校園反歧視3：人權議題融入課綱，學者：教再多也難敵社會影響

台中一中舉辦校慶園遊會，學生以「烯環鈉」爲擺攤主題，引發歧視原住民的爭議。台大學生會舉辦言論自由月活動，有學生懸掛「火冒4.05丈」布條，影射原住民學生加分制度。台大經濟系學生會長選舉，有候選人的政見歧視不同性別、性取向、族群等。這一連串的校園歧視事件引發外界熱議，中央社藉著這個專題，從教育部門、校方、學生、民間團體、學者專家等不同角度探討校園歧視議題。

（中央社）學生歧視言論頻頻登上媒體版面，教育部已將人權、性平、多元文化等議題融入108課綱，並推動審議式民主加強實作經驗。不過學者認為，學校教得再多，也難敵日常社會的影響。

從台中一中的「烯環鈉」到台大的「火冒4.05丈」，青年世代的言論屢屢踩到歧視紅線，教育體系成為眾矢之的，往往指責：「台灣的教育怎麼了」。

事實上，教育部已將人權、性別平等、多元文化等議題，都列入12年國教課綱中，要求各校在設計課程時適時融入。大專也推動「人權及公民教育促進方案」，定期統計開課數和追蹤列管。

除了課程外，教育部也推動「審議式民主」，鼓勵學生參與公共事務的討論，進而在實際操作中，培養理性思辨的能力。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良接受《中央社》電訪表示，12年國教課綱推動後，教學現場確實有比以往更重視人權、性平等相關議題。例如社會科將近期發生的時事融入，在課堂上讓師生討論；國文科的古今選文，也有很多適合結合族群平等、反歧視相關議題。

侯俊良呼籲社會各界，不要因為幾個極端的個案，就否定整個教育體系和課綱的努力。但他也認為，最近發生的事件是很好的「機會教育」，很多時候是學生幽默用錯了地方，沒有感覺到事情的嚴重性。

侯俊良表示，自媒體發達的當下，「媒體識讀」變得非常重要，不只是要能辨別假訊息，學生也要瞭解媒體的議題設定，不要太輕易被媒體帶著走，並要學習多方接收、比較資訊來源，避免一直處於「同溫層」之中，進而在適當的引導下，思辨和澄清自身價值觀。

世新大學性別研究所教授陳宜倩表示，明星學校學生說出歧視的言論，民眾常指責教育沒做好，但其實這些話語，在許多政治人物身上也曾發生過。學子處於這樣的環境中，即使每學期都有上相關課程，也難敵日常社會的影響。

陳宜倩說，當政治人物說錯話，道個歉就沒事了，又怎能要求學生對這些議題具備高敏感度且不犯錯。爭議事件背後其實是共犯結構，社會應一起檢討和反省。除了學校要教，家庭教育和社會教育也很重要，民眾也應加強對多元文化議題的敏感度，當自己處於優勢地位時，更要懂得尊重和包容，不去歧視弱勢族群。

陳宜倩以原住民族升學優待為例，學校很少說明原住民過去遭受多少系統性歧視等，政府因此才提供補償措施。在這樣的情形下，一般學生自然難以理解為何原住民可以加分。另外，包括轉型正義、性別等議題，也往往欠缺良好的說明解釋，間接導致偏見和歧視的產生。

教育部學生事務及特殊教育司以文字回應《中央社》指出，依聯合國國際人權公約，鼓勵學生有發表自由及意見不受干預的權利，但同時也反對鼓吹民族、種族、或宗教仇恨的主張。學校會根據各項指標，定時檢核校園人權環境，透過教學活動讓師生瞭解普世價值，進而養成尊重、包容等良好德行。

教育部國民及學前教育署補充，已於5月3日發函各級學校，重申禁止一切形式種族歧視，並要求各級學校依行政院109年5月8日核定的「消除一切形式種族歧視國際公約推動計畫」舉辦講習會和宣導，傳遞尊重多元族群文化理念。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀