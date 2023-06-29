眼睛乾澀又冒多顆針眼要注意，如何判斷乾眼症是屬於缺水型、缺油型？

文：陳曉彤（NOW健康）

一名50多歲女性病患，平時喜歡熬夜晚睡，導致眼部反覆長針眼，有時一次不只長一顆，而是好幾顆，且眼睛還會時常感到乾澀，因而時常來到眼科診所就診，經醫師診斷發現除了針眼以外，還有瞼板腺阻塞並診斷其為缺油性乾眼症，在醫師解釋過後，建議患者使用眼科脈衝光治療，目前易長針眼及乾眼症症狀皆已獲得大幅改善。

是乾眼症找上門了嗎？醫師從兩項測試診斷

乾眼症主要是淚液分泌不夠，或眼睛油脂分泌不健康，而不足以維持淚液在眼角膜上的穩定度，所造成的眼睛不適症狀。通常分為缺水型、缺油型及混合型三大類。收治前述案例的新眼光眼科診所院長蕭裕泉醫師表示，臨床上患者常會主訴眼睛乾澀、易紅、易疲勞、時常視力模糊等現象，這時臨床醫師會以淚液測試及角膜螢光染色來做乾眼症的評估依據。

正常人的眼睛會分泌足夠的淚液，並在眼睛表面形成一層淚膜。蕭裕泉醫師說明，淚膜可以分為三層，表層為脂質層，中間是水質層，最底下則是黏液層，執行淚液測試是為了觀察水質層水份是否充足，而角膜螢光染色則是確認淚膜是否可均勻分布並維持一定的穩定度。假如淚膜品質不佳，也就是眼睛的保護膜不健康而無法穩定覆蓋在角膜上，這就有可能會導致時常乾眼而視力模糊。

至於，如何判斷乾眼症是屬於缺水型、缺油型？蕭裕泉醫師解釋，缺水型的乾眼症可從淚液測試中就能發現水質層有減少的狀況；缺油型的乾眼症，部分患者即使通過淚液測試，但在角膜螢光染色的測試下，仍可觀察到淚膜功能不好，無法均勻且穩定地平鋪在患者的眼睛角膜上。

Photo Credit: NOW健康 蕭裕泉醫師分享，曾收治許多年約40、50歲的上班族患者，正是因瞼板腺阻塞而感到眼睛乾澀，甚至容易反覆長出針眼且不易消除。（攝影／林志遠）

瞼板腺阻塞竟會冒針眼？乾眼症高危險族群要注意

另外，缺油型的乾眼症也可能是瞼板腺阻塞所造成。蕭裕泉醫師分享，曾收治許多年約40、50歲的上班族患者，正是因瞼板腺阻塞而感到眼睛乾澀，甚至容易反覆長出針眼且不易消除。主要因瞼板腺一旦堵塞發炎會影響其功能，導致加速淚水蒸發，使得眼睛乾澀、敏感，且瞼板腺阻塞也會造成眼瞼感染，如果加上熬夜晚睡、抵抗力差時，就容易引發麥粒腫，也就是俗稱的針眼。

對於罹患乾眼症的高危險族群，蕭裕泉醫師坦言，在臨床上碰到的患者，通常本身可能是油性體質，臉上常冒痤瘡，或作息不正常、時常晚睡熬夜、長時間使用電腦等3C產品因素造成。另外，也有些病人是接受白內障手術、近視雷射手術後也會引起的短暫性乾眼症，這種情況下會連帶影響患者對手術的滿意度，因此術前醫師會特別審慎評估，並給予手術後正確的治療。

缺油性乾眼症治療選項

乾眼症治療上多半會使用人工淚液，來幫助病人改善眼睛乾澀的問題。但蕭裕泉醫師提到，對於缺油性乾眼症的患者來說，人工淚液減緩症狀效果有限，常有患者會反應，眼睛在點完人工淚液後，只有剛開始有效，但沒幾分鐘不舒服的感覺又會襲來。

為改善人工淚液所遇到的治療瓶頸，針對缺油性乾眼症，加上又有瞼板腺阻塞問題的患者，蕭裕泉醫師透露，過去針對此類患者在治療上通常會請病人平時在家自己做濕熱敷，並定期到診所擠壓阻塞的瞼板腺。隨著醫療科技的進步，目前有眼科專用的脈衝光「OPT睛湛光治療」，可幫助瞼板腺恢復通暢，進而改善阻塞問題，讓保護淚水的油脂分泌不受阻。

最後，蕭裕泉醫師也提醒，接受「OPT睛湛光治療」的患者，術後需要確實遵循醫囑做好保養工作，搭配醫療院所開立的消炎藥水、人工淚液，搭配濕熱敷眼睛，並且改善作息，避免過度用眼及熬夜晚睡，才能維持淚膜健康，避免乾眼症時常找上門。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

原標：眼睛乾澀又冒多顆針眼要注意！缺油型乾眼症恐找上你

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航