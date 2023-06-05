專家警告禽流感病毒快速變異，哺乳動物病例大增堪憂，農委會將推動蛋中雞場保險
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韋比雖然強調，人類染上禽流感的風險仍然相當低；但H5N1病毒目前「並非停滯不變，而是正在變化」。「這的確使其加入一些基因特性、變得更像一種人類病毒的可能性增加，即便機率非常低。」韋比還指出，被發現感染H5N1病毒的哺乳動物數量大增，是「非常、非常令人擔憂的跡象」。
專家警告禽流感病毒快速變異，哺乳動物病例大增堪憂
（中央社）專家警告，造成世界各地鳥類禽流感病例數創新高的H5N1病毒正在迅速變異，呼籲各國加強對境內家禽接種疫苗。
儘管專家對《法新社》強調，目前情況對人類構成的風險仍低；但他們指出，哺乳動物的禽流感病例正在顯著上升，令人擔憂。
禽流感小百科
由主要影響鳥類和家禽的流感病毒引致。其中H5N1及H7N9曾出現極少數家庭內群聚案例，但目前無證據顯示有持續性人傳人現象。
預防方式
1. 勤洗手，雙手避免任意碰觸眼、鼻、口。
2. 避免接觸禽鳥及其分泌物，若不慎接觸，應馬上以肥皂清潔。
3. 禽肉及蛋類徹底煮熟。
4. 不要購買來源不明的禽鳥及蛋品。
5. 不飼養來源不明或走私的禽鳥。
資料來源：衛福部 via 中央社
H5N1病毒在1996年首度出現，原本大致僅限季節性流行。然而世界衛生組織（WHO）的動物流感研究合作中心主任韋比（Richard Webby）表示，2021年中期「出現某些變化」，導致禽流感病毒傳染性大增。
此後，禽流感疫情變成全年無歇，並且擴散到新的地區，造成野鳥大量死亡、數千萬隻家禽遭到撲殺。
身兼美國曼菲斯市（Memphis）聖朱德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）研究員的韋比告訴《法新社》，過去這段時間的世界禽流感疫情規模「絕對是」史上最大。
韋比領導的相關研究，成果本週發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊。當中顯示，H5N1病毒從歐洲傳播至北美洲，過程中快速變異。報告指出，病毒來到北美洲後毒性增強，意味可造成更危險的疾病。
研究人員還讓一隻雪貂感染其中一支新的禽流感病毒株。韋比說，他們意外發現雪貂腦部出現「大量」病毒，顯示這支病毒株比前幾支引發的疾病更嚴重。
韋比雖然強調，人類染上禽流感的風險仍然相當低；但H5N1病毒目前「並非停滯不變，而是正在變化」。「這的確使其加入一些基因特性、變得更像一種人類病毒的可能性增加，即便機率非常低。」
韋比還指出，被發現感染H5N1病毒的哺乳動物數量大增，是「非常、非常令人擔憂的跡象」。
南美國家智利上週表示，今（2023）年初以來在北部海岸累計發現近9000隻海獅、企鵝、水獺、鼠海豚和海豚死於禽流感。
大多數哺乳動物染上禽流感是因為吃了染疫的鳥類，但韋比說，西班牙一座貂場和南美洲沿岸海獅群出現「最令我們害怕」的跡象，也就是病毒可能正在哺乳動物之間傳染。
韋比表示，若要讓禽流感整體病例減少、進而降低人類感染風險，方法之一是各國對家禽施打疫苗。
中國、埃及和越南等少數國家已經推動過家禽接種禽流感疫苗，但其他許多國家因為考量部分地區的進口限制，以及擔心接種過疫苗的鳥類仍染疫後可能成為破口，因此對於施打疫苗意興闌珊。
不過，美國已在今年4月開始試驗可能給予鳥類施打的幾支禽流感候選疫苗。法國最近也表示，希望最快今年秋天開始推動家禽接種禽流感疫苗。
6月中、下旬推蛋中雞場禽流感保險，降低風險
（中央社）農委會主委陳吉仲2日晚間表示，將推動蛋中雞場的禽流感保險，以分散營運風險、穩定生產。農委會農金局前天指出，預計6月中、下旬上路，農委會補助至少一半，盼近200場都投保。
全國蛋雞產業由種雞場、蛋中雞場及蛋雞場構成、生產。公視《我們的島》Podcast節目昨晚播放預錄陳吉仲專訪的內容，因應近年禽流感肆虐各國，確診撲殺數量大，已影響蛋雞產業的產量。陳吉仲說，將推動蛋中雞場的禽流感保險，希望業者都投保。
農委會農業金融局副局長周妙芳接受《中央社》記者電話訪問時說，規劃中的蛋中雞場禽流感保險為商業型保單，由蛋中雞場的業者自主決定投保與否，預計6月中、下旬推出。
她說，民國106年已推出肉雞、肉鴨、蛋雞等禽場皆可投保的禽流感保單，適用對象為非開放式禽場，隔年（107）起有投保案件，截至111年底投保的覆蓋率（以非開放式禽場數計算）為10％、計438件。
她補充，這次新研議的蛋中雞場禽流感保單，須為非開放式禽場才能投保，不同之處是會鎖定全國近200家蛋中雞場的業者進行輔導，鼓勵業者搭配相關補助措施調整設施，以符合投保要件、進行投保；再者，農委會的保費補助會比通常的50%再多一點，以提供投保誘因，而地方政府可再加碼補助。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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