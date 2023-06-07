八張圖分析台灣房價走勢：房地產正式進入買方市場，房市泡沫會不會破滅？
我們想讓你知道的是
整體而言，目前以交易量、成交天數或議價率來觀察，房市的需求確實相較於過去一兩年疲軟，買方進入停看聽的狀態，這也讓建商普遍更加願意讓利。
在利率高漲的時代下，各國房價普遍從高檔明顯滑落，台灣房價也於2022 Q4逐漸從高檔放緩，但部分地區仍相對具有支撐，該如何展望後續房價走勢，M平方利用8張圖表解析目前房市供需狀況，以及房市是否有泡沫現象。
一、2023 Q1房價概況
觀察近期信義公佈的房價指數，普遍從Q4開始逐漸趨緩，尤其作為台灣房市指標的「台北市」以及過去兩年為漲幅領頭羊的「新竹」皆明顯走緩，Q1房價指數分別季減-2.25％和-1.19％，高雄房價於台積電效應遞減下也有所下滑，房價季減-0.64％；但部分地區在剛性自住買盤下價格仍相對堅挺，例如新北和桃園房價則受惠於台北和竹科人的外移而上漲，後者甚至繼續創高；台中則在中科的外溢效應下具一定支撐，季增0.52％。
整體而言，房市在連續漲了將近兩年後漲勢終於有所放緩，雖然部分剛性需求使價格持穩於高檔，但房價熱度在出口和廠商投資動能趨緩下逐漸降溫。
二、價格堅挺，量卻透露需求疑慮
除了觀察價格，我們透過觀察包括成交量、成交天數、議價率等數據也能看出目前房市的熱度有明顯轉冷。
- 房市交易量顯著滑落
觀察內政部公佈的4月房屋交易移轉棟數繼續維持在2萬593棟的低值，年減幅高達-28.65％（前-16.8％），預售屋及成屋的成交量也繼續滑落至歷史低位，都能發現今年以來房市的交易狀況相當冷清。
原因在於全球經濟和製造業動能下滑、央行升息導致房貸利率攀升至2.08％的新高以及政府持續出台房市調控政策（包括平均地權條例），導致市場對於買房的意願相對保守，這也讓房市循環指標（建物所有權買賣面積 - 建物所有權第一次登記面積）自2019 年 6月以來首度出現翻負，反映過去房市供需吃緊狀況有所反轉，通常此後房價容易進入一陣子的修正期。
- 成交天數和議價率上行，市場逐漸轉為買方市場
另外，觀察到各地區的成交天數其實自Q4開始就有不等幅度地上升，且Q1有更明顯地增加，這代表整體買方對於現在購房意願出現顯著滑落，考慮時間增加下也同時使議價空間增加，議價率普遍上行，市場逐漸轉為買方市場。
總體而言，目前以交易量、成交天數或議價率來觀察，房市的需求確實相較於過去一兩年疲軟，買方進入停看聽的狀態，這也讓建商普遍更加願意讓利。
三、台灣房市是否有泡沫？
近日，作為與台灣同樣仰賴外貿的東亞經濟體韓國，其房地產在央行快速升息後開始出現明顯下挫，許多人懷疑台灣房市是否也會跟進這樣的趨勢，我們用以下觀點進行分析：
- 韓國房市的泡沫如何形成？
首先要提到的是韓國獨有的「全租屋文化」，之前我們在全球房地產解析：一文讀懂不動產市場運作中有提到，其運作方式為租客一次性付給房東高額押金，付完約30％~ 80％的房價押金（保證金）後就不需要再付任何房租（水電費除外），當租約到期後，房東再將押金全額退還給租房者，這也是先前韓國居民較常使用的方法，即使去年因韓國央行快速升息導致租客普遍轉向普通的月租房，但仍有將近半數的合約數量為全租房。
全租房的優點在於房客不需要承擔房價跌價的風險及高稅金，銀行大多也樂於提供相關的優惠貸款，在多數房東拿到這筆資金後，普遍會選擇再將錢投進房市，無形間為房市增加了更多槓桿和泡沫，這也讓韓國成為先進國家中家庭債務增長最快速的國家，在房市走多頭時這樣的模式並不會有太大的問題，但當利率逐漸攀升，房市開始走空時，房東開始因為虧損出現資金斷鏈，房屋將有被迫法拍的風險，最慘的情況是租客甚至拿不回原本的押金。
相對上台灣居民雖然也同樣背負龐大的家庭負債，但房市運作並沒有過多槓桿的過程，資金上的責任也相對單純，例如購房者向銀行貸款的資金付給屋主（房東）後，房東並不需要再度歸還，因此資金的運用跟風險都將由屋主本人承擔，買房者則承擔房價可能跌價或房貸無法負擔而被法拍的風險，並不容易產生連鎖反應。
再者，過去幾年由於預售屋交易和炒作明顯增長，其擁有類似「期權」的交易性質也讓市場懷疑是否會造成房市泡沫和金融風險，但以實價登錄系統揭露的2022年全台預售屋件數約8萬1664件來看，在全台建物買賣移轉棟數（31萬8101棟）中佔比約25.6％，顯示成屋仍然是台灣房市的主要交易標的，風險相對可控。
另觀察2022 Q4 的房屋負擔率雖維持在40.25％的歷史高位，但住宅貸款違約率繼續持穩在0.07％的歷史低位，顯示買房者雖負擔高，但財務體質佳且信用風險低，整體房市結構仍然是相對健康。
MM研究員： 房價將落後股市進入修正
最後回到房市的展望，過去在央行升息疊加經濟趨緩的環境下，房價容易走弱，但通常因為買賣時間長以及流動性較低的關係，容易落後股市反應，加上高通膨和疫情缺工間接助長房價，觀察房貸利率已攀升至2％的新高，企業投資縮手及平均地權條例將正式於7/1上路，導致房地產買盤觀望氣氛濃厚，供需吃緊狀況也首度出現反轉。
我們認為房地產正式進入買方市場，投資買房可更有耐心。當然由於賣方同步惜售，買房財務體質健康及低庫存等因素下，即使房市進入修正期，我們仍認為不容易見到顯著的泡沫破滅產生。
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南投10大農遊體驗──上篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。