《射精道》：對於想做愛想得要命的高中男生，學會戴保險套是保護自己的生存之術
我們想讓你知道的是
身為泌尿科權威，也是性教育專家，他在診間看過無數患者，深知許多人被性欲左右時，生活品質會受到影響，甚至可能傷害自己或他人。因此，他傾盡全力，針對人一生中從青春期到中年的各種困擾，提供了專業的解說、建議和解決之道。讓男人可以享有愉悅的性，而不偏離正軌；過著身心健康，且充實豐盛的生活。
文：今井伸
必須熟知保險套的使用方法
就如同前項（第4條）介紹，即使是三十幾年前的笨蛋高中生，也知道「為了避免導致對方懷孕，一定要配戴保險套」「保險套能夠防止感染連尿尿都會痛不欲生的淋病」，以及「保險套好像很難戴」。
由此可知，想做愛想得要命的高中男生，就已經認知到保險套的使用法方法是必修科目。對他們而言，學會戴保險套與其說是保護對方，還不如說是保護自己所必須的生存之術。
話說回來，保險套的避孕效果到底有多高呢？據說大約是「85％」。數值之所以會這麼低，是因為性行為時沒有全程配戴、使用方法錯誤或是保險套破損等，否則只要確實地以正確方法使用，避孕效果就可以達到98％，換句話說幾乎是100％（尤其日本的保險套品質絕佳）。
保險套對於性病防治，譬如預防披衣菌感染與淋病等的效果也非常好，約有98％。
至於疱疹與感染性的性器疣（尖圭濕疣，俗稱菜花。由人類乳突病毒〔HPV〕引起）等皮膚間的傳染病，保險套的預防效果稍差。男性傳染給女性的情況是96％，女性傳染給男性的情況是65％。
多數情況下，患者本人與周遭相關人士，都會因為害羞或難以啟齒，而對旁人隱瞞自己罹患性病的事實。因此很多人都會覺得性病離自己非常遙遠，與自己無關。
但根據日本的厚生勞働省調查，實際上在二○一九年，披衣菌感染的患者人數是二七二二一人、生殖器疱疹患者是九四一三人、尖圭濕疣患者是六二六三人、淋病患者是八二○五人、梅毒患者是六六四二人，這些性病患者的人數合計為五七七四四人。
其中最嚴重的是梅毒的擴散。患者人數比十年前多了約十倍，本書撰寫的二○二一年十二月，日本感染人數達到史上最多，尤其東京、大阪周邊的患者人數正快速增加。
我曾治療過罹患性病的患者，不少人都說「從來沒想過自己會中標」「我完全不知道自己的病是怎麼來的」。
雖然擁有不特定多數性伴侶會提高感染性病的風險，但即使過著極為普通的性生活，也可能因為一次的性行為運氣不佳就感染。希望大家能夠充分理解性病出乎意料地就存在於我們周圍，基本上需避免不戴套的性愛。
以下整理使用保險套時的注意事項：
- 將指甲剪短以免弄破保險套。
- 務必在插入前就戴上，中途才戴上就沒有意義。
- 不管女性的月經週期如何與是否服用避孕藥，都必須佩戴保險套。
關於保險套的配戴方法，請參考資料5。
插入後也必須不時確認保險套是否上捲。如果配戴方法錯誤，保險套就可能因為往上捲而移動到陰莖前端並導致脫落。
此外，性行為後取下保險套時也必須注意。陰莖在射精之後就會立刻從勃起狀態變軟，射精後請立刻用手指壓住陰莖根部的保險套，同時將陰莖抽出。
接著確認精液是否因保險套破損而外漏，並且將開口綁緊再丟到垃圾桶，以免精液漏出。使用後的保險套請當成垃圾處理，千萬不要丟進馬桶裡沖掉。
如果兩人都性欲旺盛，也可能會再進行第二次、第三次性行為。這時最好將手部與陰部確實洗淨，戴上新的保險套後再進入第二回合。這是為了避免附著的精液混入陰道的謹慎作法。
書籍介紹
本文摘錄自《射精道：男人必備，解決所有性事、性功能困擾》，如何出版
作者：今井伸
譯者：林詠純
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君子好色，射之有道
《射精道》，讓小弟弟一生大丈夫！
作者出身武士後代，認為射精之道就像武士道：象徵著武士（男性）之魂的刀（陰莖），必須正確保養、正確使用。
身為泌尿科權威，也是性教育專家，他在診間看過無數患者，深知許多人被性欲左右時，生活品質會受到影響，甚至可能傷害自己或他人。因此，他傾盡全力，針對人一生中從青春期到中年的各種困擾，提供了專業的解說、建議和解決之道。讓男人可以享有愉悅的性，而不偏離正軌；過著身心健康，且充實豐盛的生活。這本書不僅每個男人都該看，想要深入了解男性伴侶的女人也應該一讀！
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！