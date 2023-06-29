夏天大啖冰品恐越吃越熱？配料怎麼選最能降低身體燥熱感？

Photo Credit: 潮健康

氣溫持續飆高，各式消暑聖品及冰品陸續上市，民眾常冰飲料下肚而覺得清涼暢快。只是冰品及涼飲真的能解身體的熱及渴嗎？衛生福利部樂生療養院營養室主任蘇嘉華營養師表示，吃剉冰、冰淇淋時的降溫感受只是暫時的，並不能讓身體真正達到散熱的效果。

蘇嘉華營養師表示，以冰淇淋為例，其由牛奶、奶油、糖等原料製成，含有不少脂肪，而食物中的脂肪、碳水化合物或蛋白質，會讓身體進行消化作用時，造成體溫上升、身體不容易散熱。由此可知吃冰只會讓身體燥熱、情緒煩躁，無疑是飲鳩止渴、提油救火。

再者，即使剉冰或清冰的主原料為清水， 如果搭配糖漿、煉乳、水果等，甚至再來份聖代冰品大餐，這時除了剉冰的寒性外，搭配冰品的佐料與水果的大量糖分，容易導致體內濕氣堆積。值得注意的是，如果在晚上或睡前大啖冰品，更容易導致熱量堆積並造成肥胖。

剉冰止渴效果不如白開水，空腹、晚上吃冰都超傷身？

Photo Credit: 潮健康

蘇嘉華營養師解釋，戶外勞動或運動者受高溫侵襲且水分補充不足時，會讓體熱不易排出體外、造成中暑。嚴重會高燒昏迷、急性腎衰竭，甚至死亡；而從高溫室外突然進入低溫涼爽的冷氣房，也會造成體表面的毛細孔、微血管急速收縮，導致體內熱氣出不來，而有頭痛、噁心、食慾不振等症狀的中暑，這類狀況常被誤認為是疲勞或感冒而輕忽。

因此，蘇嘉華營養師提醒民眾，水分的攝取應優先以白開水做為主要來源，並避免利尿的咖啡因飲品、多熱量的含糖或運動飲料。水分飲用可分段補充每次150-200c.c.為佳。銀髮族群建議在晚餐前將一日所需的水分攝取完畢，以防止夜尿頻繁。

此外，大熱天食用冰品並不需要完全禁止，但要注意攝取量以及內容物，且建議在午間11-16點時食用，而非晚上或睡前才吃。至於常會有過度流汗、口乾舌燥、便秘等狀況者，吃冰時應少加煉乳或果醬等高糖食物，否則會使身體水分黏稠，排便或流汗更黏膩。另外，切忌空腹吃冰，最好是飯後1小時再吃，避免冷熱食物交錯刺激腸胃不適。

夏天最消暑飲食不只西瓜、綠豆？ 營養師曝配料「這樣選」最能解熱

Photo Credit: 潮健康

最後，蘇嘉華營養師指出，要降低身體的燥熱感，應以攝取「涼感」食物或配料為主，如綠豆、紅豆、仙草、愛玉，或黑豆水、無糖青草茶、甜菊薄荷茶、菊花茶或枸杞蕎麥茶等飲品；適量的水梨、蓮霧、西瓜、楊桃、香瓜及奇異果等水果也可補充因酷熱所消耗的體力，並幫助恢復疲勞。

不過，體質偏寒、懷孕婦女及需要控制血糖者，上述食物應避免過量攝取。建議民眾有疑似中暑的症狀，應適當補充溫開水外，須盡速就醫，根據症狀與體質調理改善，避免症狀加劇。

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

原標：夏天大啖「2冰品」恐越吃越熱！ 營養師曝配料「這樣選」最能消暑

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九