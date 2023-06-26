牙醫心裡話：看似簡單到不行的局部矯正，其實才是真正的大魔王
我們想讓你知道的是
局部矯正屬於較困難的治療，而費用會依使用裝置、治療時間、是否跨科治療來決定，不像一般全口矯正那麼有固定的規則可循，治療結果也會因人而異。
文：李威風醫師（品御牙醫）
這幾年疫情持續攪局，雖然不能像以前一樣恣意生活，卻意外地增加和朋友見面的機會，聊天時偶爾會談到自己小孩矯正牙齒的問題。何時可以開始做？怎麼決定要不要拔牙？臉好像變瘦變漂亮等等。
下一句通常就會接著問：
「看得我也好想做矯正，可是都一大把年紀了還能矯正嗎？」
醫師：「哪裡覺得不好看？還是咀嚼有受到影響？」
「就前面牙齒亂亂的，後面小時候被拔掉牙齒造成東倒西歪……」
長大介意的地方變多，勇氣卻也慢慢消失，縱使讓小孩先去做矯正，大人自己卻遲遲不敢邁出第一步。其實只要對症下藥，矯正牙齒不一定都要做很久。
牙齒緊密相關，局部矯正也需多方全面評估
如果是門牙有點不整齊、牙縫開開的容易卡食物、缺牙太久導致牙齒傾倒、維持器沒定期配戴造成牙齒跑位......這些問題都能小針美容，矯正醫師可以只做單顆矯正、單排矯正，並且維持住其他牙齒的位置。只是這樣的治療通常不太容易處理，有時可能還需要其他醫師幫忙，甚至過程中遇到額外問題得花更多的時間來修正，老實說是件非常吃力不討好的工作，就好像站著洗頭卻不能弄濕身體一樣，看起來簡單其實困難度不低。
局部矯正也因困難度區分
局部矯正時矯正醫師會需要利用矯正牙齒的旁邊牙齒當作支柱，可能是兩顆到數十顆牙齒不等，甚至需要骨釘或植牙來幫忙移動牙齒。通常可以使用傳統金屬/陶瓷矯正器或隱形牙套治療，並根據矯正醫師的經驗來選擇矯正工具。
主要是因為局部矯正屬於較困難的治療，而費用會依使用裝置、治療時間、是否跨科治療來決定，不像一般全口矯正那麼有固定的規則可循，治療結果也會因人而異，但醫師都會盡力達成病患的需求。（延伸閱讀：【牙齒矯正】隱形牙套與傳統牙套時長、便利、美觀比一比）
局部矯正實際案例
多年前同事轉來一個不想植牙的病患，當他把牙周病治療控制到穩定階段後，我根據病患的需求與情況建議做單排牙齒矯正治療。這屬於局部矯正中最困難的一環，要改善美觀也要維持咀嚼功能，過程中得隨時注意牙周病是否惡化，還要確保美觀和咀嚼不能變差。
經過約 10個月的治療雖然只有改善缺牙縫隙、門牙中線、咀嚼功能，日後還是有輕微的牙周問題，但最近的追蹤檢查了解，病患很滿意能這樣開心地使用自己原本的牙齒吃東西，而且這麼多年都還能維持健康。
雖然每個人的牙齒排列很難完美對稱、含唇露齒微笑、發揮正常咀嚼功效，但是如果你／妳真的很難踏出第一步時，不妨可以諮詢矯正醫師們尋求幫忙，頭痛醫頭腳痛醫腳，醫師可以依據不同情況來提供適合的治療計劃。若是前面牙齒不整齊、後面空間無法植牙/製作假牙、較大縫隙容易卡食物或美觀問題，這些都可以局部矯正處理。
但如果是上下牙齒都有排列上的問題、喪失部份咀嚼功能、牙周狀況無法有效控制、想改善外觀臉型時，會建議全口牙齒矯正才是正確的方法。歡迎來電先和專管護理師聊天討論，其實牙齒矯正沒有想像中的可怕，一顆牙齒不整齊也是可以做局部矯正。
- 聲明：文章為醫師經驗談，每人口腔情形不盡相同，如有不適即早就醫檢查才是正解。
本文經品御牙醫授權轉載，原文刊載於此
原標：看似簡單到不行的牙齒局部矯正，其實才是真正的大魔王
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。