牙醫心裡話：看似簡單到不行的局部矯正，其實才是真正的大魔王

文：李威風醫師（品御牙醫）

這幾年疫情持續攪局，雖然不能像以前一樣恣意生活，卻意外地增加和朋友見面的機會，聊天時偶爾會談到自己小孩矯正牙齒的問題。何時可以開始做？怎麼決定要不要拔牙？臉好像變瘦變漂亮等等。

下一句通常就會接著問：

「看得我也好想做矯正，可是都一大把年紀了還能矯正嗎？」 醫師：「哪裡覺得不好看？還是咀嚼有受到影響？」 「就前面牙齒亂亂的，後面小時候被拔掉牙齒造成東倒西歪……」

長大介意的地方變多，勇氣卻也慢慢消失，縱使讓小孩先去做矯正，大人自己卻遲遲不敢邁出第一步。其實只要對症下藥，矯正牙齒不一定都要做很久。

牙齒緊密相關，局部矯正也需多方全面評估

如果是門牙有點不整齊、牙縫開開的容易卡食物、缺牙太久導致牙齒傾倒、維持器沒定期配戴造成牙齒跑位......這些問題都能小針美容，矯正醫師可以只做單顆矯正、單排矯正，並且維持住其他牙齒的位置。只是這樣的治療通常不太容易處理，有時可能還需要其他醫師幫忙，甚至過程中遇到額外問題得花更多的時間來修正，老實說是件非常吃力不討好的工作，就好像站著洗頭卻不能弄濕身體一樣，看起來簡單其實困難度不低。

Photo Credit: 品御牙醫 局部矯正難在於不只是移動單顆牙齒，而是需配合全口咬合功能。（案例提供：品御牙醫 李威風醫師）

局部矯正也因困難度區分

局部矯正時矯正醫師會需要利用矯正牙齒的旁邊牙齒當作支柱，可能是兩顆到數十顆牙齒不等，甚至需要骨釘或植牙來幫忙移動牙齒。通常可以使用傳統金屬/陶瓷矯正器或隱形牙套治療，並根據矯正醫師的經驗來選擇矯正工具。

主要是因為局部矯正屬於較困難的治療，而費用會依使用裝置、治療時間、是否跨科治療來決定，不像一般全口矯正那麼有固定的規則可循，治療結果也會因人而異，但醫師都會盡力達成病患的需求。（延伸閱讀：【牙齒矯正】隱形牙套與傳統牙套時長、便利、美觀比一比）

Photo Credit: 品御牙醫 此患者因乳齒形狀不佳且天生無恆齒，透過植牙與局部矯正調整美觀與功能。（案例提供：品御牙醫 李威風醫師）

局部矯正實際案例

多年前同事轉來一個不想植牙的病患，當他把牙周病治療控制到穩定階段後，我根據病患的需求與情況建議做單排牙齒矯正治療。這屬於局部矯正中最困難的一環，要改善美觀也要維持咀嚼功能，過程中得隨時注意牙周病是否惡化，還要確保美觀和咀嚼不能變差。

經過約 10個月的治療雖然只有改善缺牙縫隙、門牙中線、咀嚼功能，日後還是有輕微的牙周問題，但最近的追蹤檢查了解，病患很滿意能這樣開心地使用自己原本的牙齒吃東西，而且這麼多年都還能維持健康。

Photo Credit: 品御牙醫 配合牙周病患者需求進行局部矯正（案例提供：品御牙醫 李威風醫師）

雖然每個人的牙齒排列很難完美對稱、含唇露齒微笑、發揮正常咀嚼功效，但是如果你／妳真的很難踏出第一步時，不妨可以諮詢矯正醫師們尋求幫忙，頭痛醫頭腳痛醫腳，醫師可以依據不同情況來提供適合的治療計劃。若是前面牙齒不整齊、後面空間無法植牙/製作假牙、較大縫隙容易卡食物或美觀問題，這些都可以局部矯正處理。

但如果是上下牙齒都有排列上的問題、喪失部份咀嚼功能、牙周狀況無法有效控制、想改善外觀臉型時，會建議全口牙齒矯正才是正確的方法。歡迎來電先和專管護理師聊天討論，其實牙齒矯正沒有想像中的可怕，一顆牙齒不整齊也是可以做局部矯正。

聲明：文章為醫師經驗談，每人口腔情形不盡相同，如有不適即早就醫檢查才是正解。

本文經品御牙醫授權轉載，原文刊載於此

原標：看似簡單到不行的牙齒局部矯正，其實才是真正的大魔王

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九