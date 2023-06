《偶爾不振作也沒關係》：如何取代「有毒正向」的勵志格言？

文:蔡斯.希爾

孩子在屋裡奔跑尖叫,狗在他們後頭追著;你準備把千層麵送進烤箱, 卻不小心打翻在地上——面對這種情況,請你不要反覆引用樂觀向上的名言佳句來安慰自己,談何容易? 這種時候,你還要說「別擔心,快樂點」這種話嗎? 在下一節,我們會來思考可以用什麼話取代你經常使用的有毒正向佳句。但現在先來想一句話,取代你遇到困難時習慣引用的勵志小語。

想一句既不積極也不消極,但能讓你會心一笑的話。通常你可能會想到那些你喜愛的歌曲的歌詞,以下提供幾個點子:

停止!那些你以愛為名所做的事——至上女聲合唱團(The Supremes),〈Stop! In the Name of Love〉

→ 暫停下來喘口氣也沒關係

我可以為愛做任何事,但我不會這麼做——肉塊合唱團(Meat Loaf),〈I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)〉

→ 言行舉止不必極端化,想說不的時候,不要硬著頭皮說「好」

我們一定,一定,會讓你搖滾起來——皇后合唱團(Queen),〈We Will Rock You〉

→ 心情受到激勵

我們也能成為英雄,就算只有那麼一天——大衛.鮑伊(David Bowie),〈Heroes〉

→ 不必期待奇蹟

所以呢?我依然是個搖滾明星——紅粉佳人(P!nk),〈So What〉

→ 自信增強不要在新的勵志小語中尋找隱藏的涵義,只要確定它們不會用正向取代你的壓力、恐懼或悲傷就好。