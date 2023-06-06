英國《金融時報》：美國從低成本亞洲國家的進口中，中國貨比重10多年來首次跌至50％以下

（中央社）英國《金融時報》5日報導，隨著西方國家的公司將業務遷離中國，美國來自亞洲的低成本進口中，中國的比重今年將跌至50％以下，是10多年來首次。

報導指出，芝加哥管理諮詢公司科爾尼（Kearney）編制的年度回流指數顯示，美國為減少對中國的依賴，加上美國買家對價格趨於敏感，美國正從中國以外成本更低的亞洲其他國家進口。

報告指出，2022年中國商品占美國從亞洲國家進口製成品的50.7％，較2013年的近70％顯著下降。

報告的作者之一波西（Patrick Van den Bossche）表示，美國從低成本亞洲國家（不包括日本和韓國）的進口中，中國的比重到今年底「肯定」會下降到50％以下。

報導又顯示，中國對美出口下降的同時，美國從越南的進口在過去5年成長1倍，在過去10年成長了2倍。印度、台灣和馬來西亞在美國進口亞洲產品中占更大比重。

北京對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長屠新泉表示，隨著生產商將製造業務遷離中國，美國從越南等其他國家的進口正在增加。

報導指出，最初驅動製造業務遷離中國是前美國總統川普（Donald Trump）政府時代，具有保護主義色彩的商品關稅，以及中國勞動力短缺推高工資和成本。

但在拜登政府上台後，兩個超級大國之間的貿易隔離加速，從先進半導體技術到北京威脅台灣等議題引發緊張的背景下，拜登政府推行經濟安全議程。

波西表示，美國的一些新法律將繼續導致更多投資從中國轉移至美國和墨西哥，如半導體製造業和電動汽車電池行業。

他指的新法律包括「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）和「晶片法」（CHIPS and Science Act）等，提供補貼及鼓勵企業將業務遷至北美。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師在3月一份報告表示，中國勞動力成本增加、地緣政治緊張局勢和人權問題，促使其他國家公司減少對北京作為世界工廠的依賴。

報告指出，美國進口來源從中國轉移到東南亞國家協會（ASEAN）國家、印度和墨西哥。

報導又表示，據加拿大物流技術集團笛卡兒（Descartes）表示，在美國的貨櫃進口總量中，中國的比重已從2022年2月42.2％的高峰下降至今年3月的31.6％。而這還是在中國防疫鬆綁重新開放後，比重較稍早有所回升下的數字。

2022年2月至2023年4月，印度和泰國的比重分別小幅增長至4.1％和3.8％。

一些中國製造商也放眼更遠的地方，擴大在東南亞及其他地區的業務。熱水器生產商廣東萬和新電氣表示，將在埃及和泰國設立生產基地，以應對美國客戶的需求。

與非洲地方政府合作經營製造工業園區的昇非一體化產業園（Arise II）中國區總經理吳俊傑表示，非洲及其他地方的勞動力供應巨大且仍在成長。

不過，波西表示，以化工產品為例，中國製造的化工產品能被其他地方確實取代的比例有限。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺