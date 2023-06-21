《心中有數，腳下有路》：用數學解釋給你聽──為何夾娃娃機商家處於不敗之地？
我們想讓你知道的是
本書除了以文科生都能懂的方式，讓我們既可以從生活中的知識和經驗理解數學，還可反推以數學思維解釋人生。讀完本書不但能受到啟發，還可練就以理性的視角更深刻地思考問題。
文：劉雪峰
夾娃娃機的致勝要訣——大數法則
在開篇前，我要特別強調一點：賭博的危害很大，切勿沉迷。本書中僅用此例討論機率與演算法。
本章將從數學的角度來談談賭場莊家如何從賭客手中不斷賺錢。當你明白了這個道理，就會明白為什麼沉迷賭博的人最終總會傾家蕩產。此外，我們還會介紹一些從中得到的啟示。
大數法則
賭場的遊戲是由賭場莊家設計的，在設計每一個賭局時，一定會在機率上讓莊家比普通玩家多占一點優勢。
我們以輪盤為例。輪盤賭博的玩法十分簡單：一個轉盤被分為38格，由玩家猜測射入轉盤的小球停在哪個格子，猜對了，賭場通常會以35：1的比率賠錢給玩家。也就是說，你押1元，如果押對了，那麼你不僅拿回這1元，而且莊家還會再給你35元；如果押錯了，你就損失了你押的1元。
因為有38個格子，所以玩家猜中小球落在哪個格子裡的機率是1/38。機率是一個數學概念，為了詳細說明「1/38」的機率到底是什麼意思，我們假設一個玩家玩了非常多次遊戲，然後對他的猜測結果是否正確進行統計。
因為玩家每次要麼猜「對」，要麼猜「錯」，所以我們直接把玩家每次的「對錯」進行排列，那麼最後可能是這樣的：
錯對錯錯錯錯對錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯對錯對錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯對錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯錯……
這些結果可能也只是一部分，如果玩家玩的次數足夠多（例如1萬次），統計這1萬次中「對」的次數占所有次數的比例，就會發現它非常接近1/38。也就是10000×1/38≈263（次）。這就是「1/38」這一機率的實際含義。
注意，上面的方法實際上統計了猜「對」的頻率。也就是說，在次數夠多的情況下，「出現某一個結果的頻率」等於「該結果的機率」。
在統計學中，有個名為「大數法則」的詞彙解釋了這一現象。大數法則是統計學的基石，它是指只要一件事情發生的次數夠多，出現某一個結果的頻率就會等於其機率。
我們注意到，大數法則的成立需要滿足「發生的次數夠多」此一條件。只有發生的次數夠多，統計出來的頻率才會等於機率；並且發生的次數越多，統計出來的頻率越接近機率。
來看一下玩家在玩的次數夠多的情況下的收益情況。假設他每次押1元，押了1萬次，那麼根據機率，他猜對的次數應該非常接近263次。由於每猜中一次會得到36元，所以他猜一萬次的收益大致為263×36=9468（元）。
但因為他一共投入了1萬元，所以算下來他虧了大約500元。
注意，500元雖然不多，卻是穩定的虧損。因為只要玩的次數夠多，猜對的頻率就會非常接近1/38。這個機率下，每玩一局下注1元，只有1/38的機率可以拿回36元，因此平均每局要虧：
這就是「久賭必輸」的數學原理。
我們可以看出，在設計遊戲時，莊家總會讓自己的獲勝機率比玩家高一點。這個優勢通常很小，為5-10％。但是不要小瞧這一點點機率優勢。莊家在有這一點機率優勢的前提下，讓投注的次數變多。這樣一來，根據大數法則，莊家就可以穩定地賺錢了。
有人可能會問，我投注的次數並不多，為什麼大數法則還是能發揮作用呢？注意，雖然每個人投注的次數不多，可是到賭場投注的人很多；莊家不是和你一個人賭，而是和所有到賭場投注的人賭，所以在機率方面，所有人的投注都會被計算在內。這些投注次數加在一起，當然足以讓大數法則實現了。
因此我們可以知道，賭場最歡迎的，就是那些經常去玩的玩家。此外，賭場還會想方設法地增加投注次數。
夾娃娃機的發展
不僅賭場會利用大數法則穩定地賺錢，這種思想也已經迅速被不同行業的商家所利用，我們以夾娃娃機為例。
我上大學時也玩過夾娃娃機，和當前有三根爪的娃娃機不同，我那時候的夾娃娃機只有兩爪。但是好處是，只要那兩爪把玩偶抓住了，通常就可以把玩偶夾出來。因此，戰績如何很大程度取決於玩家的技術。有經驗的人能夠找準位置下爪，經常可以夾起一大堆。我記得有一天晚上，我在某商場玩了一小時，夾了一袋子玩偶。
不過最近幾年，夾娃娃機升級了。首先爪子從兩根變為三根。但是這並非關鍵，最關鍵的是夾娃娃機的爪子的鬆緊規律變得可以設定了！例如，商家可以把爪子這一次夾緊的機率設成1/10，這意味著平均每夾10次，爪子有9次會在升起來時鬆掉。如果你玩過夾娃娃機就知道，如果這次爪子是鬆的，那麼你幾乎不可能把玩偶夾出來。
就機率的設定這可說是革命性的發展，意味著商家擺脫了「玩家的技術」這個桎梏，直接在機率層面和玩家玩這個遊戲。
如果設定玩一局需要2元，每個玩偶的價格是10元，商家把爪子夾緊的機率設成1/10，那麼玩家玩一局的平均損失就是1元。這同樣根據大數法則，玩家玩的次數越多，實際情況就越符合這個平均損失。
我們可以看出，夾娃娃機的商家同樣利用了「機率優勢」與「大數法則」。只要參與的人數夠多，他們就可以一直處於不敗之地。至少在我身上印證了這個改變。近十幾年，我夾起來的玩偶屈指可數，再也沒有重現多年前的戰績。
總結
那麼，從賭輪盤、夾娃娃機的例子中，我們能得到哪些對日常工作和生活有益的啟示呢？
第一，要努力提高你的基礎機率。
這一點非常明確。基礎機率作為核心，是達成目標的關鍵因素。
第二，如果你做成某件事的基礎機率較大，那麼重複的次數就是你最好的朋友，你需要盡量多次重複。
Tags：
看見元宇宙前，先讓我們再次看見真正的台灣——《看見台灣》十週年影響力回顧
我們想讓你知道的是
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、為這個社會、為這個時代，做出更積極的貢獻。
因三年疫情的影響，世界變得更加依賴網路服務與虛擬世界。有不少論述表示，疫情推動了元宇宙產業起飛，種種效應下，即便在解封後的今日，我們似乎只關注著「元宇宙」何時到來，卻忘記抬頭看看真實世界與真實的台灣。
才知道，困住我們的不只是城市生活，更是這個只有螢幕大小的世界。
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、這個社會、這個時代，做出更積極的貢獻。
讓我們一起藉由這篇文章，再次回憶那年的感動。透過政治、經濟與教育等不同面向，回顧這十年來齊柏林導演對台灣的影響。從看見開始，再次踏上保護土地的旅程。
電影形成輿論，民意推動政府解決問題
2013年《看見台灣》上映，電影中赤裸裸呈現台灣國土的16道傷痕，包括日月光工廠在後勁溪排放含有鎳、銅等有害物質的赭紅色廢水；清境農場的山坡地濫墾、違建問題；水泥業者的過度開採，更使花蓮太魯閣國家公園裡的山頭一片光禿；以及花蓮市環保公園的邊坡，因遭海浪沖蝕而垃圾崩落，污染海洋。
以往不發聲的民眾們，在「看見」後紛紛展開抗議與對政府的要求，在政治上帶來壓力，因此內政部旋即在同年年底成立了「國土保育專案小組」，邀請十多位跨部會專家和官員，針對《看見台灣》片中所呈現的各種問題進行檢討與開罰；後續更影響多項法條增修，例如《水污染防治法》、《礦業法》等，甚至間接推動早在2004年即已送審，卻遲未通過的《國土計畫法》（簡稱《國土法》），在2015年正式三讀通過。
現任國立師範大學永續管理與環境教育研究所教授的葉欣誠，曾在2012年至2014年期間，以及2014年至2016年間，先後擔任環保署副署長和政務委員，在「國土保育專案小組」中扮演著極為重要的角色。葉教授認為，《看見台灣》中呈現的問題，雖然在環保人士眼中可能已見怪不怪，卻很少被社會大眾關注；直到齊導將現場事實以影像藝術的方式呈現，把一般人覺得遙遠的問題轉化成「與自己有關」的現實問題，才成功喚起注意，也養成台灣民眾關注環境議題的習慣。
葉欣誠認為，藉由電影藝術在民間形成輿論，就能對政府及企業產生影響力，一如高爾的紀錄片《不願面對的真相》，也對全世界造成影響。「《看見台灣》上映後，跨部會針對每個議題都要提出因應措施，包括何時會改善完畢，每個單位都很積極地在面對這件事。當時政府的態度是認真的，因為社會面於這些事情的期待很高，我認為這對台灣是正面的影響。」
從永續角度重塑企業經營思維
除了推動政策的迭代，在《看見台灣》之後的十年間，台灣企業也更加具備永續意識，可以說是迎來企業關注「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的高峰。也讓我們對於商業、經濟產生了更多的提問：「商業發展與環境保護有機會共存嗎？」
過去，企業講求「企業社會責任（CSR）」，以「回饋社會」為主軸，追求利益的同時，也為社會做出正面貢獻；但時至今日，這套觀念已不再適用，因為永續發展已不再只是一種做善事的回饋，更成為企業是否能保持競爭力、持續生存的新決策點。
葉欣誠教授分享，許多人對於永續發展的理解往往只是表面的，有超過一半的人認為所謂「永續」意味「永遠繼續」，但事實上，永續真正的含義更接近「世代正義」。世代正義的意涵更廣泛，這代表我們若要從永續的角度看待一個事情，必須從經濟、社會、環境等面向共同評估，而不僅關注於環境層面。
例如，在《看見台灣》上映後，台灣兩大水泥企業——亞泥和台泥被要求更重視在地居民的聲音，尤其在取得礦權延長的過程中，他們需要花費比以往更多的心力進行社會溝通。當社會對於這些企業有更多的要求時，他們自然得要將永續納入決策過程，讓這些先天高污染的行業能在經濟效益之外，也將社會、環境影響考慮進去，否則就會引發社會的反彈。
從正面的角度來看，未來的企業需要更全面地考慮問題；從負面的角度來看，也增加了企業的風險。尤其台灣是以製造業為主的出口國家，當世界大廠對於供應鏈廠商的SDGs表現有更高的要求時，意味著企業永續等同於企業競爭力，唯有同時考慮經濟、社會和環境，以及所有利害關係人的意見，透過平等溝通達成共識，才是未來提升企業競爭力的積極方法。
培養未來的齊柏林，讓關注延續
一部紀錄片，在台灣不僅刮起一陣又快又急的炫風，更匯集出一道對社會影響深沉而長久的洋流。《看見台灣》影響了政策、改變了企業思維，《看見台灣》更是種下種子，在世代間傳遞看見台灣的價值。
齊柏林導演曾說：「這塊士地發生過美好的、不美好的事跡，都應該被記錄下來；唯有被記錄，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」2018年6月8日，為了繼承齊導遺願，「看見・齊柏林基金會」正式成立，除了典藏齊導演留下的珍貴影像，透過策展倡議與環境教育讓更多人看見，也舉辦「齊柏林環境紀錄獎」，希望挖掘更多引發社會強烈關注的紀錄片，繼續針砭政策，看見那些不為人知的環境問題。
2019年，空拍影像環境教育基地「齊柏林空間」在淡水成立，《見山》、《逐岸》、《映河》與《覓城》共四場影像展覽，吸引超過六萬人次參觀；2020年，基金會也透過超商零錢捐募集款項，預計在2025年前舉辦368場《看見台灣》校園公播，並邀請一萬名學生到齊柏林空間體驗環境教育課程，至今已有超過四萬名師生參與。
2022年，「齊柏林環境紀錄獎」正式開始徵件，第一屆得主張弘榤導演的《鯨之聲》，一舉獲得 2022年新北市紀錄片獎首獎，更在2023年勇奪第45屆金穗獎最佳紀錄片；而今年度第二屆得主廖敬堯導演的《除蛙記》，也同樣令人期待。
此外，基金會更在2022年將「iTaiwan8空中影像資料庫」重新改版上線，集結齊柏林導演未曾曝光的珍貴影像，讓所有人都能在網路上檢索利用，讓這六十萬張照片與近千小時的影片，能持續發揮影響力，讓台灣土地的姿態被更多人記住。
十年之後再次看見台灣，看見彼此
回望這十年，《看見台灣》的影響力不僅僅是一部電影所能承載，更是一股力量，推動著台灣往更好的方向前進。在未來的十年中，我們還需要更多的「看見」，更多的關注、行動、改變，才能保護這片美麗的土地。
那麼，在這十年的影響力高峰後，我們如何可以再創下一個環保輿論的高峰？這座島嶼，還需要更多《看見台灣》系列紀錄片，讓這份力量代代接棒下去。於是，基金會將《看見台灣2》永遠留給齊柏林，並邀請同樣愛護自然不遺餘力的紀錄片導演麥覺明，勇敢踏上續拍《看見台灣3》的艱難之路。麥覺明的《MIT台灣誌》是帶起台灣戶外行腳節目風潮的鼻祖，之後更跨足電影界，耗時11年拍攝紀錄片《黑熊來了》、歷時17年拍攝《山椒魚來了》。此次由他拾起接力棒，透過《看見台灣3》繼續訴說這塊土地的故事
此外，基金會也將在十週年時刻舉辦各式活動，邀請所有民眾參與。包含「看見台灣‧改變10 X 10」永續論壇，將在7月29日於台北市中油大樓舉辦，邀請跨領域重量級講者及年輕世代關鍵意見領袖，共商台灣的永續未來；《看見台灣》十週年攝影巡迴展也將走出「齊柏林空間」，自8月15日起在台北、台中、高雄三地舉辦展覽，邀請全台民眾透過影像，與土地河山對話。
尤其在年末12月3日，更將在台北市市民廣場及大佳河濱公園會盛大舉辦「看見Taiwan路跑」，以最環保健康的方式，號召人們一起用雙腳親近土地。同時，本賽事也將以低碳減廢方式執行，落實友善環境的理念。
在這值得紀念的十週年時刻，希望透過多元的形式接觸更多民眾，再度透過影像的力量，邀請讀者走出手機螢幕的虛擬世界，一起關心真實的生活、真正的台灣。
《看見台灣》十週年系列活動
「看見台灣‧改變10X10」論壇
時間：2023/7/29 (日) 9:00-16:00
地點：中油大樓 國光會議廳（臺北市信義區松仁路3號）
《看見台灣》十週年攝影巡迴展
【台北場】
時間：2023/08/15-09/10
地點：松山文創園區1號倉庫
【高雄場】
時間：2023/09/16-10/03
地點：駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫
【台中場】
時間：2023/11/28-12/17
地點：文化部文化資產局藝文展覽館BCD
看見Taiwan 3K｜10K｜21K路跑
時間：2023/12/3 (日)
地點：台北市市民廣場（10K、21K起跑點）、大佳河濱公園（3K起跑點、主會場）