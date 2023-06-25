愛愛疼痛夫妻恐失和：為什麼會發生「性交疼痛」？有什麼解方？
我們想讓你知道的是
對於許多有性交疼痛困擾的女性來說，性事簡直是一大折磨，往往會選擇逃避或忍耐。不過這些選擇容易影響到與伴侶之間的感情，對於另一半或當事人的身心都不健康。女性如遇性交疼痛、性冷感等問題，千萬不要忍，應盡速求助專業醫師尋求解決之道。
文：林郁敏（NOW健康）
伴侶之間親密行為看似甜蜜，但對於許多有性交疼痛困擾的女性來說，性事簡直是一大折磨，往往會選擇逃避或忍耐。不過這些選擇容易影響到與伴侶之間的感情，對於另一半或當事人的身心都不健康。星幸福美學診所洪若霓醫師呼籲，女性如遇性交疼痛、性冷感等問題，千萬不要忍，應盡速求助專業醫師尋求解決之道。
陰道內壁黏膜層變薄、失去彈性，易造成性交疼痛
洪若霓醫師表示，性交疼痛原因有很多，可能因為陰道內壁的黏膜層變薄、失去彈性，因此含水量減少而變得乾澀。有一對結婚多年的夫妻，婚後忙於工作與育兒，等到孩子大了，先生想與太太重拾魚水之歡，沒想到太太卻因感到疼痛，而使先生情緒不佳，太太擔心會影響夫妻間的感情而前往就診。經內診檢查發現太太的陰道乾澀，無法正常分泌潤滑，才會導致這樣的情況發生。
洪若霓醫師建議患者採用陰道雷射搭增生療法如PLT凍晶，經過幾次治療之後，兩人終於可以恢復正常性生活。由於陰道雷射是透過雷射的熱效能，去刺激陰道內壁黏膜層細胞增生，還能增加膠原蛋白、彈力纖維等，恢復陰道內壁該有的彈性及厚度，提升內部的濕潤度，藉此改善陰道乾澀和敏感的問題。
不過雷射只能針對淺層的部分進行治療，若再搭配PLT凍晶治療則是可以針對深層去做改善，其血小板中所含的多種生長因子，還能同時幫助修復陰道內部的細胞，使黏膜層的血管與神經新生，加速恢復健康狀況
值得一提的是，相較於傳統的PRP雖一樣是血小板，但每次治療都需要抽血製作，且每次劑量與濃度不固定，選擇PLT治療只需要抽血1次，便能純化並製作出10到20瓶粉末凍晶，且每瓶有定劑定量的10億個血小板，能讓醫師精準掌控每次施打的劑量及療程進度。洪若霓醫師提到，前述案例中的太太因為不希望每次治療都必須抽血，因此選擇搭配PLT，而PLT也適合需要多次治療且害怕經常打針抽血的病患。
增生療法除了改善陰道乾澀，也能緩解性冷感難題
除了改善陰道乾澀，PLT用途很廣，洪若霓醫師舉例，針對性冷感的患者，可以透過PLT針對G點或C點使用來改善。其他像是大陰唇萎縮、或是慢性會陰疼痛、外陰硬化性苔蘚等問題，都能透過PLT來緩解。如果病患因為陰道口狹窄造成性交疼痛，就需要以雷射做陰道口擴張術，術後再搭配PRP或PLT來加速傷口及組織修復。
洪若霓醫師補充，在做治療前須避免麻油、人蔘、酒類的飲食，以免施打時止血困難。術後需定期回診、遵照指示服藥，傷口不必過度清潔，避免游泳跟泡澡以免增加感染風險，術後可能會出現出血或血色分泌物，若無大量出血或疼痛皆屬正常狀況。
最後，洪若霓醫師提醒，女性平常可以吃陰道專用的益生菌作為保養，並且保持適當規律的性生活，能讓陰道保持彈性，避免產生陰道口閉鎖或萎縮的問題。更重要的是如果有性交疼痛這類的行房困擾，務必諮詢醫師的專業意見，以維持伴侶之間的感情生活。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！