2023/06/07,
心理

從林秉樞案到現在，都證明政治圈裡反社會人格不是罕見的現象

從林秉樞案到現在，都證明政治圈裡反社會人格不是罕見的現象
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在選舉時，是不是更常看到政治文宣上浮誇的政見標語、海報上候選人擺出誇張的表情，那是因為在政治領域，如果沒有一點衝動、冷血、操弄，可能就難以成事。川普在競選時，美國一家媒體就以「你是否願意投給一位精神病態」為題，指出為何精神病態在政治圈比資訊電機、餐飲服務、交通運輸的比例都要高。

文：李俊宏（衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任）

其實，政治圈裡面（或是社運圈中），精神病態（psychopath）還是反社會人格（antisocial personality trait）的個案，相較於其他如醫療生技、資訊電機、餐飲服務、交通運輸等，比例是相對高出許多的。

先前，《科學美國人》（Scientific American）在川普競選時，就有一篇相當爭議的文章（主要是是否有隔空診斷跟干擾選舉的問題），在談這個現象。

但，先不要誤解，也不要太污名化。

沒有一點衝動跟血性，怎麼當領袖？

人有百百種，人選之人也一樣，有的時候有些政治決策，或是社會運動，需要的是衝動（impulsivity）、冷血（lack of empathy, coldheartness）、說謊不眨眼（Lying, deception）、操弄（manipulation），回溯人類歷史，有許多偉大的政治領袖都有這個特質。

差別，只在於他是為了國家的利益，欺騙、操弄敵國，對國家的敵人冷血，還是為了自己的利益，操弄法律制度，對同志殘忍。

你要為了某些正義，跟國家體制對抗，難道不需要一點衝動？為了政治目的，需要打壓對手，難道不該放下無謂的同理心？有的民眾很難從認知說服，老實講道理他根本不想聽，難道不需要一點謊言？

這樣講，我們大概就可以明瞭，有些特質在某些行業，是很難避免的。

國外，處理這件事情的方式，是制度、是分權，像川普目前因為強暴案正面對美國檢調的調查，他擔任總統時不僅很難為所欲為，他的特質也換來了一些美國利益。

當你走上這一條道路，要知道的是出現你周邊的人，永遠不會是你期待的溫良恭儉讓，也或者是影劇中看到的奉獻整個人生希望社會更好的男女主角。

更多的是，想透過這個政治產業鏈，謀求自己利益的人。

當然，在這個過程，這些人會因為某些議題的操作，可以帶給自己更多的利益，所以做了某些對社會有利（public good）的事情。

但，這些對於社會有利的議題，並不會改變這個人的本質。

政治圈中，需要操弄、設謀的場合，需要說謊到讓眾人相信就是真實的文案，經常讓這樣的人如魚得水。

遇到了，該怎麼辦？

當事情從公務，進到私領域，我們需要的是看清楚，知道界線在哪裡，熟知保護自己的方法。特別是，這些特質朝著你來的時候。

這些學校不會教，學長姐也不見得講，但是你有可能會遇到，特別是在某些職業場域中。

當然，更需要的是制度、是分權。一個可以把這樣的特質，朝向期待方向的制度，避免業務的權力過度集中在某些人手上，以及不法侵害的申訴管道。

但，要記得，有的人就是擅長操弄法律制度，你更要知道如何保護自己。

最後，講個有趣的，先前談社安網，老有人提案，要將反社會或精神病態送精神科評估治療（這兩黨都有人提案，也非關藍綠），我心裡總想：「你要不要回去黨裡頭做過心理普篩看看，這個法案一過，可能很多你的助選員、黨工、黨公職都得來精神科」。

從林秉樞案到現在，都證明這不是罕見的現象。

面對他，接受這就是一種社會現象，才有機會處理他。

本文由李俊宏授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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