2023/06/12,
藝文

【藝遊嚮導】6/13-6/19：來雲門草地派對、黃翊✕董陽孜✕黑川良一《墨》、鹿特丹愛樂《焦點荷蘭》，本週藝文活動精彩可期！

【藝遊嚮導】6/13-6/19：來雲門草地派對、黃翊✕董陽孜✕黑川良一《墨》、鹿特丹愛樂《焦點荷蘭》，本週藝文活動精彩可期！

我們想讓你知道的是

本週末「來雲門草地派對」，馬戲、扯鈴、小丑演出精彩好戲接連上場！艸雨田舞蹈劇場《逐流》7月將赴法國外亞維儂藝術節，行前台灣限定場不容錯過。伊朗名導賈法潘納希兩部電影《三張面孔》、《這裡沒有熊》在台上映。《焦點荷蘭》結合指揮家沙尼、小提琴家黃俊文及首次來台的2021蕭邦大賽首獎得主劉曉禹，加上鹿特丹愛樂管絃樂團一起撼動高雄。

【表演藝術】

名稱｜來雲門草地派對

時間｜2023/06/17（六） - 2023/06/18（日）
地點｜雲門劇場（新北市淡水區中正路一段6巷36號）
備註｜本活動為售票活動
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藍天下一起放鬆充電

看表演 聽音樂 餐車市集

活力夏日，讓自由的心在大草皮上盡情奔放

馬戲、扯鈴、小丑演出精彩好戲接連上場，還有爆笑感人的溫馨喜劇《小卒變英雄》，以及，民間譚演出結合AI生成工具的跨界分享，最後在夕陽下，享受金色戶外音樂會，用音樂溫暖你我的心。

演出之外，身體表演體驗、Salsa舞蹈體驗等報名活動，邀請大朋友小朋友，一起動身體，釋放愛玩耍的靈魂！

還有各式餐車、療癒甜食和繪本閱讀，盡情玩耍也要吃飽喝足，讓身心靈充電放鬆。

活動兩日加碼，雲門劇場藝廊期間限定開放參觀！週末就一起來雲門派對吧！

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名稱｜艸雨田舞蹈劇場《逐流》2023法國外亞維儂藝術節限定演出

時間｜2023/06/17（六） - 2023/06/18（日）
地點｜新竹縣政府文化局實驗劇場（新竹縣竹北市縣政九路146號）
備註｜本活動為售票活動
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《逐流》透過當代舞蹈藝術傳達對社會的關注，讓觀者在觀看作品時，可以透過舞蹈中的動作暗喻與指涉，觸及每個人的意識與潛意識的內在對話。

《逐流》緣起自2021年艸雨田舞蹈劇場邀請獨立編舞家劉奕伶、古竺穎以及秋杉所在藝術監督林廷緒，在台灣新竹展開田野調查與駐地觀察進行創作，2022年繼續深化發展作品，將關注面向從一個城市擴及到台灣的當代議題。

藝術總監劉奕伶以《逐流》這個帶有動態意象的詞彙，探問人們對於台灣當下的意識形態，有意識或無意識的跟隨與不跟隨，每個人都有自己的選擇所依，無謂好壞。

《逐流》今年7月將獲邀前往法國參與外亞維儂藝術節（Festival off Avignon）演出。

法國外亞維儂限定版《逐流》，雙舞作 《而且或者...》 Ｘ《下沉的世界》。

《而且或者...》
榮獲2022日本橫濱舞蹈大賽評審團大獎；入選第22屆台新藝術獎第一季提名名單。
兩方，之所以能夠聚結，也許事先需要具備滿足彼此的條件，條件的多寡，也許影響彼此靠近的程度，也許踩踏界線的歷史隨時都在重新定位，重新定位的碰撞之後，也許才懂得選擇保護什麼到底。

《下沉的世界》
入選第22屆台新藝術獎第一季提名名單。

當正、負意識雙向侵蝕時，在下沉世界的夜裡,併發、解離⋯⋯。

倘若人都有寧靜無物的空白處，而那，好比是精神世界中完好的烏托邦。

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名稱｜黃翊✕董陽孜✕黑川良一《墨》

時間｜2023/06/16（五） - 2023/06/17（六）
地點｜國家戲劇院（台北市中正區中山南路21之1號，愛國東路側）
備註｜本活動為售票活動
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舞作涵蓋細緻與張狂的動態，藉書法文字中的線條與筆觸，探索肢體流動的能量。

《墨》是編舞家黃翊拆解與重構文字藝術家董陽孜作品《無聲的樂章》，並透過他所擅長的科技語彙，宛如持毛筆書寫一般，讓舞者身體在空間中運墨，並透過影像，在空間中畫出董陽孜筆觸中的飛白、濃淡，為黃翊繼2009年《流魚》之後，運用多位舞者、回歸大量肢體動作的舞蹈新作。

黃翊也繼《地平面以下》之後，再次邀請音像藝術家黑川良一，將文字線條轉化為瞬變的光影與聲響，並在風格獨特的當代音樂衝擊中，與舞者的身體產生複雜精緻的結合，呈現一幅幅溶於肢體與光影間的流動畫作。

董陽孜老師2014年觀賞《量身定作》後，請友人代為聯繫黃翊，開啟了合作的起點。黃翊當時正在製作《地平面以下》，《⻑路》亦尾隨在後，無法即刻開始合作，但董老師的提議，黃翊一直放在心上，深怕自己不夠成熟，把老師的作品做砸了。2014年到2022年，八年間，黃翊持續的醞釀，並與日本音像藝術家黑川良一，討論詮釋語彙。

2023年，董陽孜老師八十歲，黃翊四十歲。黃翊再次邀請黑川良一，在疫情的此刻，跨越國界，透過黃翊高能量、瞬變、精確冷冽的舞蹈語彙、機械裝置，結合黑川良一精細、複雜、強烈的音像藝術風格，一同藉由《墨》回應董陽孜老師，一位同樣不斷挑戰跨界極限的藝術家，共創一件跨越國界、融合傳統與當代、類比與數位的跨界作品。

【展覽】

名稱｜一百坪的散步練習

時間｜2023/06/02（五） - 2023/07/30（日）
地點｜鳳甲美術館（台北市北投區大業路166號11樓）
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以寬敞的體感狀態，運用空間部署的方式，指向私人與公共的間隙在改變的過程。

展覽將空間、身體與感知並置，以作品生成的多種系統，對當代社會提問——我們如何與個體共處。藉由行走空間的感知，將身體因爲慣性而產生的記憶，與空間的政治性交互討論，慣性是一種透過動作學習而來的機制，它會受到事件、經驗、環境與群體等多種因素的影響，進而養成或改變身體的記憶。

本展邀請五位來自臺灣與香港的藝術家何彥諺、鄭先喻、楊季涓、鄺鎮禧與魏柏任展出，他們各自拆解身體的記憶、擾動秩序的平衡，以及私密性在我們所追求的「透明」社會中，私密漸漸浮現在公共空間，被攤在陽光下的狀態。

以身體在空間的情境來說，在建築的領域中，不管是街道、建築物或是以其他方式規劃的空間場所，一直都有透過行走來感知空間的習慣，空間感知實際上也隱含著一種「感受的行程」。隨著時代與技術的發展，支撐建築體的牆面換成了柱體、樑柱與樓板，室內裝潢的高度跟著降低，也運用多種具穿透性的材料，空間的流動性提高了、身體掙脫了束縛感，更也成了我們對於自由、平等與具開放性公共場域的嚮往，但卻同時讓人們成為彼此的視線之下，那個「被觀看的觀眾」。在這個非一眼就能望穿的展覽空間中，取代舊有牆面結構的是作品製造出的夾縫、通道與隔牆，作品因爲在空間裡擺放位置的不同，觀者身體在觀看時得隨之跟著低身、坐臥、跨越與繞行。

如果說，散步這個動作讓我們能夠感知空間裡的時間，與辨認意識的邊界，那展覽「一百坪的散步練習」則是藉由策展的方法，試著進入與調和個體無法被社會系統緩解的情緒，並展開關於觀看系統尺度、人類⾝體、社會環境和意識邊界種種⾯向的討論。

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名稱｜拾光：加藤千佳個展


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