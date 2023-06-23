《射精道》：對於想做愛想得要命的高中男生，學會戴保險套是保護自己的生存之術

文：今井伸

必須熟知保險套的使用方法

就如同前項（第4條）介紹，即使是三十幾年前的笨蛋高中生，也知道「為了避免導致對方懷孕，一定要配戴保險套」「保險套能夠防止感染連尿尿都會痛不欲生的淋病」，以及「保險套好像很難戴」。

由此可知，想做愛想得要命的高中男生，就已經認知到保險套的使用法方法是必修科目。對他們而言，學會戴保險套與其說是保護對方，還不如說是保護自己所必須的生存之術。

話說回來，保險套的避孕效果到底有多高呢？據說大約是「85％」。數值之所以會這麼低，是因為性行為時沒有全程配戴、使用方法錯誤或是保險套破損等，否則只要確實地以正確方法使用，避孕效果就可以達到98％，換句話說幾乎是100％（尤其日本的保險套品質絕佳）。

保險套對於性病防治，譬如預防披衣菌感染與淋病等的效果也非常好，約有98％。

至於疱疹與感染性的性器疣（尖圭濕疣，俗稱菜花。由人類乳突病毒〔HPV〕引起）等皮膚間的傳染病，保險套的預防效果稍差。男性傳染給女性的情況是96％，女性傳染給男性的情況是65％。

多數情況下，患者本人與周遭相關人士，都會因為害羞或難以啟齒，而對旁人隱瞞自己罹患性病的事實。因此很多人都會覺得性病離自己非常遙遠，與自己無關。

但根據日本的厚生勞働省調查，實際上在二○一九年，披衣菌感染的患者人數是二七二二一人、生殖器疱疹患者是九四一三人、尖圭濕疣患者是六二六三人、淋病患者是八二○五人、梅毒患者是六六四二人，這些性病患者的人數合計為五七七四四人。

其中最嚴重的是梅毒的擴散。患者人數比十年前多了約十倍，本書撰寫的二○二一年十二月，日本感染人數達到史上最多，尤其東京、大阪周邊的患者人數正快速增加。

我曾治療過罹患性病的患者，不少人都說「從來沒想過自己會中標」「我完全不知道自己的病是怎麼來的」。

雖然擁有不特定多數性伴侶會提高感染性病的風險，但即使過著極為普通的性生活，也可能因為一次的性行為運氣不佳就感染。希望大家能夠充分理解性病出乎意料地就存在於我們周圍，基本上需避免不戴套的性愛。

以下整理使用保險套時的注意事項：

將指甲剪短以免弄破保險套。

務必在插入前就戴上，中途才戴上就沒有意義。

不管女性的月經週期如何與是否服用避孕藥，都必須佩戴保險套。

關於保險套的配戴方法，請參考資料5。

插入後也必須不時確認保險套是否上捲。如果配戴方法錯誤，保險套就可能因為往上捲而移動到陰莖前端並導致脫落。

此外，性行為後取下保險套時也必須注意。陰莖在射精之後就會立刻從勃起狀態變軟，射精後請立刻用手指壓住陰莖根部的保險套，同時將陰莖抽出。

接著確認精液是否因保險套破損而外漏，並且將開口綁緊再丟到垃圾桶，以免精液漏出。使用後的保險套請當成垃圾處理，千萬不要丟進馬桶裡沖掉。

如果兩人都性欲旺盛，也可能會再進行第二次、第三次性行為。這時最好將手部與陰部確實洗淨，戴上新的保險套後再進入第二回合。這是為了避免附著的精液混入陰道的謹慎作法。

書籍介紹

本文摘錄自《射精道：男人必備，解決所有性事、性功能困擾》，如何出版

作者：今井伸

譯者：林詠純

君子好色，射之有道

《射精道》，讓小弟弟一生大丈夫！

作者出身武士後代，認為射精之道就像武士道：象徵著武士（男性）之魂的刀（陰莖），必須正確保養、正確使用。

身為泌尿科權威，也是性教育專家，他在診間看過無數患者，深知許多人被性欲左右時，生活品質會受到影響，甚至可能傷害自己或他人。因此，他傾盡全力，針對人一生中從青春期到中年的各種困擾，提供了專業的解說、建議和解決之道。讓男人可以享有愉悅的性，而不偏離正軌；過著身心健康，且充實豐盛的生活。這本書不僅每個男人都該看，想要深入了解男性伴侶的女人也應該一讀！

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Photo Credit: 如何出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀