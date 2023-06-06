2023/06/06,
科技

我還是主張OpenAI最好的一步棋，就是趕緊全部賣給微軟出場

我還是主張OpenAI最好的一步棋，就是趕緊全部賣給微軟出場
OpenAI執行長阿特曼。Photo Credit: 由 TechCrunch - TechCrunch Disrupt San Francisco 2019 - Day 2, CC BY 2.0

我們想讓你知道的是

我還是主張OpenAI最好的一步棋就是趕緊全部賣給微軟出場。就算Sam Altman撐著不賣，也一定要持續從微軟取得更多的資金和算力，才能跟其他Big Tech繼續打下去，如此一來微軟對OpenAI的控制力會持續加強，最後結果跟趕快賣掉是一樣的。

文：程世嘉

過去一段時間有很多對於OpenAI和ChatGPT的錯誤報導，內容不盡正確，以下是我整理和點評Sam Altman（OpenAI執行長）前兩天接受深度訪談的最新內容，澄清了許多最近外界的錯誤解讀和期待。這個訪談也顯示出OpenAI如同我先前提到的，開始遭遇「基礎設施」的瓶頸，這表示Google和其他Big Tech很有可能後發先置，憑著強大的基礎設施擊敗ChatGPT。

1. OpenAI目前嚴重缺乏GPU（老黃表示開心）

目前OpenAI的GPU不夠，造成很多短期計劃延誤。客戶最大的抱怨是API的可靠性和速度問題。Sam Altman承認了這個問題，並解釋大部分問題是由於GPU短缺所引起的。Fine-tuning API目前也受到GPU不足的限制，OpenAI尚未使用高效的fine-tuning，如Adapters或LoRA，因此fine-tuning過程需要大量的計算資源。OpenAI有一個企業服務是為客戶提供語言模型的私有版本，這個服務也因為GPU不夠而遭遇阻礙。

2. 要到2024年才會讓ChatGPT處理圖片和其他格式的輸入，變成多模態（Multimodality）的模型

雖然GPT-4發表會上已經展示ChatGPT可以處理圖片，但在OpenAI拿到更多GPU之前，無法讓所有人使用。

3. Plugins API可能不會很快對所有人推出

許多開發者都希望拿到ChatGPT plugins的開發權利，但Sam Altman認為plugins還沒有找到product-markeTfiT（PMF），使用量不顯著，所以不會推太快。許多開發者希望將他們的應用放到ChatGPT中，但OpenAI真正希望的是反過來，讓開發者在外部各種應用中使用ChatGPT。

4. OpenAI將避免與客戶競爭，除了ChatGPT之外

相當多的開發者表示OpenAI可能會推出與他們競爭的產品，所以對使用OpenAI的API感到擔心。Sam Altman表示OpenAI不會推出比ChatGPT更多的產品。他說，偉大的平台公司都有一個殺手級應用，吸引開發者來一起改進API。ChatGPT的願景是成為一個超級智慧助理，但OpenAI不會觸及許多其他GPT的使用案例。

5. Sam Altman呼籲政府對AI進行監管，但是他認為現有模型並不危險，並認為對它們進行監管或禁止將是一個重大錯誤（意思就是不要監管我啦！）

他再次強調開源的重要性，並表示OpenAI正在考慮開源GPT-3，並且解釋現在之所以還沒有開源GPT-3，是因為他懷疑能有多少公司有資源去佈署和維運GPT-3 這種等級的模型。（真會講話）

6. 模型越大，效能還是越好，scaling laws（擴展定律）仍然成立

之前有許多文章聲稱「AI的大模型時代已經結束」，這是錯的。OpenAI的內部資料顯示，更大的模型持續產生更好的性能。雖然模型擴大的速度不可能一直這麼快，但這不意味著OpenAI不會繼續擴大模型，而是每年的大小可能就「只」增加1倍或3倍，不是一口氣增加許多個數量級（10倍或100倍以上）。

7. 擴展定律繼續成立，對於AGI（通用人工智慧）的發展時間表有重要的影響

擴展定律假設我們已經擁有建構出AGI所需的大部分元素，而大家剩下的工作只是將現有方法擴展到更大的模型和更多的資料。如果擴展定律遇到瓶頸，那麼 AGI的時間表將往後延遲不少。但目前擴展定律仍然成立，表示AGI的時間表可能更短。

整體來說，OpenAI雖然靠著ChatGPT成為一個強大的網路新入口，但是現在同時遭遇硬體和軟體的瓶頸，在未來的一段時間可能會把好不容易累積起來的先發優勢慢慢弄丟了。

另一方面，OpenAI想要藉著ChatGPT plugins來創造以人工智慧為中心的新網路生態，這個戰略也尚未有顯著的成果，這表示ChatGPT目前還是沒有任何護城河，但是其他Big Tech本來就已經有非常強大的數位產品生態和印鈔機作為後援，這是一個資源差距甚大的比賽。

所以我還是主張OpenAI最好的一步棋就是趕緊全部賣給微軟出場。就算Sam Altman撐著不賣，也一定要持續從微軟取得更多的資金和算力，才能跟其他Big Tech繼續打下去，如此一來微軟對OpenAI的控制力會持續加強，最後結果跟趕快賣掉是一樣的。

這一場人類史上最大的科技軍火競賽，現在似乎走到了一個轉折點。

本文經程世嘉授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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