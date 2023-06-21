《至少努力當上主管一次吧》：如果你處於職涯前半場，我鼓勵你把「未來十年目標」想清楚
我們想讓你知道的是
本書作者是連續創業家，曾創立多家知名的電商公司，現為PopChill拍拍圈執行長，也長期在校園的創業與創意課程擔任業師。在整個職涯中，他曾是基層員工，也擔任過公司主管、創業老闆，擁有職場金字塔的完整經驗和視角。他知道員工在想什麼，也能帶你往上一階、兩階，用主管、老闆的角度看事情。
文：郭家齊（Andy Kuo）
設定未來十年的自己
成長過程中，父母給了我和哥哥很多的愛和溫暖，以及衣食無慮的環境，所以我很少去設想未來。剛入職場時，我才第一次意識到，應該對未來有些規畫。不過整天忙的事情也多，索性就擱著不想了。
有次，一位前輩看我剛入職場，找我去聊聊。他劈頭就問我：「希望未來十年變成什麼樣子？」當時，對還是菜鳥工程師的我來說，實在沒有太多想法。唯一想到的，就是在組織的金字塔往上爬，下一步先變成一個小主管。聽完我的回答，前輩建議我去找主管聊聊。
前輩希望我弄清楚兩個問題：一是「未來十年我能爬到哪裡？」，二是「如果順利爬到那個位置，我會開心嗎？」
我鼓起勇氣約主管共進午餐，主管也賣力和我分享職場點滴。他告訴我，如果一輩子待在這間公司，以我的能力，應該可以變成第一線或第二線的主管，也清楚告訴我，他的位置每天要做哪些事，以及為哪些事煩惱。
說真的，光聽他講那些工作內容，我就覺得心煩，絲毫不覺得坐在那個位置很讓人開心。主管告訴我，在我們這樣的大公司裡，他的位置還是屬於「執行者」，負責執行更上層職位的人想要做的產品。即使他對於產品有很多想法，現實上還是很難發揮。
我完成了前輩指派的功課後，覺得有點失落。
忽然，好像已經可以預測自己待在這家公司的五年、十年、二十年了。我也發現，原來我根本不想變成大企業經理人。我的夢想在其他地方，也就是在學校期間曾想過的創業生活。
我想了想，我真正的熱情，是靠自己的力量用網路做出點什麼，並希望它們可以改變世界、讓很多人使用。簡單來說，就是「創業」。當然，我也希望變得有錢，但它該是這個目標所伴隨的結果。
想到這個創業版本的未來，我笑了。笑容是騙不了人的，當你真心地笑，就會知道那才是你想要的未來十年。
多數人沒想過未來十年的問題，甚至連明年做什麼都不知道
設定好未來十年的目標後，我覺得很踏實，也開始喜歡問別人這個問題，和不同的人討論未來。除了可以獲得回饋進行修正，多說幾次，也能讓自己更相信，未來我真的可以成為那樣的人。
因為知道目標的力量，自己當老闆後，我也很喜歡問部屬這個問題。面試問、考核問、不知道要說什麼的時候也問。我發現，多數人的想像真的和從前的我一樣有限，要不就是在公司慢慢變成主管職，要不就是不知道。
作為老闆，問這些問題時，是希望可以幫助他成為他想要成為的人。但如果連他自己都沒有概念，不僅無從幫忙，也會擔心他會不會像從前的我一樣，沒認真想過這些問題，而要等到真的過了十年，才發現自己沒有走上真正想走的職涯路。
如果你處於職涯的前半場，我鼓勵你把這些事想清楚，因為當你有個十年目標，會發現生活有意義許多。對我來說，那個笑容，是推動職場生涯的重要時刻。因為我終於知道，自己是為了什麼而繼續努力。
以樂觀的態度看待未來
設定未來十年的自己時，你的想像可以遠大，但必須很實際。
如果你想創業，卻連創業主題都沒想清楚，期望十年後擁有一間比台積電大的公司，這已經不是夢想，而是幻想。活在不合理的幻想，你反而會很痛苦，因為九九・九九九九九％注定會失敗。最美的夢想是預期需要很多努力，但確實是可達成的。
我同時鼓勵大家，不要被現狀框住。
多數人想到的未來，仍是留在現在的公司、現在的產業。當你把自己框在這個範圍，大概只能想像升為公司主管，沒有其他可能性了。但是，如果你的觸角更廣，會發現有很多人可以作為參考對象，除了主管，你的老師、學長姊、同儕、工作夥伴、客戶、供應商等，他們的角色都是你可以想像的範圍，每個人的未來都可以海闊天空。
如果有這麼多未來可以選，你會選擇哪一個呢？以我來說，我選擇成為創業者，也不是憑空夢想出來的。在我當上班族時，就已經認識很多創業家，也羨慕他們的生活，只是，我從來沒有勇氣真的做出決定。當我認真想像未來十年的自己，有了確切的時間點，我才真的有了勇氣，為自己做出這個決定。
從未來目標，反推自己現在該有的作為
當我發現自己的夢想並不是在職場階梯向上爬升，而是去創業時，我開始從十年後的想像，反推現在的自己。
第一個發現就是雖然我很努力，但努力方向並不完全正確。如果想創業，我應該具備全方位的能力，而不只是在工程技術方面變得很強。於是，我開始找很多創業家談話，從他們身上了解自己到底缺少什麼。我發現自己有足夠的技術底子，但缺乏商業思維，所以開始閱讀商管書，努力用工作之餘，上了好幾門管理學院的學分班課程。
我並沒有等待十年才創業，當我開始萌發這個想法，不到一年，我就離開了原有的大公司開始創業。因為等待是一種痛苦的感覺，每一刻我都想趕快放手去做。當我離開公司，為自己努力的那一刻，我第一次認真相信，我可以成為十年後想成為的自己。
每個人的夢想不同，我想創業，但你不一定需要創業。很多人的夢想是在企業裡發光發熱，所有夢想都是很棒的。不管你的夢想是什麼，一定要有夢想，因為那是支撐你每天上班的力量。如果現在的每一天，和你的夢想是牴觸的，我建議你離開現在的舒適圈，勇敢去追夢。
我有個朋友是位國小老師，她很想開美式餐廳，那是她一輩子的夢想。她和我分享，當知道自己該做一件事情，而不去做的時候，簡直是人生最大的折磨。不久前，她終於決定面對最真實的自己，辭去工作、考了證照，也貸了一筆錢，現在正在找餐廳的地點。我不知道她會不會成功，但她簡直變了一個人，不只熱情洋溢，看起來還年輕了十歲。我知道，那是因為她找到了每天起床的力量。
追求夢想很好，但現實常常就是有各種無奈？
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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