想要美化碳帳本，只要「買碳權」就能降低公司碳盤查的排放量嗎？
我們想讓你知道的是
近日蔡英文總統宣示籌設碳交易平台，媒體馬上跟著炒熱市場，也出現了各種對「碳盤查」的描繪與說法，但有一部分言論把「碳盤查」和「碳權」送作堆，讓很多公司、投資人相信透過碳交易、投資有碳權的公司，就可以降低公司碳盤查的排放量。這可把我們給嚇傻了。
文：劉哲良（一個安裝了「第三隻眼」的環境經濟學家，擅長辨別抽象的價值，看見萬物之間互相關聯及共生的網絡，其頭腦清晰的程度，任何偽裝或說不通的邏輯都瞞不了他。協助修訂《溫室氣體減量及管理法》，專長非市場價值評估，也就是幫沒有市場的東西估價，目前擔任中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員及綠學院綠色帶路人）
近日蔡英文總統宣示籌設碳交易平台，媒體馬上跟著炒熱市場，想當然爾第一時間我們就收到來自各界的詢問，一開始覺得還蠻好玩，之前綠學院文章把未來會發生的事情都預言過了，請大家回頭閱讀專欄文章即可。
但是兩個禮拜後我們開始發現不對勁了。
今年（2023）組織碳盤查成了全民運動，幾乎全國都在忙碳盤查，為了讓老闆們覺得碳盤查真的很重要、非做不可，於是出現各種對於美好遠景的描繪與說法。
碳交易平台來得早不如來得巧，反正碳盤查和抵換專案（碳權，註一）都歸屬ISO 14064，於是市面上開始把碳盤查和碳權送作堆，讓很多公司、投資人相信透過碳交易、投資有碳權的公司就可以降低公司碳盤查的排放量，達到美化碳帳本的目標。這把我們給嚇傻了，趕緊召開綠色帶路人會議，連夜加工生產這篇文章！
碳盤查和碳權不能送作堆：公司碳盤查的排放量不能直接用碳權降低，道理如同賭場裡的籌碼不能用於日常生活中。
我們在《情人節卻單身？恭喜你！現賺736萬元碳權》中介紹過企業評估自身碳排的國際標準ISO 14064-1組織溫室氣體排放盤查，分為直接排放和間接排放，從類別一到類別六計算出公司在報告邊界內的碳帳本，也可視為公司價值鏈上的排放。
而我們在《碳權賭城指南》系列文章中（註二）既然使用的比喻是賭場，便是暗指碳權和碳盤查使用的邊界並不全然相同，碳權通常是報告邊界外所發生的減量成效。
「ISO 14064-1組織碳盤查」是紀錄公司碳排放的帳本，其中排放的負項來自於負排放行為，並非減量行為或拿碳權抵扣。
公司通常都是碳排放行為較多，負排放行為（Greenhouse Gas Removal）較少，組織的報告邊界內如果有負排放行為，在組織的排放統計中就會有負項，減量行動如換燈管、換冰水主機、買綠電、買碳權等都不會是帳本的負項。真正的負項落點大概只會在類別一的「土地使用、土地使用變更及林業（LULUCF）之直接排放與移除」。
公司如果擁有足夠大的林地持續植林，使用國家盤查清冊或IPCCC提出的簡易計算方式，提出充分的研究證據，不需要特別去申請成為碳權，就可以降低碳帳本中的排放數字，所以你應該優先採取這項作法。
至於企業想要透過認養森林降低類別一的排放，國家會很感謝你，因為你降低了國家的碳帳本，但因為這些森林並不在公司所劃定的報告邊界內，因此成果不會納入公司的碳帳本，你的類別一的排放也不會因此而減少。
當然，你還是可以將這些有環境效益的行為寫在ESG報告書內，彰顯公司的貢獻。
「ISO 14064-2抵換專案」通常是當你受到強制性規範時會用上的遵約工具，透過執行減量計畫取得碳權，多為報告邊界外所發生的減量成效。
公司的目標是降低公司排放量，美化碳帳本，合理的策略應該優先思考例如節能等減碳工具，以降低邊界內的排放量。公司若已經可以透過自身減量符合法規規範，就不需要尋求外援，但公司可能同時面對來自外界各種衍生自排放量的要求，例如主管機關要針對排放量課徵碳費、供應鏈要求針對排放量進行碳中和等，這時才考慮尋求外援例如碳權來完成要求。
例如原本整個公司的排碳量是5公噸，在邊界內做完節能措施之後剩3公噸，公司碳帳本已經美化到3公噸了。接著因為政府或供應鏈的要求，於是再買3公噸的碳權來達到碳中和，但碳帳本依然是3公噸，而不是歸零。
同理可證，無論你是透過投資其他公司執行減量計畫取得碳權、或是投資有高碳資產的公司，這些碳權背後所代表的減量成效，都不能用來降低你公司的碳帳本。
寫這麼一大篇釐清這件事有這麼重要嗎，反正最後不都還是用碳權抵扣之後達到碳中和了嗎？事實上，這些觀念的釐清非常重要，公司的碳帳本必須跟財務帳本一樣清楚，不能自由解釋自主管理，公司碳中和不是公司自己的事，而是會跟其他公司、供應鏈或國家一起算總帳，這就是為什麼需要國際標準ISO的原因。
更重要的是，公司低碳轉型過程中的手段必須與目標相符，才不會在各種減量工具與抵換工具中迷路，我將在接下來的產業小聚中橫向整合這些手段和工具、目標，釐清以上疑難雜症彼此之間的關係，我們小聚見！
註解
- 精準用詞是自願性市場中的減量額度，代表的是認證過的減量成效，點我了解更多
- 請見《碳權賭城指南：莊家篇》、《碳權賭城指南：玩家篇》、《碳權賭城指南：交易篇》
本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此
原標題：買碳權可以降低公司碳盤查的排放量，美化碳帳本嗎？
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責任編輯：丁肇九
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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