校園反歧視1：消弭歧視非一蹴可幾，大學端持續推動盼見效

台中一中舉辦校慶園遊會，學生以「烯環鈉」爲擺攤主題，引發歧視原住民的爭議。台大學生會舉辦言論自由月活動，有學生懸掛「火冒4.05丈」布條，影射原住民學生加分制度。台大經濟系學生會長選舉，有候選人的政見歧視不同性別、性取向、族群等。這一連串的校園歧視事件引發外界熱議，中央社藉著這個專題，從教育部門、校方、學生、民間團體、學者專家等不同角度探討校園歧視議題。

（中央社）台大經濟系學生會選舉等校園歧視事件引發外界關注，大學端認為不熟悉是造成歧視的主因，但要消弭歧視非一蹴可幾，須持續推動且擴大參與，可能要長久才見效。

台中一中4月底舉辦校慶園遊會，有學生以台語「死番仔」諧音「烯環鈉」爲擺攤主題，因歧視原住民而引發爭議，當外界批評聲浪還未停止時，這把火卻又燒到了最高學府。

台灣大學學生會舉辦言論自由月活動，本意是促進不同意見交流，卻有學生懸掛「火冒4.05丈」布條，影射原住民學生加分制度；而後台大經濟系學生會長選舉，有候選人政見涉及歧視不同性別、性取向、族群等，這一連串校園歧視事件，也讓外界怒火中燒。

對於外界關心的校園歧視議題，成功大學學務長洪良宜認為，「造成歧視最大的原因就是不熟悉」，如果能提高不同族群間互動，增進彼此瞭解，就可減少歧視發生。

以原住民族群學生為例，洪良宜提到，成大成立青年會所，除了原民生，也有非原民生參與，同時結合教務處跨領域課程、學務處原住民資源中心，透過活動凝聚原民生對自我認同，也讓非原民生更理解原住民文化。

Photo Credit: 中央社 國立成功大學原住民族學生資源中心舉辦文化研習，讓學生體驗阿美族製麴的過程，增進一般學生對原住民文化的了解。（成大提供）中央社記者許秩維傳真 112年6月3日

在性平教育方面，洪良宜指出，成大長期推動各種活動或教學措施，如性別講座、性別論壇、工作坊、性別影展等，並培養性別友善社團，透過這些活動與課程，宣導對不同性別、不同性別特質、性別認同或性傾向者在人權上的尊重；為廣泛宣傳性平，成大各班必修課中，每學年也都會舉辦1小時性平課程。

成功大學曾在教育部友善校園評比中，獲得卓越學校獎肯定，洪良宜認為，「落實友善校園的關鍵在於永續」，為推動性別平等、人權教育，成大長期藉由校方行政支持、搭配學生社團、舉辦活動與課程，齊頭並進，推動多元族群的交流，希望達到「族群共榮」，但這非一朝一夕能做到，需長時間累積才能看到成效。

洪良宜提到，成大希望學生從生活中瞭解到尊重、平等、包容的人權價值，而非透過強迫方式，因此學校能做的就是不斷延續推動人權教育且擴大參與，就像在每學期的通識課程或講座中，加入反歧視和性平的宣導，盡可能增加學生接觸到反歧視和人權教育的機會。

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曾三度獲得教育部友善校園獎的中原大學，強調全人教育，關注學生在學識與人格、個人與群體之間的平衡。

中原大學學務長陳冠宇指出，大學是教育機構，涵養學生品德和公民素養是學校的責任，當學生在意見或表達上不夠成熟時，在學校裡還有機會被導正；他觀察過去曾發生過校園歧視事件，大部分發生在學生辦的活動。

如果要防範類似歧視事件發生，陳冠宇提到，以中原大學為例，各系學生會活動，學校會站在輔導角色，透過宣導提醒要注意性平、避免歧視，提高學生對人權議題的敏感度；同時強化學生社團輔導，讓每個族群都有歸屬感，能得到同儕的支持系統，並鼓勵不同族群進行交流互動，增進彼此瞭解。

在課程方面，陳冠宇表示，許多大學都有開設跟人權、性平相關課程，而中原的畢業學分中，高達1/4是通識學分，讓學生有更多機會接觸族群、人權、性平、原住民文化等各領域課程。

陳冠宇提到，為了觸及每個學生，校方更將當代人權議題規劃為必修課，加上各系專業倫理課，讓所有學生都有機會去瞭解和關注人權議題，就是希望從教育著手，涵養學生品德，也增加對人權、性平的敏感度。

Photo Credit: 中央社 中原大學邀請律師王如玄到校演講，在學院導師會議上，分享性別平等觀念。（中原大學提供）中央社記者許秩維傳真 112年6月3日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀