國民黨智庫曾柏文被多位女性指控為性騷擾慣犯，作家吳曉樂斥責「說謊」，道歉文太過粗糙

政壇Metoo事件連環出現，國民黨智庫特約副研究員、端傳媒前評論總監曾柏文目前遭作家吳曉樂、趙思樂指控性騷擾。吳曉樂、趙思樂皆有經驗在答應曾柏文的碰面邀約之後，曾柏文提出在車上單獨相處、聊天的邀請。

曾柏文則於昨（4）日深夜在臉書發文，表示向過去曾在跟其相處中，因為其分寸失當，感到被冒犯的女性道歉。他表示自己多年來習慣在車上聊天，但確實不曾想過此事對於不熟女性可能帶來的壓力與猜疑。

對於曾柏文的道歉文，吳曉樂在臉書發文斥責其說謊，並表示曾的道歉文太過粗糙、廉價，及不成比例。

吳曉樂揭露：從兩人開始在車內聊天，不安寧感徘徊不去

作家吳曉樂2日於臉書發文，表示事件緣起是他剛開始寫社論的時候，當時他在某個書寫社群裡過得很好，主要與他互動的編輯B給了他非常多的支持與肯定，他因此敬重該位編輯B，也對自己的書寫充滿期待。後來曾柏文也加入該書寫社群，與編輯B成為同事之後，他愛屋及烏地認為曾柏文是個可以信任的前輩。

吳曉樂說，曾柏文與他約見面時，他沒有多想地就赴約，以為談話內容會是對議題的抒發或閒聊。

吳曉樂說，兩人見面時，曾柏文先是稱讚了他的打扮，吳曉樂想了一下後回以「謝謝」。曾柏文接著建議吳曉樂坐上他的車，吳曉樂坐入車內後向曾柏文提議找附近的幾間店一起吃宵夜。曾柏文很認真地回覆，他當天奔波很久十分疲憊，也不太想吃宵夜，因此建議兩人就在車子內聊天。

吳曉樂表示，此時他內心的不安寧感已開始擴大，表示其理智跟感性都提醒他，最好移動到公開的場合。但此時的曾柏文已放倒了椅背，雙手交叉擱在腦後，閉上雙眼。吳曉樂表示，「我掙扎了很久，從來沒有人教過我，這種情形你該怎麼做。」

此時的吳曉樂開啟了與寫作有關的話題，但聊沒幾句之後，曾柏文突然談及其和其妻子的問題。吳曉樂表示，他當時很認真地想傾聽曾柏文的煩惱，但他發現他的認真緩緩被帶到一個詭異的方向，曾柏文接著表示很享受他們兩人間的對話，說「我們的頻率其實更靠近，他在妻子身上難以找到類似的感受之類的」。

吳曉樂說，那股不安寧的感覺又回來了，於是他只好繼續將話題帶到曾柏文的小孩近況，以及其家庭分工。吳曉樂表示，他隱約感覺自己必須將話題繞到曾柏文的妻小，才可以脫困，且表示「我沒有那個意思」。

吳曉樂說，他已不記得那次的互動怎麼結束，「只記得自己一直有快要窒息的感覺」。後續曾柏文嘗試再跟他約見面十，他便沒再答應赴約。

吳曉樂表示，後續他逐漸淡出某些公共議題的書寫，不想再遇到曾柏文，許多邀約也因此一一婉拒。直到幾年後，吳曉樂與編輯B聊起曾柏文時，才發現有一些人的遭遇與他十分雷同。

趙思樂：車子停在深夜空無一人的行政區後，我緊張得全身僵硬

在吳曉樂揭露自身的經驗之後，《她們的征途》一書作者趙思樂4日也在臉書分享自己的遭遇，表示其2017年在台灣宣傳《她們的征途》時曾遭遇兩次性騷擾，其中一個就是曾柏文。

趙思樂表示當時曾柏文仍是端傳媒評論主編，而他作為常在端傳媒發稿的特約記者，到台灣自然要拜會。當時曾柏文先是以趕截稿時間為由，表示只能約晚上10點在某咖啡館見面，趙思樂當時在咖啡館附近有飯局，評估聊一個小時後回家不算太晚，於是答應。但曾柏文當晚出現後，則表示稿子未完成，於是就在咖啡廳趕稿到關門後，曾柏文就提議開車換一個地方，他只好答應。

趙思樂說，當他上車之後，曾柏文卻表示不想去咖啡館或宵夜，轉而移動到立法院或行政院後方的停車區，沒什麼人，可以靜靜聊天。趙思樂表示自己當時出於「善解人意」的期待同意了，但內心已愈來愈緊張。「車子停在深夜空無一人的行政區後，我緊張得全身僵硬，緊緊地抱著自己的雙肩書包，全身貼在車窗一邊。已經忘記他跟我聊什麼，我只記得自己不斷地提跟自己跟先生的關係和情意，並且不斷講中國抗爭的悲慘故事破壞氣氛⋯⋯」

趙思樂表示，熬到午夜12點或1點，曾柏文終於覺得索然而送他回家。趙思樂返家後，依稀記得自己羞憤疲憊和不敢置信雜陳。

曾柏文致歉回應：不曾想過單獨與不熟女性在車上聊天，對女方造成的壓力

曾柏文表示，他是在2015年前後聽到自己是「性騷擾慣犯」的說法，表示自己在第一時間十分錯愕。當時的他以為是自己寫文章得罪某些人後，對方透過網路帳號影射其私德不佳。

曾柏文說，他當時的認知中，性騷擾是未經對方同意的觸碰、摸臀、襲胸、強抱，或著動輒開黃腔、性羞辱，不斷提出性索求這些。他支持情慾自由，但認為應基於雙方共識；他覺得違反對方意願的暴力強迫，是對自身的羞辱。

曾柏文表示，直到有次開車送某位女性友人回家路上談起自身困擾，抵達友人住家時，他先把車停在路邊想把話談完，該名女性友人突然告訴他：「你知不知道光是這樣夜裡停下車在車上獨處，就會讓很多女性恐懼——因為不確定對方下一步想做什麼？」

曾柏文說自己當天晚上被質問到啞口無言，表示許多認識他的老朋友都知道，他樂於與人深談各種話題，且多年來他習慣在車上聊天——方便、安靜，能自選音樂，也省去另外找消費場地的麻煩；但他確實不曾想過，這件事對不熟的女性可能帶來的壓力與猜疑。

曾柏文表示，在後來的Metoo浪潮中，他讀到許多女性成長過程中，來自男性的傷痕與恐懼。 想到這些年來，不知道有多少人曾在他身邊經歷過這樣的內心劇場，他卻不自知，因此羞赧到全身發熱。