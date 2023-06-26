2023/06/26,
健康

牙醫心裡話：看似簡單到不行的局部矯正，其實才是真正的大魔王

牙醫心裡話：看似簡單到不行的局部矯正，其實才是真正的大魔王
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

局部矯正屬於較困難的治療，而費用會依使用裝置、治療時間、是否跨科治療來決定，不像一般全口矯正那麼有固定的規則可循，治療結果也會因人而異。

文：李威風醫師（品御牙醫）

這幾年疫情持續攪局，雖然不能像以前一樣恣意生活，卻意外地增加和朋友見面的機會，聊天時偶爾會談到自己小孩矯正牙齒的問題。何時可以開始做？怎麼決定要不要拔牙？臉好像變瘦變漂亮等等。

下一句通常就會接著問：

「看得我也好想做矯正，可是都一大把年紀了還能矯正嗎？」

醫師：「哪裡覺得不好看？還是咀嚼有受到影響？」

「就前面牙齒亂亂的，後面小時候被拔掉牙齒造成東倒西歪……」

長大介意的地方變多，勇氣卻也慢慢消失，縱使讓小孩先去做矯正，大人自己卻遲遲不敢邁出第一步。其實只要對症下藥，矯正牙齒不一定都要做很久。

牙齒緊密相關，局部矯正也需多方全面評估

如果是門牙有點不整齊、牙縫開開的容易卡食物、缺牙太久導致牙齒傾倒、維持器沒定期配戴造成牙齒跑位......這些問題都能小針美容，矯正醫師可以只做單顆矯正、單排矯正，並且維持住其他牙齒的位置。只是這樣的治療通常不太容易處理，有時可能還需要其他醫師幫忙，甚至過程中遇到額外問題得花更多的時間來修正，老實說是件非常吃力不討好的工作，就好像站著洗頭卻不能弄濕身體一樣，看起來簡單其實困難度不低。

未命名
Photo Credit: 品御牙醫
局部矯正難在於不只是移動單顆牙齒，而是需配合全口咬合功能。（案例提供：品御牙醫 李威風醫師）

局部矯正也因困難度區分

局部矯正時矯正醫師會需要利用矯正牙齒的旁邊牙齒當作支柱，可能是兩顆到數十顆牙齒不等，甚至需要骨釘或植牙來幫忙移動牙齒。通常可以使用傳統金屬/陶瓷矯正器或隱形牙套治療，並根據矯正醫師的經驗來選擇矯正工具。

主要是因為局部矯正屬於較困難的治療，而費用會依使用裝置、治療時間、是否跨科治療來決定，不像一般全口矯正那麼有固定的規則可循，治療結果也會因人而異，但醫師都會盡力達成病患的需求。（延伸閱讀：【牙齒矯正】隱形牙套與傳統牙套時長、便利、美觀比一比

未命名
Photo Credit: 品御牙醫
此患者因乳齒形狀不佳且天生無恆齒，透過植牙與局部矯正調整美觀與功能。（案例提供：品御牙醫 李威風醫師）

局部矯正實際案例

多年前同事轉來一個不想植牙的病患，當他把牙周病治療控制到穩定階段後，我根據病患的需求與情況建議做單排牙齒矯正治療。這屬於局部矯正中最困難的一環，要改善美觀也要維持咀嚼功能，過程中得隨時注意牙周病是否惡化，還要確保美觀和咀嚼不能變差。

經過約 10個月的治療雖然只有改善缺牙縫隙、門牙中線、咀嚼功能，日後還是有輕微的牙周問題，但最近的追蹤檢查了解，病患很滿意能這樣開心地使用自己原本的牙齒吃東西，而且這麼多年都還能維持健康。

未命名
Photo Credit: 品御牙醫
配合牙周病患者需求進行局部矯正（案例提供：品御牙醫 李威風醫師）

雖然每個人的牙齒排列很難完美對稱、含唇露齒微笑、發揮正常咀嚼功效，但是如果你／妳真的很難踏出第一步時，不妨可以諮詢矯正醫師們尋求幫忙，頭痛醫頭腳痛醫腳，醫師可以依據不同情況來提供適合的治療計劃。若是前面牙齒不整齊、後面空間無法植牙/製作假牙、較大縫隙容易卡食物或美觀問題，這些都可以局部矯正處理。

但如果是上下牙齒都有排列上的問題、喪失部份咀嚼功能、牙周狀況無法有效控制、想改善外觀臉型時，會建議全口牙齒矯正才是正確的方法。歡迎來電先和專管護理師聊天討論，其實牙齒矯正沒有想像中的可怕，一顆牙齒不整齊也是可以做局部矯正。

  • 聲明：文章為醫師經驗談，每人口腔情形不盡相同，如有不適即早就醫檢查才是正解。

本文經品御牙醫授權轉載，原文刊載於此
原標：看似簡單到不行的牙齒局部矯正，其實才是真正的大魔王

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。