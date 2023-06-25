2023/06/25,
健康

愛愛疼痛夫妻恐失和：為什麼會發生「性交疼痛」？有什麼解方？

愛愛疼痛夫妻恐失和：為什麼會發生「性交疼痛」？有什麼解方？
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我們想讓你知道的是

對於許多有性交疼痛困擾的女性來說，性事簡直是一大折磨，往往會選擇逃避或忍耐。不過這些選擇容易影響到與伴侶之間的感情，對於另一半或當事人的身心都不健康。女性如遇性交疼痛、性冷感等問題，千萬不要忍，應盡速求助專業醫師尋求解決之道。

文：林郁敏（NOW健康）

伴侶之間親密行為看似甜蜜，但對於許多有性交疼痛困擾的女性來說，性事簡直是一大折磨，往往會選擇逃避或忍耐。不過這些選擇容易影響到與伴侶之間的感情，對於另一半或當事人的身心都不健康。星幸福美學診所洪若霓醫師呼籲，女性如遇性交疼痛、性冷感等問題，千萬不要忍，應盡速求助專業醫師尋求解決之道。

陰道內壁黏膜層變薄、失去彈性，易造成性交疼痛

洪若霓醫師表示，性交疼痛原因有很多，可能因為陰道內壁的黏膜層變薄、失去彈性，因此含水量減少而變得乾澀。有一對結婚多年的夫妻，婚後忙於工作與育兒，等到孩子大了，先生想與太太重拾魚水之歡，沒想到太太卻因感到疼痛，而使先生情緒不佳，太太擔心會影響夫妻間的感情而前往就診。經內診檢查發現太太的陰道乾澀，無法正常分泌潤滑，才會導致這樣的情況發生。

洪若霓醫師建議患者採用陰道雷射搭增生療法如PLT凍晶，經過幾次治療之後，兩人終於可以恢復正常性生活。由於陰道雷射是透過雷射的熱效能，去刺激陰道內壁黏膜層細胞增生，還能增加膠原蛋白、彈力纖維等，恢復陰道內壁該有的彈性及厚度，提升內部的濕潤度，藉此改善陰道乾澀和敏感的問題。

不過雷射只能針對淺層的部分進行治療，若再搭配PLT凍晶治療則是可以針對深層去做改善，其血小板中所含的多種生長因子，還能同時幫助修復陰道內部的細胞，使黏膜層的血管與神經新生，加速恢復健康狀況

值得一提的是，相較於傳統的PRP雖一樣是血小板，但每次治療都需要抽血製作，且每次劑量與濃度不固定，選擇PLT治療只需要抽血1次，便能純化並製作出10到20瓶粉末凍晶，且每瓶有定劑定量的10億個血小板，能讓醫師精準掌控每次施打的劑量及療程進度。洪若霓醫師提到，前述案例中的太太因為不希望每次治療都必須抽血，因此選擇搭配PLT，而PLT也適合需要多次治療且害怕經常打針抽血的病患。

增生療法除了改善陰道乾澀，也能緩解性冷感難題

除了改善陰道乾澀，PLT用途很廣，洪若霓醫師舉例，針對性冷感的患者，可以透過PLT針對G點或C點使用來改善。其他像是大陰唇萎縮、或是慢性會陰疼痛、外陰硬化性苔蘚等問題，都能透過PLT來緩解。如果病患因為陰道口狹窄造成性交疼痛，就需要以雷射做陰道口擴張術，術後再搭配PRP或PLT來加速傷口及組織修復。

洪若霓醫師補充，在做治療前須避免麻油、人蔘、酒類的飲食，以免施打時止血困難。術後需定期回診、遵照指示服藥，傷口不必過度清潔，避免游泳跟泡澡以免增加感染風險，術後可能會出現出血或血色分泌物，若無大量出血或疼痛皆屬正常狀況。

最後，洪若霓醫師提醒，女性平常可以吃陰道專用的益生菌作為保養，並且保持適當規律的性生活，能讓陰道保持彈性，避免產生陰道口閉鎖或萎縮的問題。更重要的是如果有性交疼痛這類的行房困擾，務必諮詢醫師的專業意見，以維持伴侶之間的感情生活。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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