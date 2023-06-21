《至少努力當上主管一次吧》：如果你處於職涯前半場，我鼓勵你把「未來十年目標」想清楚

文：郭家齊（Andy Kuo）

設定未來十年的自己

成長過程中，父母給了我和哥哥很多的愛和溫暖，以及衣食無慮的環境，所以我很少去設想未來。剛入職場時，我才第一次意識到，應該對未來有些規畫。不過整天忙的事情也多，索性就擱著不想了。

有次，一位前輩看我剛入職場，找我去聊聊。他劈頭就問我：「希望未來十年變成什麼樣子？」當時，對還是菜鳥工程師的我來說，實在沒有太多想法。唯一想到的，就是在組織的金字塔往上爬，下一步先變成一個小主管。聽完我的回答，前輩建議我去找主管聊聊。

前輩希望我弄清楚兩個問題：一是「未來十年我能爬到哪裡？」，二是「如果順利爬到那個位置，我會開心嗎？」

我鼓起勇氣約主管共進午餐，主管也賣力和我分享職場點滴。他告訴我，如果一輩子待在這間公司，以我的能力，應該可以變成第一線或第二線的主管，也清楚告訴我，他的位置每天要做哪些事，以及為哪些事煩惱。

說真的，光聽他講那些工作內容，我就覺得心煩，絲毫不覺得坐在那個位置很讓人開心。主管告訴我，在我們這樣的大公司裡，他的位置還是屬於「執行者」，負責執行更上層職位的人想要做的產品。即使他對於產品有很多想法，現實上還是很難發揮。

我完成了前輩指派的功課後，覺得有點失落。

忽然，好像已經可以預測自己待在這家公司的五年、十年、二十年了。我也發現，原來我根本不想變成大企業經理人。我的夢想在其他地方，也就是在學校期間曾想過的創業生活。

我想了想，我真正的熱情，是靠自己的力量用網路做出點什麼，並希望它們可以改變世界、讓很多人使用。簡單來說，就是「創業」。當然，我也希望變得有錢，但它該是這個目標所伴隨的結果。

想到這個創業版本的未來，我笑了。笑容是騙不了人的，當你真心地笑，就會知道那才是你想要的未來十年。

多數人沒想過未來十年的問題，甚至連明年做什麼都不知道

設定好未來十年的目標後，我覺得很踏實，也開始喜歡問別人這個問題，和不同的人討論未來。除了可以獲得回饋進行修正，多說幾次，也能讓自己更相信，未來我真的可以成為那樣的人。

因為知道目標的力量，自己當老闆後，我也很喜歡問部屬這個問題。面試問、考核問、不知道要說什麼的時候也問。我發現，多數人的想像真的和從前的我一樣有限，要不就是在公司慢慢變成主管職，要不就是不知道。

作為老闆，問這些問題時，是希望可以幫助他成為他想要成為的人。但如果連他自己都沒有概念，不僅無從幫忙，也會擔心他會不會像從前的我一樣，沒認真想過這些問題，而要等到真的過了十年，才發現自己沒有走上真正想走的職涯路。

如果你處於職涯的前半場，我鼓勵你把這些事想清楚，因為當你有個十年目標，會發現生活有意義許多。對我來說，那個笑容，是推動職場生涯的重要時刻。因為我終於知道，自己是為了什麼而繼續努力。

以樂觀的態度看待未來

設定未來十年的自己時，你的想像可以遠大，但必須很實際。

如果你想創業，卻連創業主題都沒想清楚，期望十年後擁有一間比台積電大的公司，這已經不是夢想，而是幻想。活在不合理的幻想，你反而會很痛苦，因為九九・九九九九九％注定會失敗。最美的夢想是預期需要很多努力，但確實是可達成的。

我同時鼓勵大家，不要被現狀框住。

多數人想到的未來，仍是留在現在的公司、現在的產業。當你把自己框在這個範圍，大概只能想像升為公司主管，沒有其他可能性了。但是，如果你的觸角更廣，會發現有很多人可以作為參考對象，除了主管，你的老師、學長姊、同儕、工作夥伴、客戶、供應商等，他們的角色都是你可以想像的範圍，每個人的未來都可以海闊天空。

如果有這麼多未來可以選，你會選擇哪一個呢？以我來說，我選擇成為創業者，也不是憑空夢想出來的。在我當上班族時，就已經認識很多創業家，也羨慕他們的生活，只是，我從來沒有勇氣真的做出決定。當我認真想像未來十年的自己，有了確切的時間點，我才真的有了勇氣，為自己做出這個決定。

從未來目標，反推自己現在該有的作為

當我發現自己的夢想並不是在職場階梯向上爬升，而是去創業時，我開始從十年後的想像，反推現在的自己。

第一個發現就是雖然我很努力，但努力方向並不完全正確。如果想創業，我應該具備全方位的能力，而不只是在工程技術方面變得很強。於是，我開始找很多創業家談話，從他們身上了解自己到底缺少什麼。我發現自己有足夠的技術底子，但缺乏商業思維，所以開始閱讀商管書，努力用工作之餘，上了好幾門管理學院的學分班課程。

我並沒有等待十年才創業，當我開始萌發這個想法，不到一年，我就離開了原有的大公司開始創業。因為等待是一種痛苦的感覺，每一刻我都想趕快放手去做。當我離開公司，為自己努力的那一刻，我第一次認真相信，我可以成為十年後想成為的自己。

每個人的夢想不同，我想創業，但你不一定需要創業。很多人的夢想是在企業裡發光發熱，所有夢想都是很棒的。不管你的夢想是什麼，一定要有夢想，因為那是支撐你每天上班的力量。如果現在的每一天，和你的夢想是牴觸的，我建議你離開現在的舒適圈，勇敢去追夢。

我有個朋友是位國小老師，她很想開美式餐廳，那是她一輩子的夢想。她和我分享，當知道自己該做一件事情，而不去做的時候，簡直是人生最大的折磨。不久前，她終於決定面對最真實的自己，辭去工作、考了證照，也貸了一筆錢，現在正在找餐廳的地點。我不知道她會不會成功，但她簡直變了一個人，不只熱情洋溢，看起來還年輕了十歲。我知道，那是因為她找到了每天起床的力量。

追求夢想很好，但現實常常就是有各種無奈？