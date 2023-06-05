2023/06/05,
中東

艾爾多安展開第三任期：延攬前副總理入閣解決經濟危機，瑞典加入北約仍無突破

艾爾多安展開第三任期：延攬前副總理入閣解決經濟危機，瑞典加入北約仍無突破
北約秘書長史托騰伯格（左）與土耳其總統艾爾多安（右）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）主管柏克（Emre Peker）說：「這暗示艾爾多安已注意到，民眾愈來愈不信任他因應土耳其經濟挑戰的能力。」然而，他認為，「希姆謝克的任命雖可能讓危機延後，但不太可能為經濟提供長期解決方案。」

解決土耳其經濟危機，艾爾多安延攬前副總理入閣

土耳其總統艾爾多安3日宣布延攬前副財政部長入閣，盼能解決土國生活物價危機等問題。此舉暗示著艾爾多安新任民選政府將重新採用較傳統的經濟政策。

《路透社》報導，分析師群認為，任命前財政部長希姆謝克（Mehmet Simsek）出任新一任財政兼金融部長，可能是為接下來幾個月升息預做準備，一反艾爾多安長久以來不顧通膨居高不下，逆勢操作連續降息的做法。

這項經濟政策大轉彎發生的時間點，適逢許多分析師認為，在土耳其外匯儲備枯竭、國家力挺的保護性存款方案一再擴大、且通膨居高不下情況下，這個大型新興市場正走向動盪局面。

現年56歲的希姆謝克曾於2009至2018年間擔任財政部長以及副總理，廣受金融市場認可。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）主管柏克（Emre Peker）說：「這暗示艾爾多安已注意到，民眾愈來愈不信任他因應土耳其經濟挑戰的能力。」然而，他認為，「希姆謝克的任命雖可能讓危機延後，但不太可能為經濟提供長期解決方案。」

「希姆謝克於上任初期可能會有強而有力的授權，但隨著2024年3月地方選舉逼近，他執行各項政策時所面臨的政治阻力會急遽升高。」

艾爾多安自2021年以來所執行的經濟計畫聚焦於貨幣刺激以及特定性信貸，藉此促進經濟成長、出口以及投資，施壓央行採取行動並嚴重削弱其獨立性。

這導致土耳其的通膨率於去年來到逾85％，創下24年高點，接著才開始減緩。

在經歷了一連串崩盤之後，土耳其里拉於過去10年貶值了90％以上，最嚴重是在2021年底。上個月28日的投票後，里拉兌美元匯率來到20兌1美元的歷史新低。

《法新社》報導，艾爾多安最新內閣成員僅衛生和文化部長留任，其餘全是新面孔。

除了希姆謝克出任財政兼金融部長，艾爾多安還任命國家情報局長費丹（Hakan Fidan）出任外交部長。

55歲的費丹自2010年執掌國家情報局至今，曾被艾爾多安稱為他的「保密者」。

北約秘書長會艾爾多安，瑞典入會案仍無突破

（中央社）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）4日與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）討論瑞典申請加入北約一事，但未取得突破。瑞典、土耳其官員預計12日那週再次會面，試圖消除分歧。

綜合《法新社》與《路透社》報導，史托騰伯格4日要求土耳其停止反對瑞典加入北約，並稱瑞典已處理土耳其提出的安全疑慮。

史托騰伯格在伊斯坦堡跟艾爾多安會面後告訴記者，「瑞典已採取顯著的具體步驟來回應土耳其的疑慮」，「瑞典已盡了自身義務」。

史托騰伯格還說，土耳其、瑞典、芬蘭官員將於12日那週會面，進一步討論因為土耳其和匈牙利反對而受阻的瑞典入會案。

艾爾多安最近連任成功，將再執政5年，史托騰伯格與數十位各國領導人3日在安卡拉參加艾爾多安盛大的就職典禮。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典決定終結長達數十年的軍事不結盟政策，一起申請加入北約。瑞典與芬蘭的加入申請，需要土國等北約成員國全數批准，而芬蘭已於4月正式加入北約。

但土耳其遲遲不同意瑞典加入北約，艾爾多安指控瑞典窩藏「恐怖份子」，特別是被土耳其及其西方盟邦納入黑名單的「庫德工人黨」（PKK）成員。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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