校園反歧視1：消弭歧視非一蹴可幾，大學端持續推動盼見效
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對於外界關心的校園歧視議題，成功大學學務長洪良宜認為，「造成歧視最大的原因就是不熟悉」，如果能提高不同族群間互動，增進彼此瞭解，就可減少歧視發生。學校能做的就是不斷延續推動人權教育且擴大參與，就像在每學期的通識課程或講座中，盡可能增加學生接觸到反歧視和人權教育的機會。
台中一中舉辦校慶園遊會，學生以「烯環鈉」爲擺攤主題，引發歧視原住民的爭議。台大學生會舉辦言論自由月活動，有學生懸掛「火冒4.05丈」布條，影射原住民學生加分制度。台大經濟系學生會長選舉，有候選人的政見歧視不同性別、性取向、族群等。這一連串的校園歧視事件引發外界熱議，中央社藉著這個專題，從教育部門、校方、學生、民間團體、學者專家等不同角度探討校園歧視議題。
（中央社）台大經濟系學生會選舉等校園歧視事件引發外界關注，大學端認為不熟悉是造成歧視的主因，但要消弭歧視非一蹴可幾，須持續推動且擴大參與，可能要長久才見效。
台中一中4月底舉辦校慶園遊會，有學生以台語「死番仔」諧音「烯環鈉」爲擺攤主題，因歧視原住民而引發爭議，當外界批評聲浪還未停止時，這把火卻又燒到了最高學府。
台灣大學學生會舉辦言論自由月活動，本意是促進不同意見交流，卻有學生懸掛「火冒4.05丈」布條，影射原住民學生加分制度；而後台大經濟系學生會長選舉，有候選人政見涉及歧視不同性別、性取向、族群等，這一連串校園歧視事件，也讓外界怒火中燒。
對於外界關心的校園歧視議題，成功大學學務長洪良宜認為，「造成歧視最大的原因就是不熟悉」，如果能提高不同族群間互動，增進彼此瞭解，就可減少歧視發生。
以原住民族群學生為例，洪良宜提到，成大成立青年會所，除了原民生，也有非原民生參與，同時結合教務處跨領域課程、學務處原住民資源中心，透過活動凝聚原民生對自我認同，也讓非原民生更理解原住民文化。
在性平教育方面，洪良宜指出，成大長期推動各種活動或教學措施，如性別講座、性別論壇、工作坊、性別影展等，並培養性別友善社團，透過這些活動與課程，宣導對不同性別、不同性別特質、性別認同或性傾向者在人權上的尊重；為廣泛宣傳性平，成大各班必修課中，每學年也都會舉辦1小時性平課程。
成功大學曾在教育部友善校園評比中，獲得卓越學校獎肯定，洪良宜認為，「落實友善校園的關鍵在於永續」，為推動性別平等、人權教育，成大長期藉由校方行政支持、搭配學生社團、舉辦活動與課程，齊頭並進，推動多元族群的交流，希望達到「族群共榮」，但這非一朝一夕能做到，需長時間累積才能看到成效。
洪良宜提到，成大希望學生從生活中瞭解到尊重、平等、包容的人權價值，而非透過強迫方式，因此學校能做的就是不斷延續推動人權教育且擴大參與，就像在每學期的通識課程或講座中，加入反歧視和性平的宣導，盡可能增加學生接觸到反歧視和人權教育的機會。
曾三度獲得教育部友善校園獎的中原大學，強調全人教育，關注學生在學識與人格、個人與群體之間的平衡。
中原大學學務長陳冠宇指出，大學是教育機構，涵養學生品德和公民素養是學校的責任，當學生在意見或表達上不夠成熟時，在學校裡還有機會被導正；他觀察過去曾發生過校園歧視事件，大部分發生在學生辦的活動。
如果要防範類似歧視事件發生，陳冠宇提到，以中原大學為例，各系學生會活動，學校會站在輔導角色，透過宣導提醒要注意性平、避免歧視，提高學生對人權議題的敏感度；同時強化學生社團輔導，讓每個族群都有歸屬感，能得到同儕的支持系統，並鼓勵不同族群進行交流互動，增進彼此瞭解。
在課程方面，陳冠宇表示，許多大學都有開設跟人權、性平相關課程，而中原的畢業學分中，高達1/4是通識學分，讓學生有更多機會接觸族群、人權、性平、原住民文化等各領域課程。
陳冠宇提到，為了觸及每個學生，校方更將當代人權議題規劃為必修課，加上各系專業倫理課，讓所有學生都有機會去瞭解和關注人權議題，就是希望從教育著手，涵養學生品德，也增加對人權、性平的敏感度。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。