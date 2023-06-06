我還是主張OpenAI最好的一步棋，就是趕緊全部賣給微軟出場
我們想讓你知道的是
我還是主張OpenAI最好的一步棋就是趕緊全部賣給微軟出場。就算Sam Altman撐著不賣，也一定要持續從微軟取得更多的資金和算力，才能跟其他Big Tech繼續打下去，如此一來微軟對OpenAI的控制力會持續加強，最後結果跟趕快賣掉是一樣的。
文：程世嘉
過去一段時間有很多對於OpenAI和ChatGPT的錯誤報導，內容不盡正確，以下是我整理和點評Sam Altman（OpenAI執行長）前兩天接受深度訪談的最新內容，澄清了許多最近外界的錯誤解讀和期待。這個訪談也顯示出OpenAI如同我先前提到的，開始遭遇「基礎設施」的瓶頸，這表示Google和其他Big Tech很有可能後發先置，憑著強大的基礎設施擊敗ChatGPT。
1. OpenAI目前嚴重缺乏GPU（老黃表示開心）
目前OpenAI的GPU不夠，造成很多短期計劃延誤。客戶最大的抱怨是API的可靠性和速度問題。Sam Altman承認了這個問題，並解釋大部分問題是由於GPU短缺所引起的。Fine-tuning API目前也受到GPU不足的限制，OpenAI尚未使用高效的fine-tuning，如Adapters或LoRA，因此fine-tuning過程需要大量的計算資源。OpenAI有一個企業服務是為客戶提供語言模型的私有版本，這個服務也因為GPU不夠而遭遇阻礙。
2. 要到2024年才會讓ChatGPT處理圖片和其他格式的輸入，變成多模態（Multimodality）的模型
雖然GPT-4發表會上已經展示ChatGPT可以處理圖片，但在OpenAI拿到更多GPU之前，無法讓所有人使用。
3. Plugins API可能不會很快對所有人推出
許多開發者都希望拿到ChatGPT plugins的開發權利，但Sam Altman認為plugins還沒有找到product-markeTfiT（PMF），使用量不顯著，所以不會推太快。許多開發者希望將他們的應用放到ChatGPT中，但OpenAI真正希望的是反過來，讓開發者在外部各種應用中使用ChatGPT。
4. OpenAI將避免與客戶競爭，除了ChatGPT之外
相當多的開發者表示OpenAI可能會推出與他們競爭的產品，所以對使用OpenAI的API感到擔心。Sam Altman表示OpenAI不會推出比ChatGPT更多的產品。他說，偉大的平台公司都有一個殺手級應用，吸引開發者來一起改進API。ChatGPT的願景是成為一個超級智慧助理，但OpenAI不會觸及許多其他GPT的使用案例。
5. Sam Altman呼籲政府對AI進行監管，但是他認為現有模型並不危險，並認為對它們進行監管或禁止將是一個重大錯誤（意思就是不要監管我啦！）
他再次強調開源的重要性，並表示OpenAI正在考慮開源GPT-3，並且解釋現在之所以還沒有開源GPT-3，是因為他懷疑能有多少公司有資源去佈署和維運GPT-3 這種等級的模型。（真會講話）
6. 模型越大，效能還是越好，scaling laws（擴展定律）仍然成立
之前有許多文章聲稱「AI的大模型時代已經結束」，這是錯的。OpenAI的內部資料顯示，更大的模型持續產生更好的性能。雖然模型擴大的速度不可能一直這麼快，但這不意味著OpenAI不會繼續擴大模型，而是每年的大小可能就「只」增加1倍或3倍，不是一口氣增加許多個數量級（10倍或100倍以上）。
7. 擴展定律繼續成立，對於AGI（通用人工智慧）的發展時間表有重要的影響
擴展定律假設我們已經擁有建構出AGI所需的大部分元素，而大家剩下的工作只是將現有方法擴展到更大的模型和更多的資料。如果擴展定律遇到瓶頸，那麼 AGI的時間表將往後延遲不少。但目前擴展定律仍然成立，表示AGI的時間表可能更短。
整體來說，OpenAI雖然靠著ChatGPT成為一個強大的網路新入口，但是現在同時遭遇硬體和軟體的瓶頸，在未來的一段時間可能會把好不容易累積起來的先發優勢慢慢弄丟了。
另一方面，OpenAI想要藉著ChatGPT plugins來創造以人工智慧為中心的新網路生態，這個戰略也尚未有顯著的成果，這表示ChatGPT目前還是沒有任何護城河，但是其他Big Tech本來就已經有非常強大的數位產品生態和印鈔機作為後援，這是一個資源差距甚大的比賽。
所以我還是主張OpenAI最好的一步棋就是趕緊全部賣給微軟出場。就算Sam Altman撐著不賣，也一定要持續從微軟取得更多的資金和算力，才能跟其他Big Tech繼續打下去，如此一來微軟對OpenAI的控制力會持續加強，最後結果跟趕快賣掉是一樣的。
這一場人類史上最大的科技軍火競賽，現在似乎走到了一個轉折點。
延伸閱讀
- 創作者會被AI取代嗎？會取代你工作的不是AI，而是比你會用AI的人
- 有人認為不需要再學習外語，以後用AI翻譯就可以了，我認為這完全錯誤
- ChatGPT開啟「AI原住民」全新世代，學習自然語言成為比學寫程式更重要的技能
- 人類譯者會消失嗎？AI劃下了品質低標，永遠有更高難度的市場等著人去發揮
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
10大南投農會伴手禮【上篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。