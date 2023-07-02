【罪行海洋 EP3】世界最小的海洋公國——「西蘭公國」的建國故事是國際法的眼中釘

地球三分之二的表面都是被水覆蓋的，它是我們星球上最狂野的疆域，非常壯觀，同時對所有生命都至關重要。一個有待人發現的地方且在不息地再造，一個自由的隱喻，也是一個極度反烏托邦的領域，人類最黑暗的一面都在這裡表露無遺。 超過5000萬人在海上工作，侵犯人權和破壞環境等問題經常發生，而違法者還可以逍遙法外。 我叫伊恩．爾比納（Ian Urbina）。作為一名記者，過去的十年我在這個無法無天的邊境從事新聞報導。我運作一個調查性新聞報導機構叫做「罪行海洋計劃」（The Outlaw Ocean Project），它的工作就是報導在這個空間裡發生的事情。 這是「罪行海洋」。

我的報導長期以來專注於那些利用公海來進行謀殺、奴役、傾棄和偷竊的人。但這個疆域的浪漫、荒野、無法無天也同時啟發了不少獨行俠、叛逆者和夢想家。許多虛張聲勢的角色，他們利用公海上模糊的法律來構想出另類的世界秩序，烏托邦式的避風港。

但對我來說問題是，這些創作是否會變成島國，還是只會以孤島般的概念存在？

在1965年英國廣播公司和其他廣播公司都在深夜播放流行音樂，讓年輕觀眾渴望更多。

流氓DJ轉向無法無天海洋。在波濤洶湧的北海英國法律不能觸及之處，海盜電台就在船上誕生了，他們很快吸引了數百萬聽眾。

其中一個海盜廣播員是帕蒂・羅伊・貝茨（Paddy Roy Bates），他把這個法律怪癖更推進一步了。

1966年的平安夜，他開著一艘小船離開英國海岸7海里，到了一座生鏽的廢棄防空塔。

當時，怒濤塔位於就在英國水域之外。羅伊的靈感來自一個瘋狂的想法，他想送給妻子一份完美禮物，於是他抓住了一個抓鉤和一條繩索，登上這個防空塔，並宣布佔領了它，這件事甚至進入了當時的當地新聞。

採訪者詢問貝茨他為什麼這樣做？貝茨答道，他真的不是那種內省型的人，對很多事情，他從來沒有真正想過自己為什麼這樣做。他是一個誠實的人，他是一個獨行俠。他做不尋常的事，他喜歡做不尋常的事，還有這些事情不僅誘惑他，它們像磁鐵一樣吸引他，「我只需要去做，就是這樣。」

他將這個僅離開英國水域的廢棄平台命名為「西蘭」，看起來它不算什麼，但是這個地方就是屬於他一個人的了，而且是 一份送給妻子的完美禮物。

但沒過多久，貝茨的新國家受到挑戰在英國法庭上，一個豐富多彩的故事被當時的美國媒體報導了。

當時的報導提及，英國海軍派了一艘船在附近。羅伊・貝茨的兒子邁克爾鳴槍示警。

報導指出，父親和兒子被帶到法院，但是法官判決說，因為西蘭位於英國水域之外7海里之處，所以不受英國法庭管轄。

報導指出，貝茨把這個判決看為認可於是他製造了一面旗幟、一些郵票，護照和貨幣上面印了瓊斯引人注目的側影和一句拉丁語格言「E Mare Libertas」——自由來自大海。

這個不可思議世界最小的海洋公國的建國故事是國際法中的眼中釘。

自儒勒・凡爾納的《海底二萬里》於1870年出版以來，人們都夢想在海底建立永久的殖民地並重塑對他們有利的法律體系。「玫瑰島共和國」就是亞得里亞海版的西蘭島，總共持續了55天，然後就被義大利政府炸毀。

今天，重新征服海洋的運動獲得矽谷和比特幣投資者的新興支持。

「海上家園研究院」的願想是一個水域世界，在那裡，各國政府是在公開市場上選出的，稅務可以被豁免，氣候改變可以被隨意操縱。

海上家園研究院創始人帕特利・費里特曼表示，他們只需要在海洋上建造浮城、海上邦國便可將疆域重新開放。這樣做的目標是改造整個政府行業。

「海上家園」（Seasteads) 一詞取自homestead一詞，即早期美國西部開拓者建立的家園。Seasteads被構思為一個自給自足、自治的地方，有部份是自由主義的烏托邦，有部分是億萬富翁的遊樂場。

與此同時，氣候改變和海平面上升等問題，意味著他們的開創性、可持續住房和食物生產方法恰好提供了一定的解決方案。

Oceanix聯合創始人馬克・克倫斯表示，這是一個難得的機會為人類重新夢想社會。這不僅僅是探索和尋找新的領域或創建微型民族國家。「我們現在講的是一套組織社會的全新理念：沒有固定邊界、沒有分界、沒有限制。我邀請你回到我們的根源。我們來自海洋，我們將回到海洋。」

所有這些崇高夢想中，即要在無法無天的海洋上建設勇敢新世界的夢想，有世紀歷史的西蘭公國是今天唯一一個仍在開闊水域存在的微型國家。

你走近它，他看來不怎麼樣，但是它是一個奇蹟，部分原因是每個歷史上其他同類的實驗都在幾年之間失敗。進入這個鏽蝕王國的方法感覺不安全而且有點可笑，但對其餘的體驗來說它是適合的。

今天，西蘭公國只剩下一個公民。就是這個叫邁克爾・巴林頓的人，他一週7天一天24小時單獨地坐在那裡守候。巴林頓最初在33年前來到西蘭之前，他在海盜電台工作，他把它稱之為大漢洞。

邁克爾：你想把郵票放在哪裡？任何地方？ 爾比納：任何地方是的。 爾比納：通常誰會通過這個地方？主要是漁船嗎？誰來這裡呢？ 邁克爾：每天都有領航船。 爾比納：嗯。 邁克爾：我們也有漁船。除此之外沒有其他的。 爾比納：是啊。

混凝土塔內有些房間包括一個多信仰教堂。有些在水線以下並且不斷有水晃動的聲音。

一個小牢房，有個鐵床架，1978年在一次未遂的叛變中，它曾被用來禁錮犯人。

邁克爾說，這些人乘坐直升飛機來了。我一個人在這裡。他們用絞盤降下來，我把他們趕走了。一件事導致了另一件事。我最終被鎖在一個房間裡3、4 天，沒有食物或水。

邁克爾君主被釋放並流放。然後他和他的父親在一次黎明突襲中，一起將西蘭和一輛直升機奪回。雖然他們釋放了僱傭兵，他們抓住了商人的律師指控他叛國。

他最終被釋放了，這是在一名德國外交官來進行調查，並獲得一個當地新聞節目報導之後發生的。

邁克爾說，如果我們要處理叛國案，我們可以用這個地方來作法庭，因為監獄就在那裡，然後我們可以讓我們的牧師在那裡或其他什麼地方——那就是小教堂。所以當我們處決這個混蛋時……

爾比納：這真完美無瑕！ 邁克爾：他下樓的每一層樓都該死的越來越怪異。 爾比納：是的，認真的！

從那時起，西蘭都一直支付帳單並維持運營，接待各種公司，包括離岸網路服務器場和科技公司，也出租它的空間，供舉行展覽、古怪婚禮、拍攝音樂影片等之用。