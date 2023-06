從仇外川粉到佛州「禁說同性戀」，美國社會是否存在法西斯主義？

文:黃皓筠

法西斯主義是否存在於美國社會,甚至來自美國右翼對自由主義的威脅,是否能被貼上法西斯主義的標籤,一直是學者在過去數十年內不斷爭論的問題。近幾年,美國前總川普(Donald Trump)的崛起,更是讓美國法西斯主義的辯論再次啟動。

2021年由川普號召顛覆總統大選結果的美國國會山莊襲擊事件(January 6 United States Capitol attack),更是讓許多學者認定川普主義(Trumpism)即為一種法西斯主義的轉折點。對於某些人來說,驕傲男孩(Proud Boys)、誓言守護者(Oath Keepers)等極右翼團體的崛起,特別是他們參與的國會「起義」(insurrection)行動,更是美國民主進程上前所未見的威脅,只有法西斯主義才得以概括其意識形態。

除了川普之外,話題不斷的共和黨總統候選人競爭者、也是川普的強力對手—佛羅里達州州長迪尚特(Ron DeSantis),則是因接連打擊LGBTQ族群、控制教育方式等,而被反對人士以具有法西斯傾向大力抨擊。

佛州去(2022)年頒布的兩項法案包含《停止錯誤對待孩童及受僱人法案》(Stop wrong to Our Kids and Employees,Stop W.O.K.E. Act)。該法禁止學校及職場針對種族及性別歧視的教育培訓,意圖減少民眾因歷史錯誤(例如:美國蓄奴歷史)而感到的「內疚」或「痛苦」,打擊覺醒文化(Woke)。

另一項《父母教育權利法案》(Parental Rights in Education Bill),又稱《不說同性戀法案》(Don't Say Gay Bill),更是藉父母教育權之名,禁止任何學校在4年級之前針對性向及性別認同進行教學。此外,其他仍在審議的法案尚包含嚴禁非二元性別認同、取消國中小性教育課程等。

美國極右派發動種種攻擊已非新聞,除了墮胎權的推翻損害女性生育自主權,有色人種歧視及暴力案件頻傳、針對LGBTQ族群的政治與法律動員、美墨邊境的移民問題比比皆是。甚至連美國總統拜登(Joe Biden)也在去年直接批評,共和黨極端主義及保守主義者根本就是一群「半法西斯主義」(Semi-fascism)擁護者。雖然半法西斯主義並非學術上正式名詞,但拜登仍用其形容與傳統法西斯主義,共同具有某些特徵的政治運動。

定義法西斯