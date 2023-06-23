《偶爾不振作也沒關係》：如何取代「有毒正向」的勵志格言？

文：蔡斯．希爾

面對挑戰時，反覆引用樂觀向上的名言佳句

孩子在屋裡奔跑尖叫，狗在他們後頭追著；你準備把千層麵送進烤箱， 卻不小心打翻在地上——面對這種情況，請你不要反覆引用樂觀向上的名言佳句來安慰自己，談何容易？ 這種時候，你還要說「別擔心，快樂點」這種話嗎？ 在下一節，我們會來思考可以用什麼話取代你經常使用的有毒正向佳句。但現在先來想一句話，取代你遇到困難時習慣引用的勵志小語。

練習一下

想一句既不積極也不消極，但能讓你會心一笑的話。通常你可能會想到那些你喜愛的歌曲的歌詞，以下提供幾個點子：

停止！那些你以愛為名所做的事——至上女聲合唱團（The Supremes），〈Stop! In the Name of Love〉

→ 暫停下來喘口氣也沒關係 我可以為愛做任何事，但我不會這麼做——肉塊合唱團（Meat Loaf），〈I'd Do Anything For Love （But I Won't Do That）〉

→ 言行舉止不必極端化，想說不的時候，不要硬著頭皮說「好」 我們一定，一定，會讓你搖滾起來——皇后合唱團（Queen），〈We Will Rock You〉

→ 心情受到激勵 我們也能成為英雄，就算只有那麼一天——大衛．鮑伊（David Bowie），〈Heroes〉

→ 不必期待奇蹟 所以呢？我依然是個搖滾明星——紅粉佳人（P!nk），〈So What〉

→ 自信增強不要在新的勵志小語中尋找隱藏的涵義，只要確定它們不會用正向取代你的壓力、恐懼或悲傷就好。

用一點時間和耐心提醒自己，你的感覺很正常。不要壓抑自己的感受，也不該用虛假的正向態度來取代。說來遺憾，社會仍然繼續傳播著有毒正向的訊息，但好消息是，你現在不會再像以前那樣陷入相同的陷阱了。

如何取代有毒正向的勵志格言

表現正能量總是比處理內心真正的問題來得容易。因此，如果安慰別人或自己的時候，不說常見的那些勵志小語，我們反倒變得不會說話了。假使不要提那些老生常談，你可以說些什麼好？回憶一下第一章所舉的例子，我們來看看如何換句話說。如果有人習慣對你說這些話，你也可以向他解釋你需要聽到的是什麼話。

看開一點 → 不管你需要什麼，我都會在你身邊

更糟的事還多著 → 太可怕了，我很難過你必須或正在經歷這些

無風不起浪 → 有時候，生活難免叫人沮喪，我可以怎麼支持你呢？

快樂是自己選擇的 → 選擇做真實的自己，表達你所有的情緒

戲棚下站久了就是你的 → 我能做什麼來幫助你實現目標？

多想想開心的事 → 無論好壞，我都會在你身邊

你一定能夠克服的 → 你正在經歷困難，但你很堅強，一定能夠逐漸走出困境

永遠不要放棄 → 也許你不是需要放棄，只是需要重新思考你的策略

覆水難收，後悔也沒用 → 這個處境很不容易，我可以怎麼幫助你？

不要那麼消極 → 如果你沒辦法一直保持積極，那也沒關係

別煩惱，高興點 → 我感覺你在擔心什麼，你會想聊一聊嗎？

打起精神來 → 你可以跟我談談你的煩惱，我很願意傾聽

提供你一個訣竅：提醒自己和其他人，痛苦是人類經驗的一部分。沒有人能夠一輩子不經歷某種形式的痛苦，以及伴隨痛苦而來的、難以處理的負面情緒。有負面情緒不會讓人變得不積極，反倒還會使一個人變得更完整。不妨把自己想像成兩半，一半是積極的，一半是消極的，如果只用其中一半過人生，你會錯過從另一半的自己所獲得的經驗和成長。當你的人生能夠接受這兩半時，你就能從一個嶄新的層次欣賞自己的情緒、關係和人生歷練。

書籍介紹

本文摘錄自《偶爾不振作也沒關係：別讓「有毒正向」逼你強顏歡笑 學會正確處理負面情緒 克服生活中的低潮》，大好書屋出版

作者：蔡斯．希爾

譯者：呂玉嬋

想想生活中，有多少次你其實感覺很不好，卻掩飾自己的感受，對別人強顏歡笑；或者，你恨透了無法振作的自己，懷著強烈的愧疚感過活……許多心理勵志書都鼓吹我們正向積極，卻忽略了————當虛假樂觀取代了真實感受，會對身心造成什麼傷害？

假裝快樂，是因為你太過正向思考

人們總不經意說：多想想開心的事、打起精神來、成功就在下個路口等你……但情況真是如此嗎？當你感到挫折時，這些過度正向的言語也許是「有毒的」，你更需要的，是讓情緒真正釋放！

美國人生教練蔡斯．希爾說，對許多人而言，「在逆境中還必須表現出快樂」的這股壓力，會讓他們感到更孤立，並且會因為自己的不積極而感到更難過。

蔡斯．希爾在教導人們管理情緒的經驗中，看到氾濫的正向思考危害著人類心靈。他主張：「正向」是好的，但當它否定或貶低了真實情緒，就成了「有毒正向」。本書並不是鼓吹「厭世觀點」，而是要帶你以更積極的眼光、更精準的思考去解決問題。

Photo Credit: 大好書屋

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航