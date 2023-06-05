烏東巴赫姆特戰事放緩，俄軍損失慘重；烏軍徹夜砲擊俄羅斯邊境，數千人撤離

烏克蘭軍方：巴赫姆特戰事放緩，俄國損失慘重

（中央社）烏克蘭武裝部隊4日表示，儘管近期在巴赫姆特（Bakhmut）的戰火稍歇，在這個被摧毀的烏東城市周邊的衝突仍持續，並稱莫斯科遭受重大損失。

《路透社》報導，烏克蘭最高軍事指揮部在4日的每日報告中表示，俄軍在巴赫姆特周遭兩度行動失利，並對鄰近村莊發動多次空襲和砲擊。

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）3日表示，在這場戰爭中為時最久、最血腥的戰鬥經過數月的進攻後，他手下99％的戰士已離開巴赫姆特。

烏克蘭5月底表示，在巴赫姆特的戰事已放緩，但烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）3日指出，烏軍仍在當地繼續作戰。

瑟爾斯基視察巴赫姆特周遭的部隊後，透過通訊軟體Telegram表示：「敵軍在巴赫姆特持續受到重大損失。防衛部隊繼續作戰。我們會贏得勝利。」

巴赫姆特曾經擁有7萬人口。根據軍事分析家的說法，這座城市不具戰略價值。不過莫斯科當局表示，奪下巴赫姆特將是更深入頓巴斯（Donbas）工業地區的跳板。莫斯科宣稱已從烏克蘭手上將該地區併吞。

俄羅斯：烏克蘭持續砲擊貝爾哥羅德，數千人撤離

俄羅斯貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）4日說，烏克蘭軍隊持續徹夜砲擊貝爾哥羅德州。他指出，先前一晚的砲擊已經造成2人喪生，另有數百名兒童被迫疏散遠離邊境地區。

《路透社》報導，葛拉特卡夫在社群媒體Telegram上說：「整晚，貝爾哥羅德州（Belgorod）相當不平靜。」他指出，舍別基諾（Shebekino）和沃洛科諾夫斯基（Volokonovsky）兩個區在夜間遭受砲擊的「大規模」破壞。

葛拉特卡夫說，超過4000人被重新安置到貝爾哥羅德州內的臨時住所。貝爾哥羅德州的南部和西部和烏克蘭接壤。

莫斯科於2022年2月在烏克蘭發動戰爭的實際情況已經愈來愈多地被帶到俄羅斯，烏克蘭不僅加劇對邊境地區的砲擊，而且還深入俄羅斯境內發動空襲，包括本週稍早空襲莫斯科。

俄羅斯軍方5月下旬說，已經擊退烏克蘭「破壞組織」最嚴重的越境襲擊之一。

烏克蘭否認上週攻擊莫斯科，也否認其軍隊參與入侵貝爾哥羅德州。烏克蘭說，這些行動是由俄羅斯志願軍戰士所發動。

葛拉特卡夫3日護送約600名來自州內舍別基諾和格萊伏隆（Graivoron）兩區的兒童前往雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）和卡路加（Kaluga）。

克里米亞俄指派首長：擊落5架無人機

由俄羅斯指派的克里米亞（Crimea）首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）4日表示，在克里米亞的贊科伊（Dzhankoi）有5架無人機被擊落，4架無人機遭干擾而未能命中目標。俄羅斯2014年從烏克蘭手中正式併吞克里米亞。

《路透社》報導，俄國支持的克里米亞首長阿克瑟諾夫在通訊軟體Telegram上表示，此事件沒有造成人員傷亡，但數間房屋的窗戶破裂。

阿克瑟諾夫也提到，在一棟住宅周遭的地上發現一架未爆炸的無人機，導致區域內約50人被迫臨時撤離。

《路透社》無法獨立證實這項消息。

俄國在贊科伊附近有一座空軍基地。烏克蘭官員早已指出，贊科伊及周邊地區已成為莫斯科當局在克里米亞的最大軍事基地。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航