2023/06/05,
軍事

《南華早報》：美國助台取得Link-22系統，有助台灣強化準「主要非北約盟友」地位

《南華早報》：美國助台取得Link-22系統，有助台灣強化準「主要非北約盟友」地位
Photo Credit: 中央社

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Link-22是一種安全的視距外（beyond-line-of-sight）通訊能力，透過提供戰場戰況體認（situational awareness），讓各式空中、水面、水面下、陸基戰術數據系統相互連結。Link-22也能用於夥伴軍事單位之間的戰術數據交換，甚至能在惡劣天候下操作。

（中央社）美國將助台取得北約Link-22數據鏈系統技術，分析家指出，這套系統有助於強化台灣作為準「主要非北約盟友」（MNNA）的地位，並提升台灣軍方與美國及其盟邦的協作能力。

國防部戰規司長李世強中將上月25日在立法院外交及國防委員會備詢時證實，美國將協助台灣取得北大西洋公約組織（NATO）Link-22數據鏈系統技術，並替國軍現有迅安系統（博勝案）升級預作準備。他並指出，此案的目的就是為了與美方鏈結。

香港《南華早報》（South China Morning Post）4日報導指出，Link-22是一種安全的視距外（beyond-line-of-sight）通訊能力，透過提供戰場戰況體認（situational awareness），讓各式空中、水面、水面下、陸基戰術數據系統相互連結。Link-22也能用於夥伴軍事單位之間的戰術數據交換，甚至能在惡劣天候下操作。

台灣軍方目前使用美國打造的Link-16來串聯美製武器的數據鏈，但Link-16與其他國家武器系統無法鏈結，包括台灣的法國製幻象（Mirage）2000-5戰機、國造戰機和飛彈平台，它們各有各的數據鏈系統。

《南華早報》報導，台灣軍事專家表示，若與北京發生戰爭，Link-22極其重要，能幫助美國提供台灣即時情報和作戰計畫。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，Link-22具有HF/UHF通訊模式，在不倚靠衛星情況下可延展通信距離，將在空機、水面艦、陸地移動載具納入網絡。

Link-22還有自動編組功能，能完整定位敵軍與友軍、橋梁、道路和其他重要基礎建設的位置。蘇紫雲說，各軍事指揮中心可以分享這類戰況體認資訊。

蘇紫雲還說：「有了Link-22，台灣將具備有效整合自身所有武器系統的能力，包括指揮與控制系統、飛彈、以及（台灣）國家中山科學研究院研發的其他平台。」

根據蘇紫雲，此舉將大幅改善台灣部隊的戰鬥效能，而且如果台海發生衝突時，北約選擇幫助台灣，台灣將能迅速連上北約的系統。

知情人士向《中央社》記者分享，中共XS-3、DTS-03等兩套鏈路系統，恐已超越Link-16系統部分效能，美軍若協助台灣升級為Link-22，對國防及未來軍事合作將是一大助益。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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