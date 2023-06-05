校園反歧視2：偏見歧視很小就定型，教育應多管齊下

台中一中舉辦校慶園遊會，學生以「烯環鈉」爲擺攤主題，引發歧視原住民的爭議。台大學生會舉辦言論自由月活動，有學生懸掛「火冒4.05丈」布條，影射原住民學生加分制度。台大經濟系學生會長選舉，有候選人的政見歧視不同性別、性取向、族群等。這一連串的校園歧視事件引發外界熱議，中央社藉著這個專題，從教育部門、校方、學生、民間團體、學者專家等不同角度探討校園歧視議題。

（中央社）從台中市立台中第一高級中等學校「烯環鈉」事件到台大學生選舉政見，歧視言論層出不窮。專家表示，偏見和歧視很小就定型，應及早從學校、家庭及社會教育多管齊下。

中一中學生在校慶園遊會以「烯環鈉」為擺攤主題，涉及歧視原住民不雅稱呼的諧音；國立台灣大學學生會舉辦言論自由月，學生自製「火冒4.05丈」布條影射原住民族升學優待政策；此外，台大經濟系學生會選舉，其中有候選人政見涵蓋性傾向、種族及性別等歧視。

原住民升學優待制度小百科 法源依據：原住民學生升學保障及原住民公費留學辦法

適用範圍：高中以上學校招生，包括高中、大學、專科學校五年制、技術校院四年制、二年制或專科學校二年制等，但博士班、碩士班、學士後等不予優待。

加分規則：一般原住民學生以加總分10%計算；取得原住民文化及語言能力證明者，以加總分35%計算。

招生名額：原住民身分升學以外加方式辦理，不占原核定的招生名額。 資料來源：教育部法規

台灣青年民主協會理事長張育萌告訴《中央社》記者，要尊重其他不同族群，同理心培養非常重要，但2000年後出生世代從小生活在手機、自媒體高度分眾環境，而有些人高中3年都處於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情中，社團、畢業旅行「被偷走」，甚至連同學都很少見面，失去很多培養機會，難免出現一些較極端狀況。

張育萌說，雖不代表整個世代都這樣，但近年高中議題性社團確實慢慢減少甚至「廢社」，學生組織想推動心理假、月經平權或聲援烏克蘭等議題，越來越難獲廣泛響應。

台大原住民學生反歧視行動小組成員Hana na Fulaw（陳以琳）表示，台灣教育環境確實需要必修課程幫忙，才能普遍讓學生接觸到族群、多元社會等議題，尤其是沒原住民的學校。

Hana高中前在台東縣就讀，進台大後才發現外縣市很少原住民，同學有許多刻板印象、誤解甚至是質疑，有人閒聊時脫口說出「番仔」讓她驚訝不已，後來才知道同學從小家裡都這麼講，卻很少被糾正。

Photo Credit: 中央社 台灣大學學生會日前舉辦「言論自由月」活動，出現一幅「火冒4.05丈」布條，影射原住民升學優待制度。多名原住民學生26日連署，正式向校方提出反歧視意見書。中央社記者陳至中台北攝 112年5月26日

在花蓮縣從國民小學讀到高中的許同學說，小時候帶同學回家，外婆會問「是人還是番？」簡直不把原住民當人看，也會說出一些歧視詞彙；客家裔的許同學也曾被同學語帶嘲諷稱呼為「客婆」，直到年紀漸長，才慢慢知道尊重多元文化的重要，要避免使用傷害族群情感用語。

台灣同志諮詢熱線協會社工主任鄭智偉表示，偏見及歧視從小就會發生甚至定型，但尊重多元不是自然而然就會發生，須從幼兒園、國小開始教。教師應更了解各族群會遇到的困難、歧視和結構不平等，才能引導學生學習包容和尊重。

鄭智偉以性別平等教育為例，很多家長認為「等高中再學」，但明明國中小就有許多言語霸凌，很多民眾也不支持國中小實施同志教育，學校可能因壓力不敢好好教；他曾受邀演講，就被要求不要提「同志教育」，改用了解不同性傾向、尊重多元性別等委婉說法。

鄭智偉表示，性別平等教育法規定高中以下性平教育應融入課程，但很多學校仍在談傳統性騷擾防治、男女平等，鮮少著墨同志族群，導致學生欠缺正確認知機會。除學校教育，政府也應從社區大學、成人教育及長期照顧等管道著手，多管齊下，慢慢破除大眾偏見和歧視，打造友善校園和社會。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀