【小笠原欣幸觀點】2024台灣總統大選展望：三位參選人的民調變化與競爭走向
我們想讓你知道的是
自三黨參選人名單底定經過兩週後，台灣的主要民意調查機構，皆公布了他們的支持率民調，其中以「柯文哲躍昇第二」的5月29日美麗島民調最具爆點，引發台灣社群媒體上的廣泛討論。距離投票還有長達七個月，各參選人的選戰形勢可能仍將如同雲霄飛車般起伏不定。
文：小笠原欣幸
譯：張進逸
明年一月的台灣總統選舉，三位主要參選人已經各就定位，分別是民主進步黨的賴清德（黨主席、副總統，63歲）、中國國民黨的侯友宜（新北市長，65歲），以及台灣民眾黨的柯文哲（黨主席、前台北市長，63歲）。
國民黨的徵召
賴清德和柯文哲在各自的黨內皆無競爭對手，很順利地獲得提名。相較之下，侯友宜卻面臨郭台銘（鴻海精密工業創辦人，72歲）的挑戰，使得提名的過程變得複雜不少。
在朱立倫主席的領導下，國民黨在2月時已幾乎確定由侯友宜代表參選。不過由於侯友宜在去年11月的縣市長選舉剛連任市長，因此他並未主動爭取提名，而是採取被動接受黨中央徵召的策略，這樣的策略也是侯友宜陣營與國民黨中央之間的默契。
然而到了四月，郭台銘卻宣布要「爭取國民黨的徵召」，並積極展開競選活動。當「靜待」的侯友宜與「主動」的郭台銘相對照，郭台銘確實營造出不錯的聲勢。
然而根據民調數據，郭台銘既未追上領先的賴清德，也未能明顯超越侯友宜。於是國民黨中央在5月17日，如預期決定徵召提名侯友宜參選。
國民黨在決定徵召的過程中，考量了以下三個重要因素：
- 支持率
- 13位黨籍縣市長的支持意向
- 黨籍立委及已獲得提名的57位立委參選人的支持意向
在支持率方面，侯友宜獲得51.15，郭台銘則獲得48.85（依國民黨的計算方式而成）。
在縣市長的支持意向中，有10位支持侯友宜、1位支持郭台銘，另外2位則表示支持黨中央決定。
在立法委員相關者的支持意向中，有22位支持侯友宜、13位支持郭台銘，另外22位則表示支持黨中央決定。
參與去年選戰的縣市長，絕大多數支持侯友宜。而立法委員相關者中，雖然有部分人支持郭台銘，但與侯友宜仍有相當差距。總統選舉不只是一個人的選戰，還需要來自立法委員參選人，以及縣市長、縣市議員等黨內公職人員的全面支持。對於朱立倫領導的黨中央而言，決定提名在第一線獲得高度支持的侯友宜，可說是在情理之中。
但由於郭台銘對於「自己會獲得徵召」充滿自信，並持續進行競選活動，對於國民黨中央來說，也很難有合宜的應對方案。郭台銘擁有極高的知名度與聲量，更有充足資金，為了能留住他以提供助力，對他的處理必須十分慎重。
例如，郭台銘宣布參選時並未恢復國民黨的黨員資格（至今他依然不是黨員）。理論上，黨中央完全可以將他拒之門外，但國民黨仍然特例將他納入提名的考慮對象。此外，為了讓郭台銘接受這個決定，國民黨甚至公布了理論上不希望公開的內參民調詳細數據。
依數據顯示，郭台銘以5.6%的差距落後於賴清德排名第二，侯友宜也以5.0%的差距落後於賴清德排名第二，而且兩人與柯文哲間的差距也微乎其微。
支持率的變化
自三黨參選人名單底定經過兩週後，台灣的主要民意調查機構，包括TVBS、聯合報、ETtoday以及美麗島等，皆公布了他們的支持率民調。其中以5月29日所公布的美麗島民調最具爆點，引發了台灣社群媒體上的廣泛討論。
該調查顯示，民進黨賴清德以35.8%的支持率居首、民眾黨柯文哲以25.9%居次、國民黨侯友宜則是18.3%排名第三。這份調查有三個值得關注之處。
- 賴清德的支持率穩定在35%上下。
- 柯文哲首次超車侯友宜，躍升第二。
- 侯友宜的支持率跌破20%。
其中②與③讓人感到震撼，這樣的數據也許說是「政治休克」也不為過吧？美麗島民調在台灣的民調中可靠性相對較高，筆者也通常會將其作為參考。然而相較於5月下旬的其它調查，這次美麗島的民調結果卻顯得獨樹一格。在此，筆者想要就四個機構的數據作對比（詳見下表）。
TVBS在國民黨正式提名侯友宜的當天及隔天所進行的電話民調顯示，侯友宜的支持率超越了賴清德居首。考慮到當時的話題熱點集中在國民黨身上，並不讓人感到驚訝，但即便如此侯友宜的領先幅度也僅有3個百分點而已。
而隨後公布的聯合報民調顯示，賴清德重新回到首位，侯友宜居次，柯文哲則是第三。然而，自聯合報4月底的調查以來，位居第二的侯友宜和第三名的柯文哲之間的差距已由6個百分點縮小至僅剩2個百分點。TVBS和聯合報兩家都是採用「市話＋手機」的調查方式。在這兩個機構的調查中，賴清德和柯文哲的支持率都大致相同，但侯友宜的支持率則有明顯的差異。
接著發布的ETtoday和美麗島則是在大致相同的時間進行，但它們採取的調查方法並不相同。ETtoday透過手機簡訊進行調查，結果依然顯示賴清德居首、侯友宜居次，柯文哲第三，但侯友宜的支持率並不太差。雖然與賴清德有8.7個百分點的差距，但仍比柯文哲高出4.6個百分點。
接下來則是美麗島的調查數據。美麗島採用的是市內電話調查方式，這可能帶來一定影響，但在統計過程中已對年齡取樣偏差與人口結構進行加權計算調整，因此對整體結果的影響應該不大。事實上，受到年輕人高度支持的柯文哲支持率相對穩定，調查方式的差異對他的支持率影響並不顯著。由於年輕人很少使用市話，如果統計過程中未進行加權計算，那麼柯文哲的支持率將會出現極大的波動。
值得關注的是侯友宜的支持率有明顯的起伏。目前看來，國民黨的支持者中有許多人仍然猶豫不定。但是我們也不宜僅根據美麗島一次的調查結果，就判定趨勢的走向。不過無論如何，對於侯友宜陣營和國民黨來說，這無疑是一個「警訊」。
三位參選人啟動競選活動
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