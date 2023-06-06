警察狂K超商浩克那一幕，混雜了權威、職權與情緒——就是沒有專業

文： 陳建安（玄奘大學應用心理學系助理教授兼副教務長／註冊課務組組長）

什麼人沒有情緒？大概只有是機器人吧！盡管AI人工智慧近年發展一日千里，然而人們又似乎發現，沒了七情六慾，他們還是不太像「人」。因此，一個身心健康的人，既被期待具有理性也要有情感性，且還有精巧彈性調整。

混雜了權威、職權及情緒——這不是專業

當看見手已被警反銬的「朱男」持續受到警棍敲擊的一幕，心中閃過社會許多相似的暴力場景畫面，彷彿看見學校老師失控指責，甚至體罰已低著頭認錯驚恐的學生；父母親仍不停虐打叫罵已祈求原諒哭泣中的孩童；以及在職場中盡管委屈，但仍受到上司不斷言語霸凌的職員。

這些具有權威者的行為，不禁讓人感嘆，專業性（professionalism）站在情緒面前是多麼的渺小。警職、教職、親職及官職，這些人都不適當的混雜了權威、職權及情緒——這不是專業。

警察每天棘手勤務造成創傷與耗竭

我們能夠理解，第一線員警每天面對比一般人多令人感到創傷的情境，因此可以理解此次警察的作為還是得到不少網民的力挺。Foley與 Massey（2021）在英國與威爾斯研究發現，有相當比例的警察有耗竭（burnout）、甚至出現「創傷症候群」（PTSD）的情況。

但不管多少民眾力挺，又基層員警為此事遭懲處的同仁感到如何不滿，而想出勤務上消極作為和不作為，但畢竟行為已違反警執法，且類似事件也不是第一次發生，該如何避免再陷入困境，是該拿出專業說服的時候了。我認為除了工作環境、與職場自我價值感和社會支持外，需要專業性能力的培養。

警察的專業性不是只有智識，還有情商

那專業性是什麼？它不該只有智識能力，還包含Daniel Goleman提出的情緒的自我管理與控制、動機、知覺，以及同理等，被稱為情緒智商（Emotional Intelligence, EI）。簡單說，知道自己且也能同理他人情緒，甚至知道如何適當表達情緒。至今發現，這項能力與職場和學業表現、人際關係、身心健康、降低同儕與同事壓力等有正相關。因此，在現在人事徵選不僅包含情緒素質能力，且甚至比智商（Intelligence Quotient, IQ）更加重要。

專業是保持不斷的學習，讓自己更有能力與適切的執行任務，成為一名專家。對於手握權力與致命武器的專業權威人員而言，低情緒智商是致命且危險的。力挺執法人員是應該的，但不監督國家授權的權力者，對社會安全與人權將會有巨大的威脅。

員警專業訓練的功能，就是在確保他們面對第一線複雜衝突情勢、個體性格特質和工作與生活壓力下，都能正確執行警察職權行使法第一條：「……以保障人民權益，維持公共秩序，保護社會安全」。因此，認知與情緒上自持與自我控制對於警員達成任務，尤其重要。

是時候思考傳統警察專業養成的改變

警察也需要心理上的「自我照顧」。許多研究也顯示，警察同仁的心理低落狀態較是間接的，例如感到長期的疲憊、工作憂慮、缺乏支持、工作負荷過重，或覺得工作沒意義與耗竭等。因此，專業性就是能自我調整與照顧，找到身心、工作與生活平衡，如此也能降低引起情緒造成的毀滅性後果。

筆者相信，警察不是人家說的「有牌照的流氓」，因為不該是，也不能是。但過去依恃的經驗法則與土法煉鋼專業養成訓練，需要在台灣現代社會變遷下重新再思考其適切性。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航