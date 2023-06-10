氣候變遷降雨量減少，會導致巴拿馬運河斷航嗎？還有哪些替代方案？

文：Dirk Kaufmann

巴拿馬運河連接大西洋和太平洋。它的創建對全球航運來說是一個巨大的福音。在運河建成之前，船隻不得不繞行南美洲的南端——那是一條更長、更危險的路線。

在長達幾個世紀裡，風高浪急的合恩角周圍的海域是名副其實的船隻墓地。成千上萬的水手在那裡喪生，難以計數的船隻在那裡沉沒。但是穿過巴拿馬運河將行程縮短了1萬3000多公里，大量地節省了金錢和時間。

然而，如今氣候變化似乎正在威脅這條路線。每次運河的船閘打開時，都會有數百萬升的淡水流入大海，讓運河中的水位降低。隨後，新的降雨流入補充水源。然而，如今居民、環保主義者和氣象學家都觀察到氣候變化導致中美洲的降雨量減少。這意味著運河的水量減少了。而如果從運河船閘流出的淡水無法再得到補充，那麼大型船隻將越來越難以通過。

降雨量減少以後怎麼辦？

巴拿馬運河之所以使用如此多的淡水，是因為船隻必須通過十幾個船閘，使其上升或下降26公尺。根據代表國際公司監測和評估供應鏈的諮詢公司初創公司（Everstream）的數據，每艘船通過運河都需要大約2億升的水。

負責運河營運的巴拿馬運河管理局近幾個月發布了嚴格的吃水限制。船的吃水深度是吃水線和船底之間的距離。這種測量決定了一艘船需要多少水才能安全航行。如果一艘船裝載過重，它會下沉得更深，從而產生更大的吃水深度。

該運河的正常運行吃水為15.24公尺。5月初，當局根據預計水位發布了新巴拿馬型船閘調整諮詢草案——該術語指的是通過運河的最大船隻的尺寸限制。從5月24日開始，通過運河的最大船隻的吃水深度不得超過13.56公尺。一週後的5月30日，將再次減少到13.4公尺。

更糟糕的是，初創公司的分析師預計整個春季的情況都不會好轉。事實上，航運業的情況可能會變得更糟。

總部設在德國漢堡的航運公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd）和其他國際托運人採取了應對措施，減少了貨櫃的裝載量，以降低船舶的吃水。

為了補償收入的損失，赫伯羅特將從6月開始對通過巴拿馬運河的每個貨櫃收取500美元的附加費。貿易專家擔心供應鏈的中斷和更長的運輸時間會影響物價。

並不是每個人都在恐慌

斯塔默（Vincent Stamer）對巴拿馬運河的水位及其對全球貿易可能造成的後果持更為輕鬆的看法。這位來自基爾世界經濟研究所的經濟學家告訴《德國之聲》：「目前這對供應鏈來說並不是真正的關鍵。」

他認為，不會發生2021年那樣的事情：長賜號（Ever Given）貨櫃船被卡住，堵塞了蘇伊士運河。「巴拿馬運河對全球經濟的重要性不如蘇伊士運河。」斯塔默解釋道。

此外，通過海洋運輸的全球90％的貿易近年來表現出相對明顯的耐力。他說：「在經歷了近年來船舶擁堵、港口關閉和封鎖造成的多重壓力後，供應鏈已經明顯恢復。」

氣候變化的全球後果

近年來，在歐洲，低水位問題讓當局感到頭疼。去（2022）年夏天，萊茵河，一條重要的內陸航運動脈，在部分地區的水位達到了歷史最低點。這損害了航運和對工廠的物資交付。它還導致汽油和取暖油的價格上漲。今年，阿爾卑斯山的缺雪有可能再次造成同樣的問題。

負責海上航行的部門正在考慮為萊茵河採取對策，比如在某些地方加深河流。另一個更昂貴的解決方案是建造水壩，用來維持或提高河道重要地段的水位。

對於巴拿馬運河，人們正在考慮其他解決方案。它們包括節水閘，可以將淡水收集起來，以便重複使用。為此，正在研究開發和利用運河附近其他水源的可能性。水庫和海水淡化廠的建設也在考慮之中。為此，正在研究在運河附近開發和利用其他水源的可能性，也在考慮建造水庫和鹽水淡化廠。

更多替代方案

如果所有這些反制措施來得太慢，通過運河變得不經濟，歐洲是否會受到類似於蘇伊士運河關閉崩潰的威脅？

「不，絕對不會。」斯塔默肯定地說。

他說：「只有2％的德國海運貿易流向美洲大陸的太平洋沿岸。與美國東海岸的海上連接以及與歐洲鄰國的公路貿易發揮了更大的作用。」

在找到巴拿馬運河的長期解決方案之前，這位經濟學家看到瞭解決中美洲缺水問題的其他方法。「對於航運公司來說，減少負荷當然是最簡單的方法。而使用更小的船也是可能的。」

斯塔默還看到了其他替代方案。「從亞洲通過巴拿馬運河到美國東海岸的運輸路線，可以部分改道通過蘇伊士運河。」他說，「在歐洲和美國西海岸之間的航線上，替代方案還不太成熟。但可以想像，能夠將上述措施與更多地使用穿越美國的空中或陸路運輸相結合。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九