從仇外川粉到佛州「禁說同性戀」，美國社會是否存在法西斯主義？
我們想讓你知道的是
美國極右派發動種種攻擊已非新聞，除了墮胎權的推翻損害女性生育自主權，有色人種歧視及暴力案件頻傳、美墨邊境的移民問題比比皆是。美國總統拜登在去年更是直接批評，共和黨極端主義及保守主義者根本就是一群「半法西斯主義」擁護者。
文：黃皓筠
法西斯主義是否存在於美國社會，甚至來自美國右翼對自由主義的威脅，是否能被貼上法西斯主義的標籤，一直是學者在過去數十年內不斷爭論的問題。近幾年，美國前總川普（Donald Trump）的崛起，更是讓美國法西斯主義的辯論再次啟動。
2021年由川普號召顛覆總統大選結果的美國國會山莊襲擊事件（January 6 United States Capitol attack），更是讓許多學者認定川普主義（Trumpism）即為一種法西斯主義的轉折點。對於某些人來說，驕傲男孩（Proud Boys）、誓言守護者（Oath Keepers）等極右翼團體的崛起，特別是他們參與的國會「起義」（insurrection）行動，更是美國民主進程上前所未見的威脅，只有法西斯主義才得以概括其意識形態。
除了川普之外，話題不斷的共和黨總統候選人競爭者、也是川普的強力對手—佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis），則是因接連打擊LGBTQ族群、控制教育方式等，而被反對人士以具有法西斯傾向大力抨擊。
佛州去（2022）年頒布的兩項法案包含《停止錯誤對待孩童及受僱人法案》（Stop wrong to Our Kids and Employees，Stop W.O.K.E. Act）。該法禁止學校及職場針對種族及性別歧視的教育培訓，意圖減少民眾因歷史錯誤（例如：美國蓄奴歷史）而感到的「內疚」或「痛苦」，打擊覺醒文化（Woke）。
另一項《父母教育權利法案》（Parental Rights in Education Bill），又稱《不說同性戀法案》（Don't Say Gay Bill），更是藉父母教育權之名，禁止任何學校在4年級之前針對性向及性別認同進行教學。此外，其他仍在審議的法案尚包含嚴禁非二元性別認同、取消國中小性教育課程等。
美國極右派發動種種攻擊已非新聞，除了墮胎權的推翻損害女性生育自主權，有色人種歧視及暴力案件頻傳、針對LGBTQ族群的政治與法律動員、美墨邊境的移民問題比比皆是。甚至連美國總統拜登（Joe Biden）也在去年直接批評，共和黨極端主義及保守主義者根本就是一群「半法西斯主義」（Semi-fascism）擁護者。雖然半法西斯主義並非學術上正式名詞，但拜登仍用其形容與傳統法西斯主義，共同具有某些特徵的政治運動。
定義法西斯
Tags：
大戶玩日本：永豐「DAWHO之夜」帶你一起攻略日本
我們想讓你知道的是
6/14 19:30 永豐銀行攜手關鍵評論網舉行「DAWHO之夜」直播活動，由吳怡霈主持，邀請旅日知名作家張維中、政治大學商學院副院長周冠男，一起線上教你探訪日本旅遊秘境，如何運用身邊現有的財務工具，玩得輕鬆又盡興！
隨著疫情解封，各國邊境與觀光政策開放，全球旅遊市場逐漸復甦，2023年臺灣的出國旅遊需求正大幅成長中，尤其到日本旅遊的臺灣旅客人數與日俱增。對於國人而言，日本向來是出國旅遊的最佳首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。6月14日關鍵評論網將與永豐銀行DAWHO數位帳戶攜手舉辦一場線上直播活動──「DAWHO之夜：大戶玩日本」，教大戶們如何到日本好好玩一波，大肆採購、吃美食，同時也別忘了運用身邊現有的財務工具，自在旅遊無負擔！
疫後旅遊的日本秘境攻略
「DAWHO之夜：大戶玩日本」的線上直播活動，邀請到懂生活又熱愛旅遊的吳怡霈擔綱主持，今年上半年才到日本旅遊的她，直播中將請她分享旅遊的最新感想，拋開只有逛街和美食的行程，從她的經驗中讓觀眾體會深度遊日本的不同樣貌。
活動中也特別邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起體會在地的日本風情，實際走進他在日本的生活，認識日本東京華麗街區樸素特有的一面；而政大商學院副院長周冠男則要以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣及如何妥善運用身邊現有的財務工具，為自己存下一筆旅遊基金，為日後的旅遊提前做好準備，玩得輕鬆又盡興。
永豐DAWHO與你一起玩日本
自從日本重新開放邊境，相信大家對於日本行都已經迫不及待了吧！在數位網路時代下，規劃旅遊時除了便利可得的網路分享資訊，便捷高效的數位工具也是在兌換外幣及消費時不可或缺的利器，永豐銀行的新世代 VIP 數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，正是您最貼心的旅遊幫手。想知道更多關於日本秘境攻略與旅遊前的理財消費知識，讓我們一起向他們請教疫後重返日本旅遊前需要注意的事項及相關旅遊優惠內容！
※同步提醒大家 ，本次直播由永豐大戶數位帳戶贊助，但節目的討論不代表永豐銀行立場。想了解更多大戶的質感理財生活歡迎加入永豐DAWHO的IG 。