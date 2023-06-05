鄉育結合KOL推手，與臺南市黎明高中學子暢談自媒體經營概念

高中學子即將迎來暑假，除了面對期末考試，在假期間，也有不少學生更著手準備自主學習計畫，做檔案撰寫的準備。而依據人力銀行在近期作的調查，大學畢業生的五大夢幻職業，「YouTuber」也列入其中。為了讓高中學子能盡早理解自媒體經營的相關專業，甚至思考如何將其融入檔案創作中。《鄉育教育基金會》近期邀請與超過100位KOL合作經驗，《炙讓數位行銷》CEO王韋程（Peter），前往臺南市《黎明高中》，對全校高一、高二學生進行《人生設計師：網紅推手帶你認識KOL爆紅公式》主題講座。

Photo Credit：鄉育教育基金會

活動一開始，講師便直接闡明，演講內容將不會聚焦在，純為流量或爭議型的自媒體內容。並以前陣子的「壽司郎事件」為例，雖然影片觀賞數高，且讓當事者快速爆紅。但後續造成的負面效應、廠商損失、甚至是社會輿論的批評，除了不可能有任何品牌願意合作，也會讓大眾抓不準此經營者的用意與專長，降低後續追蹤的意願。因此，講師鼓勵學生，想要朝KOL邁進，首先必須要釐清，自身的核心技術力是什麼，這個頻道的特點是什麼，接下來才能創造獨有的群眾魅力，進而建構起和粉絲的相互連結力。

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鄉育基金會自2022年正式成立後，針對學習歷程的多元主題，輔導有需要的高中生，撰寫學習檔案。今年開始，除了全學期包含假日工作坊在內的課程系列方式，透過平常生活所愛，發展成屬於自己風格的題目。也提供超過8種的學習工具單，讓學生們可以隨時演練，包括時間管理、專案管理、簡報實作等，進而在日常活用所學。更與產業KOL、業師攜手，針對學生撰寫檔案時會遇到的課題，舉辦多元化的講座。進入下半年、預計也將在全台北、中、南、東部地區非山非市的高中，舉辦相關系列課程。

在講座的結尾，講師也特別強調，在經營自媒體的過程中，學會觀測相關數據固然不可少，但保持一顆健全的身心，不因為拼命追求高流量，而忘了開始經營自媒體時，所要分享的知識和概念，才是最重要的核心。在學生時代盡情探索，累積自己的興趣，才能有多元的選擇。並將自己的座右銘「選擇有所為，有所不為，你的每一次選擇都在決定你的未來是什麼樣子」送給黎明的學生。鼓勵開始一步步，打造屬於自己的自媒體平台。會後在學生自主報名後續工作坊的環節中，部分學生表明當天剛好和校外比賽撞期，在教務處副主任江靜宜老師和鄉育同仁的討論下，決定另擇日加開工作坊，讓好學的黎明學子們，學習權益都能受到保障。

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責任編輯：Anita

核稿編輯：Joanna