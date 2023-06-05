2023/06/05,
中國

台大研究生悼念六四遭港警以「煽動罪」逮補，今早已保釋並在臉書報平安

台大研究生悼念六四遭港警以「煽動罪」逮補，今早已保釋並在臉書報平安
Photo Credit：台大研究生協會

我們想讓你知道的是

台大有一名城鄉所研究生在香港維多利亞公園進行六四事件的悼念活動，卻遭警方以「煽動罪」逮補，而遭捕的學生劉家儀今（5）早在臉書發文報平安，表示已經保釋，並完成個人悼念的禁食。

自香港反修例運動、《國安法》通過以來，香港對六四事件的悼念活動不復以往，而台大有一名城鄉所研究生今（2023）年在香港維多利亞公園和平示威，卻遭警方以「煽動罪」逮補。對此，台大研究生協會召開記者會聲援，台大也允諾會盡力協助，而遭捕的學生劉家儀今（5）早在臉書發文報平安，表示已經保釋，並完成個人悼念的禁食。

台大研究生劉家儀等2人在香港維多利亞公園哀悼六四天安門事件，遭警方以「做出具煽動意圖的作為」為由逮捕。港媒《集誌社》指出，他在當時身穿「真相」上衣，用膠帶交叉封口，手持6支白玫瑰與4支紅玫瑰，從6時4分起絕食食89643.4秒，悼念六四事件的死難者，並支持罹難者家屬團體「天安門母親」。

對此，台大研究生協會昨（4）日晚間在自由廣場召開記者會，譴責港警的作為，也呼籲台大校長能聲援自己的學生，並給予必要協助。台大研協指出，劉家儀在課堂上的報告及作業常以「連儂牆」為題，並投書媒體發表，接受台大《城鄉通訊》訪談時，提及他期待人心不死、別輕言犧牲。

台大研協批評中國政府在34年前的六四，以坦克暴力鎮壓天安門廣場手無寸鐵的學生，34年後將黑手伸進香港，逮捕手持花束與紙張的和平示威者。

後續台大也公開回應表示，劉家儀是就讀建築與城鄉研究所的香港僑生，從108學年度至今休學中。而六四事件是世人及各世代關心的重大歷史事件，永遠值得警惕。學校有和相關單位積極聯繫，希望主管機關與各界能給予支援及協助。陸委會則指出，會和教育部、台大校方就相關權益盡力提供必要協助，希望港府用公平妥適方式處理相關案件，儘速讓學生回到台灣完成學業。

根據《有線新聞》報導，香港保安局譴責台大研協「企圖抹黑香港警方的合法行動」，強調執法部門嚴格依照法律採取執法行動，與政治立場或背景無關，「市民行使言論自由時，前提必須守法、維護國家安全及不影響社會秩序。」

劉家儀今早在臉書發文：「感謝各位朋友、各方友好、各個單位的關心！」表示自己6月3日至6月4日，在香港警署被扣查「煽動罪」，並已在48小時內保釋，「同時，也完成個人悼念的禁食，暫時平安，莫失莫忘」。

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核稿編輯：翁世航


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