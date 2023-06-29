眼睛乾澀又冒多顆針眼要注意，如何判斷乾眼症是屬於缺水型、缺油型？
我們想讓你知道的是
乾眼症主要是淚液分泌不夠，或眼睛油脂分泌不健康，而不足以維持淚液在眼角膜上的穩定度，所造成的眼睛不適症狀。通常分為缺水型、缺油型及混合型3大類。臨床上患者常會主訴眼睛乾澀、易紅、易疲勞、時常視力模糊等現象，這時臨床醫師會以淚液測試及角膜螢光染色來做乾眼症的評估依據。
文：陳曉彤（NOW健康）
一名50多歲女性病患，平時喜歡熬夜晚睡，導致眼部反覆長針眼，有時一次不只長一顆，而是好幾顆，且眼睛還會時常感到乾澀，因而時常來到眼科診所就診，經醫師診斷發現除了針眼以外，還有瞼板腺阻塞並診斷其為缺油性乾眼症，在醫師解釋過後，建議患者使用眼科脈衝光治療，目前易長針眼及乾眼症症狀皆已獲得大幅改善。
是乾眼症找上門了嗎？醫師從兩項測試診斷
乾眼症主要是淚液分泌不夠，或眼睛油脂分泌不健康，而不足以維持淚液在眼角膜上的穩定度，所造成的眼睛不適症狀。通常分為缺水型、缺油型及混合型三大類。收治前述案例的新眼光眼科診所院長蕭裕泉醫師表示，臨床上患者常會主訴眼睛乾澀、易紅、易疲勞、時常視力模糊等現象，這時臨床醫師會以淚液測試及角膜螢光染色來做乾眼症的評估依據。
正常人的眼睛會分泌足夠的淚液，並在眼睛表面形成一層淚膜。蕭裕泉醫師說明，淚膜可以分為三層，表層為脂質層，中間是水質層，最底下則是黏液層，執行淚液測試是為了觀察水質層水份是否充足，而角膜螢光染色則是確認淚膜是否可均勻分布並維持一定的穩定度。假如淚膜品質不佳，也就是眼睛的保護膜不健康而無法穩定覆蓋在角膜上，這就有可能會導致時常乾眼而視力模糊。
至於，如何判斷乾眼症是屬於缺水型、缺油型？蕭裕泉醫師解釋，缺水型的乾眼症可從淚液測試中就能發現水質層有減少的狀況；缺油型的乾眼症，部分患者即使通過淚液測試，但在角膜螢光染色的測試下，仍可觀察到淚膜功能不好，無法均勻且穩定地平鋪在患者的眼睛角膜上。
瞼板腺阻塞竟會冒針眼？乾眼症高危險族群要注意
另外，缺油型的乾眼症也可能是瞼板腺阻塞所造成。蕭裕泉醫師分享，曾收治許多年約40、50歲的上班族患者，正是因瞼板腺阻塞而感到眼睛乾澀，甚至容易反覆長出針眼且不易消除。主要因瞼板腺一旦堵塞發炎會影響其功能，導致加速淚水蒸發，使得眼睛乾澀、敏感，且瞼板腺阻塞也會造成眼瞼感染，如果加上熬夜晚睡、抵抗力差時，就容易引發麥粒腫，也就是俗稱的針眼。
對於罹患乾眼症的高危險族群，蕭裕泉醫師坦言，在臨床上碰到的患者，通常本身可能是油性體質，臉上常冒痤瘡，或作息不正常、時常晚睡熬夜、長時間使用電腦等3C產品因素造成。另外，也有些病人是接受白內障手術、近視雷射手術後也會引起的短暫性乾眼症，這種情況下會連帶影響患者對手術的滿意度，因此術前醫師會特別審慎評估，並給予手術後正確的治療。
缺油性乾眼症治療選項
乾眼症治療上多半會使用人工淚液，來幫助病人改善眼睛乾澀的問題。但蕭裕泉醫師提到，對於缺油性乾眼症的患者來說，人工淚液減緩症狀效果有限，常有患者會反應，眼睛在點完人工淚液後，只有剛開始有效，但沒幾分鐘不舒服的感覺又會襲來。
為改善人工淚液所遇到的治療瓶頸，針對缺油性乾眼症，加上又有瞼板腺阻塞問題的患者，蕭裕泉醫師透露，過去針對此類患者在治療上通常會請病人平時在家自己做濕熱敷，並定期到診所擠壓阻塞的瞼板腺。隨著醫療科技的進步，目前有眼科專用的脈衝光「OPT睛湛光治療」，可幫助瞼板腺恢復通暢，進而改善阻塞問題，讓保護淚水的油脂分泌不受阻。
最後，蕭裕泉醫師也提醒，接受「OPT睛湛光治療」的患者，術後需要確實遵循醫囑做好保養工作，搭配醫療院所開立的消炎藥水、人工淚液，搭配濕熱敷眼睛，並且改善作息，避免過度用眼及熬夜晚睡，才能維持淚膜健康，避免乾眼症時常找上門。
本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此
原標：眼睛乾澀又冒多顆針眼要注意！缺油型乾眼症恐找上你
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！