香格里拉對話李尚福大談台灣，分析：北京憂台海議題國際化；德防長當面阻止中國招募德國退役飛行員
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美中競爭加劇之際，北京拒絕美國先前提出奧斯汀與李尚福在場邊舉行雙邊會的提議，使得兩人在會議期間的互動備受關注。美、中防長在開幕晚宴同桌，先抵達會場的奧斯汀在李尚福到場後主動向前握手致意，但未有太多互動；隔天也同在「部長圓桌對談」現身。
李尚福大篇幅談台灣，分析：北京憂台海議題國際化
（中央社）美中防長在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）發表演講隔空交鋒。中國防長李尚福大篇幅闡述對台灣議題的立場，與會學者分析，隨著國際越來越關注台海局勢，這代表北京擔心台海議題國際化。
為期3天的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議昨（4）日落幕，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、中國防長李尚福分別發表演講，在區域安全、台海局勢等議題上隔空交鋒。
近年中國加大對台軍事打壓，除了在台灣周圍舉行大規模軍演，共機飛越台海中線也成新常態，台海局勢升溫，引發國際關注。
奧斯汀前天在演講中表示，美國長期遵行「一中政策」及履行台灣關係法的義務，致力維護台海現狀。美國也會持續協助盟友及夥伴抵抗脅迫、霸凌，「我們不尋求衝突，但面對霸凌或脅迫，我們不會退縮」，這對台灣海峽來說，格外重要。
李尚福昨天在演講中重申，「台灣問題是中國核心利益中的核心」，且「台灣問題是中國內政」，不容外部勢力插手干涉。
他不點名批評美國表示，「有的大國頻繁對台軍售、協訓台軍，升級官方來往」，還直指民進黨「挾洋謀獨」。
對於與會者問及中國在台海的行動，李尚福回應，不論從哪個角度來看，「台灣是中國不可分割的一部分」，不允許台獨勢力和外部干涉勢力將台灣從中國分割出去。
代表台灣參加「香格里拉對話」的學者、遠景基金會執行長賴怡忠接受《中央社》記者訪問分析，李尚福在演講中強調北京對台灣議題的立場，反映出中國對台灣議題國際化的擔憂。
新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎也持相同觀點。他說，李尚福演講內容與中國以往發言內容大同小異，但在有關台灣的部分，「談了一長段」，可能是因為中國與台灣相關的爭議越來越國際化，北京不願看到這樣的發展，藉由重申立場，「希望國際上把台灣視為中國內部問題」。
「香格里拉對話」聚集美國、中國及亞洲、歐洲等多國國防部長，還有專家學者，一同討論安全議題。除了會議本身，各國防長在場邊舉行的雙邊或多邊會議是另一重頭戲。
美中競爭加劇之際，北京拒絕美國先前提出奧斯汀與李尚福在場邊舉行雙邊會的提議，使得兩人在會議期間的互動備受關注。美、中防長在開幕晚宴同桌，先抵達會場的奧斯汀在李尚福到場後主動向前握手致意，但未有太多互動；隔天也同在「部長圓桌對談」現身。
莊嘉穎分析，奧斯汀和李尚福在晚宴上握手，顯示一些善意。奧斯汀演講內容強調合作、也提到嚇阻的重要性，「有點軟硬兼施」，整體言語聽起來比去（2022）年溫和。
但他觀察，從各方在會議上的發言來看，美國與盟國和中國之間的立場距離還是很大，就算這次美中防長有正式的雙邊對話，兩軍之間直接溝通也無法解決或減緩兩國間的摩擦。
不僅如此，美中雙方對於「對話」的理解，差異也很大。莊嘉穎指出，北京不把對話當成風險管理工具，而是談判的延伸，中國覺得現在不需要談判，也就沒有意願跟美國舉行雙邊會。
他表示，美中之間的分歧出自於「政治意願」，若要改變，必須自己在內部找到可以變動立場的時機與情況。但從這次「香格里拉對話」會議明顯看出美中出發點不同，且沒有一方會讓步，美中緊張關係仍會持續。
談美中關係，星防長：沒溝通像戴眼罩在賽道開車
（中央社）北京拒絕美中防長在「香格里拉對話」場邊雙邊會談，美中互動備受關注。新加坡國防部長黃永宏昨天表示，溝通管道至關重要，沒有溝通就像F1賽車手在同個賽道上蒙著眼睛開車。
為期3天的「香格里拉對話」亞洲安全會議昨天落幕，美國、中國及亞洲、歐洲多國國防部長出席，討論安全議題。各國防長在場邊舉行的雙邊或多邊會議是另一重頭戲。
會議期間，黃永宏和許多與會的國防部長舉行雙邊會談，包括美國防長奧斯汀、中國防長李尚福等人。
對於這幾天的雙邊會談，黃永宏昨天下午接受媒體訪問表示，會中觸及議題包括對美中關係的關切。
他說，如何距離衝突越來越遠，攸關各國利益；當出現問題時，「我們會找到方法消除衝突」。但目前的情況是包括美、中在內的各國都擔心這類「護欄」失效。
黃永宏強調，溝通管道至關重要，朋友或潛在對手之間沒有溝通，就像F1賽車手在同個賽道上蒙著眼睛開車。
雖然這次美中防長沒在「香格里拉對話」場邊會談，但奧斯汀與李尚福2日在開幕晚宴同桌，兩人昨天也都出席黃永宏主持的「部長圓桌對談」。
黃永宏認為，美中雙方都想會面，但「我們現在想避免的情況是，因為出現危機才跟對方談話」。對全球軍事領袖而言，必須有溝通管道的原因就是可能會出現問題。
他還說，沒有直接溝通管道，中國跟美國一樣都感到「不安」（uncomfortable）。
奧斯汀前天在演講中向中國喊話「現在就是對話合適的時機」，多一點對話，就越能避免可能導致衝突的誤判。李尚福昨天則說，對中美兩國兩軍對話持開放態度，但希望在相互尊重、平等基礎上交流對話。
此外，記者問及共機、共艦在台灣海峽、南海的「不安全」動作，新加坡是否擔心，黃永宏回應，不只新加坡，所有國家看到大型或移動速度很快的物體很靠近，都會感到擔憂。東協國家致力確保這類情況不會發生，包括採用「軍機空中相遇行為準則」（GAME）、「海上意外相遇規則」（CUES）等準則，也會在演習演練軍艦突然靠近彼此時，要往反方向移動。
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