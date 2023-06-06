超商浩克事件，員警持警棍狂毆是「即時強制」還是報復性毆打？
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在超商浩克事件發生後，網路上出現兩派說法，一派支持警方使用強制力，另一方則是反對警方在嫌疑人受到控制後，還使用警械，主張警械使用時機失當。但警方使用警械的時機該如何判斷呢？「即時強制」原則又是什麼？
根據新聞報導，日前一位朱姓健身教練在桃園市中壢區一間便利商店情緒失控、在店內亂砸物品，派出所接獲店員報案並派員到場處理後，朱男仍情緒激動、不願離去，後來被員警噴辣椒水後更被激怒揮拳造成員警受傷。
而問題出現在後續，從網友提供的影片發現員警在朱男已經被制伏、坐在店門口階梯時，卻持警棍對狂毆數次、使其當場頭破血流，這顯然有過度執法的問題應該要被追究。
即時強制
我國行政執行法規定，行政機關對於不履行行政法上義務的人民，為了維護社會秩序與公共利益，可以對民眾施以強制力、強制其有所作為。
其中包含「公法上金錢給付義務」、「行為或不行為義務之強制執行」及「即時強制」等手段，確保人民乖乖繳錢（例如：繳稅、罰鍰等）或是做好該做的事（例如：店家應符合營業相關法規）。
而「即時強制」則是指行政機關為了阻止犯罪、危害或急迫危險時，可以即時對人進行管束、扣留物品或禁止建築物進出等行為（《行政執行法》第36條）。
這項規定同樣出現在《警察職權行使法》第19條及第20條中，提到警察對於瘋狂、酒醉、意圖自殺、暴力鬥毆或其他必須救護或有危害公共安全之虞的行為得進行管束。如果出現抗拒管束措施、攻擊警察或他人、自殺等行為「於必要時」得對其使用警銬或其他經核定之戒具。
我們從法條中可以看出即時強制的目的，是為了要「保護」所管束的對象以及預防他人生命、身體之危險。
所以當員警面對在超商內發狂的朱男時，依法確實是可以為即時強制，而且因為出現抗拒或之後揮拳行為時，若使用戒具制伏他都不會有問題產生。
不過直到他停止動作、坐在階梯上後，員警才掏出警棍痛打他一頓，甚至還攻擊人體最重要的頭部。這不但不符合使用械具的時機，也明顯超出必要的程度。
從上半身赤裸的朱男身上可以明顯看出他沒有攜帶其他武器，在此情況下，就算到場員警沒有攜帶其他更適當處理的械具（如電擊槍），難道也沒辦法等到警方增援再以優勢警力將其逮捕，而是非得要用此種近似報復的手段來執行嗎？
傷害？殺人故意？
對此事件也不少網友認為，這完全是「浩克」自己鬧事才造成的後果，認為是他活該。
但這部分其實應該就事論事，朱男在店內大鬧、砸毀物品的行為，自然會有刑法毀損罪、民事賠償、社維法等責任在等著他，並不代表鬧事者就應該受到警察的過度執法。
事後中壢分局出面回應，表示王姓員警因為朱男不斷咆哮、挑釁才失控，他也因為此事被記過兩次並依傷害罪送辦。不過這毆打行為真的只在傷害罪的範疇嗎？
從畫面中看來員警不但有一下直接打向朱男頭部，而且在這之後也還是繼續動手，這究竟有沒有到重傷故意或甚至提高到殺人故意的程度，就有賴檢方的調查了。
本文經法操司想傳媒授權刊登，原文刊登於此
原標題：【司想評論】【超商浩克事件】即時強制還是報復性毆打？
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。