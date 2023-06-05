台大研究生悼念六四遭港警以「煽動罪」逮補，今早已保釋並在臉書報平安

自香港反修例運動、《國安法》通過以來，香港對六四事件的悼念活動不復以往，而台大有一名城鄉所研究生今（2023）年在香港維多利亞公園和平示威，卻遭警方以「煽動罪」逮補。對此，台大研究生協會召開記者會聲援，台大也允諾會盡力協助，而遭捕的學生劉家儀今（5）早在臉書發文報平安，表示已經保釋，並完成個人悼念的禁食。

台大研究生劉家儀等2人在香港維多利亞公園哀悼六四天安門事件，遭警方以「做出具煽動意圖的作為」為由逮捕。港媒《集誌社》指出，他在當時身穿「真相」上衣，用膠帶交叉封口，手持6支白玫瑰與4支紅玫瑰，從6時4分起絕食食89643.4秒，悼念六四事件的死難者，並支持罹難者家屬團體「天安門母親」。

對此，台大研究生協會昨（4）日晚間在自由廣場召開記者會，譴責港警的作為，也呼籲台大校長能聲援自己的學生，並給予必要協助。台大研協指出，劉家儀在課堂上的報告及作業常以「連儂牆」為題，並投書媒體發表，接受台大《城鄉通訊》訪談時，提及他期待人心不死、別輕言犧牲。

台大研協批評中國政府在34年前的六四，以坦克暴力鎮壓天安門廣場手無寸鐵的學生，34年後將黑手伸進香港，逮捕手持花束與紙張的和平示威者。

後續台大也公開回應表示，劉家儀是就讀建築與城鄉研究所的香港僑生，從108學年度至今休學中。而六四事件是世人及各世代關心的重大歷史事件，永遠值得警惕。學校有和相關單位積極聯繫，希望主管機關與各界能給予支援及協助。陸委會則指出，會和教育部、台大校方就相關權益盡力提供必要協助，希望港府用公平妥適方式處理相關案件，儘速讓學生回到台灣完成學業。

根據《有線新聞》報導，香港保安局譴責台大研協「企圖抹黑香港警方的合法行動」，強調執法部門嚴格依照法律採取執法行動，與政治立場或背景無關，「市民行使言論自由時，前提必須守法、維護國家安全及不影響社會秩序。」

劉家儀今早在臉書發文：「感謝各位朋友、各方友好、各個單位的關心！」表示自己6月3日至6月4日，在香港警署被扣查「煽動罪」，並已在48小時內保釋，「同時，也完成個人悼念的禁食，暫時平安，莫失莫忘」。

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核稿編輯：翁世航