《好公司都在找壞小孩》：想在一家公司待到退休？抱歉公司沒你這麼長壽
我們想讓你知道的是
以競爭力的角度而言，不論公司或個人，想要脫穎而出，就得重視多樣性。在現在這個社會，我建議你要有一個認知：不論你是否願意，你遲早會要換工作。假設目前的應屆大學生出社會時是22歲，他的退休年齡很有可能是70歲（甚至更高），這麼一來，平均就業時間則會長達50年。你能想像自己在同一家公司做50年嗎？
文：妹尾輝男
想在一家公司待到退休？公司沒你這麼長壽
當年在說明會上直言堅持純血主義的那家公司，現在怎麼樣了？不論我怎麼搜尋，都無法在網路上找到它的資料。有可能是改名，又或者被其他企業併購，若非如此，這家公司基本上可以算是消失了。
當然我不能只以一家公司就評斷所有，但是，以競爭力的角度而言，不論公司或個人，想要脫穎而出，就得重視多樣性。在現在這個社會，我建議你要有一個認知：不論你是否願意，你遲早會要換工作。
假設目前的應屆大學生出社會時是22歲，他的退休年齡很有可能是70歲（甚至更高），這麼一來，平均就業時間則會長達50年。你能想像自己在同一家公司做50年嗎？
大部分的日本企業確實很長壽。金剛組是全球最古老的企業，從西元578年就投入寺廟建築事業（按：2006年1月宣布清盤後，資產由高松建設接管。現為高松建設的子公司），另外，日本也是全世界擁有最多百年企業的國家，其比例高達40％，這點確實很值得日本人驕傲，但是，我不會因此就說所有的日本企業都很長壽。
關於企業平均壽命的基準是什麼，這一點眾說紛紜，我就先以《日本經濟新聞》的「公司的平均壽命為30年」論點來當基準。
假設就業時間長達50年，就算你從公司起家開始做到公司結束，那也才30年，還差了20年，你至少還得再去另一間公司上班，也就是說在你的職涯裡，你至少會待過兩間公司。即便公司不破產、倒閉，仍有可能發生人事整頓、併購、裁員等讓你不得不換工作的情況，你勢必會走上轉職之路。
反正結果都是要換，誠如足球員長友佑都所說，越早開始越好。比起逼不得已、被迫接受，還不如讓自己擁有更好的條件，前往更優質的工作環境。提高自己的市場價值，就能找到更好的工作。
想想本章節開頭，那位經歷銀行破產的女性行員在鏡頭前所說的話，若是她能早一點領悟這個道理，或許她就不會淪落到在鏡頭前哭訴這般窘境了。
壞小孩的嗅覺比其他人敏銳
最後我想告訴你，讓自己常保提高市場價值的意識，以及隨時做好準備換工作，這兩件事會為你帶來很大的好處。
這兩件事能讓你的目光看向外界，你可以用客觀角度審視自己所身處的環境以及自己的狀態，如此一來，你就有可能更早察覺自己所待的公司或業界，是否出現了危機徵兆。更進一步，你還能察覺哪個業界或領域在未來擁有成長性、是否會有更好的發展。
簡而言之，你會對大環境的各種變化徵兆更敏銳，而壞小孩們也絕對不會浪費時間在公司倒閉，或者慘遭解僱時哭泣，因為他們會知道哪裡有危險、哪裡有好機會，他們擁有這種「嗅覺」。
我這種寫法或許會讓人感覺很投機取巧，但沒有這種嗅覺的人，絕對成不了領導者。要能培養出這種能力，都來自於「自己的人生自己掌舵，絕不交由他人」的人生價值觀。
壞小孩領導者的思維特徵：
- 走自己要的路，不走他人鋪好的。
- 主動換工作，維持競爭力。
- 願意向外部學習，培養多樣能力。
書籍介紹
本文摘錄自《好公司都在找壞小孩：全球最大人力資源公司領導者輪廓調查。居要職、領高薪是標配 更要具備「壞小孩」特質》，大是文化出版
作者：妹尾輝男
譯者：黃怡菁
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◎伊隆・馬斯克，古怪、善變、還語出驚人。但他把善變發揮成創意無限。
◎亞馬遜創辦人貝佐斯很固執，老跟人嗆「不」，但他也因這些「不做」而成功。
◎維珍集團創辦人布蘭森脾氣很暴躁，但維珍航空就是他一怒之下創立的。
特立獨行、不守常規、愛驚嚇別人、做事不計代價……這些在正統學校裡不被認同的行為模式，總被人形容是「壞」。
但根據全球最大人力資源顧問「光輝國際」全球領導者輪廓調查報告發現，想居要職、領高薪，「好個性」當然是標配，但如果你還有些「壞小孩」特質，成就會更亮眼。
作者妹尾輝男，任職於光輝國際30年，經手過至少八百件以上的高薪人才挖角案，這些人的年薪都在新臺幣千萬元以上。
在這位資深獵頭顧問眼中，什麼樣的人能夠位居要津領高薪？答案是你得「又好又壞」。
◎個性穩定是好事，但也願意嘗試風險。
◎守成很好，但要有開闊的心胸跟外部結合。
◎規則既是用來遵守，也是用來打破的。你得是會制定規格又能打破規則的人。
所以，好個性是標配，「壞小孩」特質會使你的成就更亮眼。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
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慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
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端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
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