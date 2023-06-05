日本出版業不景氣，「一人出版社」逆勢成長，癌末病人勵志故事、國中生魚兒繪本都能出書
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日本近年來把為自己喜愛的偶像或角色加油的活動稱為「推活」，對堀江來說，出版書籍也可以說是一種「推活」。堀江說，大型出版社常把銷售目標作為最優先事項，「而一人出版社可以追求一種純粹的心情，只因為喜歡這個作者，所以『想把這個人的努力以有形方式保留下來』」。
（中央社）日本出版業面臨不景氣，「一人出版社」卻逆勢成長。這些業者自行選擇想發行的書本出版，例如描寫癌末病人旅行對抗病魔的勵志書，以及為愛魚成痴的國中男生出版魚繪本等。
日本《產經新聞》報導，在日本出版業不景氣的大環境下，由個人負責出版業務的「獨立系．一人出版社」正逐漸增加。在滋賀縣長濱市經營一人出版社「能美舍」的堀江昌史就是其中一人。她以滋賀及長濱為據點，「希望出版能讓地方人士開心的書籍」。
堀江曾任日本《朝日新聞》記者，2016年時基於「想製作發揮新聞記者傾聽能力的書」成立能美舍。她跟丈夫在長濱市的老房子開了一家咖啡廳，提供用自家栽種蔬菜製作的餐點，每週營業3天，其他時間就用來製作書籍。
一人出版社，出書工作一把抓
書籍從企劃、採訪、編輯到行銷，以及在社群網站的宣傳全由堀江一手包辦。能美舍每年出版1到3本書，過去7年來包括重新出版的書籍在內，總計已出版14本書，且多數都跟地方有關。
堀江出版的書籍涉及各個種類，包括描述8位移居長濱市女性日常生活及真心話的雜誌《生存烏托邦》（暫譯）、滋賀縣栗東市鄉土料理家所著食譜，及再版以長濱市作為創作舞台的井上靖小說《星與祭》等。
其中最特別的一本書，是家住大津市的一名國中男生所創作的《第一次的琵琶湖的魚》（暫譯）。這名中學生非常喜歡魚，從2歲起就持續造訪琵琶湖，合計超過4000天。
他用彩色鉛筆描繪棲息在琵琶湖的50種魚類，充滿躍動感的筆觸成為話題，使得這本圖鑑繪本初版3000冊在3個月內賣光，備受好評。
日本近年來把為自己喜愛的偶像或角色加油的活動稱為「推活」，對堀江來說，出版書籍也可以說是一種「推活」。
堀江說，大型出版社常把銷售目標作為最優先事項，「而一人出版社可以追求一種純粹的心情，只因為喜歡這個作者，所以『想把這個人的努力以有形方式保留下來』」。
將生命明證載入書籍
堀江過去擔任記者時雖然相當忙碌但也有成就感，不過她在27歲罹患婦科疾病，隔年留職停薪，沒有選擇回到東京的娘家，而是留在派駐地滋賀縣療養。
她當時結識一名韓語講師永田純子，對方跟她商量想要出書。永田45歲時因罹患卵巢癌被宣告壽命僅剩3週，後來接受治療，並持續帶著自己喜愛的「飛出小童」人形立牌出國旅行，於47歲時過世。
「飛出小童」是滋賀縣為提醒駕駛注意突然跑出來的孩童，在路旁設置的小朋友人型立牌，後來成為紅遍日本的角色。
堀江在永田離世前這段時間，待在永田床邊仔細傾聽她所說的一字一句，之後出版永田旅行抗癌記錄的《和癌症一起去旅行的飛出小童》（暫譯），書中描述了永田持續旅行及對抗癌症的過程，為其生命留下明證。
這本書出版後引發很大迴響，相關人士跟她說「很感謝妳幫忙出這本書」，這也讓堀江思考，「我還可以對其他人有所助益」。
堀江在此書完成前就辭去記者工作，儘管有段時間感到空虛，但還是下定決心要成立出版社。
想出書就出書，一人出版社的魅力
出版社組成的團體「版元.com」表示，2013年時他們的成員只有201間，但到今（2023）年4月時激增到507間，像堀江這樣的新創業者，大多都是一人出版社。
一人出版社業者、也在東京都府中市經營書店的小林惠美（音譯）談到這種出版社的魅力時說，「就算是大型出版社也必須考量獲利而暫緩企劃，但我們只要有一個『想出版這樣的書』的想法，就能夠出書」。
過去印刷及設計工作必須仰賴專業人員，但現在正經歷技術革新，使得大環境有利一人出版社，加上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情讓重新思考工作方式的人愈來愈多，研判也加速一人出版社的成長。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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