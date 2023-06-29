夏天大啖冰品恐越吃越熱？配料怎麼選最能降低身體燥熱感？
我們想讓你知道的是
衛生福利部樂生療養院營養室主任蘇嘉華營養師表示，吃剉冰、冰淇淋時的降溫感受只是暫時的，並不能讓身體真正達到散熱的效果。蘇嘉華營養師表示，以冰淇淋為例，其由牛奶、奶油、糖等原料製成，含有不少脂肪，而食物中的脂肪、碳水化合物或蛋白質，會讓身體進行消化作用時，反而造成體溫上升、身體不容易散熱。
氣溫持續飆高，各式消暑聖品及冰品陸續上市，民眾常冰飲料下肚而覺得清涼暢快。只是冰品及涼飲真的能解身體的熱及渴嗎？衛生福利部樂生療養院營養室主任蘇嘉華營養師表示，吃剉冰、冰淇淋時的降溫感受只是暫時的，並不能讓身體真正達到散熱的效果。
蘇嘉華營養師表示，以冰淇淋為例，其由牛奶、奶油、糖等原料製成，含有不少脂肪，而食物中的脂肪、碳水化合物或蛋白質，會讓身體進行消化作用時，造成體溫上升、身體不容易散熱。由此可知吃冰只會讓身體燥熱、情緒煩躁，無疑是飲鳩止渴、提油救火。
再者，即使剉冰或清冰的主原料為清水， 如果搭配糖漿、煉乳、水果等，甚至再來份聖代冰品大餐，這時除了剉冰的寒性外，搭配冰品的佐料與水果的大量糖分，容易導致體內濕氣堆積。值得注意的是，如果在晚上或睡前大啖冰品，更容易導致熱量堆積並造成肥胖。
剉冰止渴效果不如白開水，空腹、晚上吃冰都超傷身？
蘇嘉華營養師解釋，戶外勞動或運動者受高溫侵襲且水分補充不足時，會讓體熱不易排出體外、造成中暑。嚴重會高燒昏迷、急性腎衰竭，甚至死亡；而從高溫室外突然進入低溫涼爽的冷氣房，也會造成體表面的毛細孔、微血管急速收縮，導致體內熱氣出不來，而有頭痛、噁心、食慾不振等症狀的中暑，這類狀況常被誤認為是疲勞或感冒而輕忽。
因此，蘇嘉華營養師提醒民眾，水分的攝取應優先以白開水做為主要來源，並避免利尿的咖啡因飲品、多熱量的含糖或運動飲料。水分飲用可分段補充每次150-200c.c.為佳。銀髮族群建議在晚餐前將一日所需的水分攝取完畢，以防止夜尿頻繁。
此外，大熱天食用冰品並不需要完全禁止，但要注意攝取量以及內容物，且建議在午間11-16點時食用，而非晚上或睡前才吃。至於常會有過度流汗、口乾舌燥、便秘等狀況者，吃冰時應少加煉乳或果醬等高糖食物，否則會使身體水分黏稠，排便或流汗更黏膩。另外，切忌空腹吃冰，最好是飯後1小時再吃，避免冷熱食物交錯刺激腸胃不適。
夏天最消暑飲食不只西瓜、綠豆？ 營養師曝配料「這樣選」最能解熱
最後，蘇嘉華營養師指出，要降低身體的燥熱感，應以攝取「涼感」食物或配料為主，如綠豆、紅豆、仙草、愛玉，或黑豆水、無糖青草茶、甜菊薄荷茶、菊花茶或枸杞蕎麥茶等飲品；適量的水梨、蓮霧、西瓜、楊桃、香瓜及奇異果等水果也可補充因酷熱所消耗的體力，並幫助恢復疲勞。
不過，體質偏寒、懷孕婦女及需要控制血糖者，上述食物應避免過量攝取。建議民眾有疑似中暑的症狀，應適當補充溫開水外，須盡速就醫，根據症狀與體質調理改善，避免症狀加劇。
本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此
原標：夏天大啖「2冰品」恐越吃越熱！ 營養師曝配料「這樣選」最能消暑
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！