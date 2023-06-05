從仇外川粉到佛州「禁說同性戀」，美國社會是否存在法西斯主義？

文：黃皓筠

法西斯主義是否存在於美國社會，甚至來自美國右翼對自由主義的威脅，是否能被貼上法西斯主義的標籤，一直是學者在過去數十年內不斷爭論的問題。近幾年，美國前總川普（Donald Trump）的崛起，更是讓美國法西斯主義的辯論再次啟動。

2021年由川普號召顛覆總統大選結果的美國國會山莊襲擊事件（January 6 United States Capitol attack），更是讓許多學者認定川普主義（Trumpism）即為一種法西斯主義的轉折點。對於某些人來說，驕傲男孩（Proud Boys）、誓言守護者（Oath Keepers）等極右翼團體的崛起，特別是他們參與的國會「起義」（insurrection）行動，更是美國民主進程上前所未見的威脅，只有法西斯主義才得以概括其意識形態。

除了川普之外，話題不斷的共和黨總統候選人競爭者、也是川普的強力對手—佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis），則是因接連打擊LGBTQ族群、控制教育方式等，而被反對人士以具有法西斯傾向大力抨擊。

佛州去（2022）年頒布的兩項法案包含《停止錯誤對待孩童及受僱人法案》（Stop wrong to Our Kids and Employees，Stop W.O.K.E. Act）。該法禁止學校及職場針對種族及性別歧視的教育培訓，意圖減少民眾因歷史錯誤（例如：美國蓄奴歷史）而感到的「內疚」或「痛苦」，打擊覺醒文化（Woke）。

另一項《父母教育權利法案》（Parental Rights in Education Bill），又稱《不說同性戀法案》（Don't Say Gay Bill），更是藉父母教育權之名，禁止任何學校在4年級之前針對性向及性別認同進行教學。此外，其他仍在審議的法案尚包含嚴禁非二元性別認同、取消國中小性教育課程等。

美國極右派發動種種攻擊已非新聞，除了墮胎權的推翻損害女性生育自主權，有色人種歧視及暴力案件頻傳、針對LGBTQ族群的政治與法律動員、美墨邊境的移民問題比比皆是。甚至連美國總統拜登（Joe Biden）也在去年直接批評，共和黨極端主義及保守主義者根本就是一群「半法西斯主義」（Semi-fascism）擁護者。雖然半法西斯主義並非學術上正式名詞，但拜登仍用其形容與傳統法西斯主義，共同具有某些特徵的政治運動。

定義法西斯