2023/06/13,
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關鍵年代．關鍵力量—關鍵評論網十週年

關鍵年代．關鍵力量—關鍵評論網十週年
Photo Credit：TNL Mediagene

我們想讓你知道的是

差不多是在2013年時，認識了剛創立「關鍵評論網」的Joey和馬力歐，也因此和關鍵結緣，後來成為了關鍵的律師。我真心認為台灣需要有更多更多像關鍵評論網一樣堅持做對的事情、並對多元觀點始終抱持尊重、願意真心理解與包容的個人與團隊。只有這樣，整個社會才能更加向上提升。

文：蔣萬安

恭喜關鍵評論網創立10週年。從草創、深耕到茁壯，經過考驗與累積，成功打造嶄新的新媒體品牌，透過全方位視角，用心策劃主題內容，精準剖析關鍵議題，和大眾建立起雙向的連結與互動！

記得我在2013年回臺灣，認識了剛創立「關鍵評論網」的Joey和馬力歐，因此和關鍵結緣，也成為了關鍵的律師，也因為我在從政前就和關鍵團隊認識，所以馬力歐跟Joey都習慣叫我Wayne，相當親切。

我在擔任立法委員時，Joey和馬力歐就時常提供業界寶貴的建議，讓我了解產業困境並且協助發聲，推動許多有助產業的實質作為，實踐我的從政初心；而在參選台北市長期間，特別參與了podcast「馬力歐陪你喝一杯」的訪談節目，一方面和老朋友敘敘舊，也將對臺北市的規劃與願景，透過輕鬆對話的方式，呈現給所有聽眾，非常溫馨！而此時的關鍵，已經從一個獨立數位媒體，成長到旗下擁有9個媒體品牌、以及11間子公司的媒體集團，更獲得了許多獎項的殊榮。

這麼傲人的成績，除了體現領導者對於理念的堅持，也反映了社會大眾的肯定。而關鍵不但始終秉持著「多元觀點刺激你的想法；不同聲音拓寬你的視野」的選文宗旨，讓更多不同的意見與聲音，有機會在關鍵的平台進行理性的討論與交流，激盪出更多你我或曾想過、或不曾浮現過的看法與切角；更可貴的是，關鍵作為獨立媒體，不但要維持日常維運，又要擴展對於政治、國際事務、社會人文等深度內容的報導，以及自產自製許多優質的YouTube跟podcast節目，10年走來，相當不容易，也見證了關鍵絕對的自持與自律，令人敬佩。

10年有成的關鍵評論網，不但是媒體界的一股清流，更成就了一種典範。我真心認為，台灣需要有更多像關鍵一樣堅持理念初衷、尊重多元價值、真心理解與包容各種立場的個人與團隊，帶領整個社會向上提升。

再次恭喜關鍵評論網締造了精彩的10年！期許關鍵持續將最專業、公正、真實的深入報導與多元觀點，零距離的傳播到世界每個角落，在關鍵的年代，發揮關鍵的力量。

責任編輯：Anita
核稿編輯：楊士範


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