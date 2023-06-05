鏡文學總經理董成瑜指控性騷擾，傅崐萁回應「歡迎提告」；郝龍斌、侯友宜呼籲國民黨應啟動調查

鏡文學總經理董成瑜前（3）日於臉書揭露曾遭2014年時任縣長、現任國民黨立委的傅崐萁性騷擾。面對董成瑜的指控，傅崐萁3日在臉書發文表示，從政20多年以來，未有利用權力關係對女性或下屬性騷擾，如有相關情事歡迎依法提出告訴。

國民黨今（5）日則召開記者會，表示該黨依據性別工作平等法為標準，在黨職、專任員工在性別騷擾問題上制定相關處理機制，若非在職場內，也會根據《性騷擾防治法》提供防治機制以及申訴管道。國民黨一定確實依照法令規章去處理面對所有案件，不會去打迷糊仗。

遭性騷擾的當下，董成瑜立刻掙脫並大聲斥罵傅

董成瑜表示，其最後一次遭到性騷擾是在2014年，他在《壹週刊》擔任記者的最後一年，也是首都市長即將改選的一年。董成瑜說，有位想要居間統整國民黨選舉的縣長（如今是立委的傅崐萁），邀集了首都市長、想要接續選市長的人，還有壹週刊社長、副社長、總編輯等人吃飯。他當時是人物組副總編輯，社長每遇到特別的人物都會問他要不要一起去。有觀察各色人等的機會他當然不放過。

董成瑜表示，席間傅崐萁坐其右邊，雖然對這位傅無好感，但得知傅吃素後，董成瑜不免與傅聊天。「也許我太和顏悅色，不久，他抓起我手，講了一些關於手的無關痛癢的話，我慢慢抽回，不想發作，但知道這是我的極限。」

董成瑜說，飯局尾聲時傅崐萁突然站起來，並抱著他的頭親吻。董成瑜表示一般女生可能為了顧全傅的顏面，以及現場眾位有權勢者心情，選擇隱忍或巧秒化解，但他則立刻掙脫並大聲斥罵傅。

董成瑜表示，傅崐萁捱罵後訕訕坐回原位，開始想從董的身上找到可攻擊之處，隨後便對董成瑜當日的穿著評價了一番。

董成瑜說，後續他隨即拿起包包立刻離開飯局。等電梯時，傅的助理神色驚惶跑來攔截，以及不停地道歉，表示「縣長從來不曾如此」。當時的董成瑜看助理擔心有些心軟，便明白告訴傅的助理「我不會怎樣，但請他最好節制」。

董成瑜表示，遭遇此事的他之所以未張揚，是因為覺得要再與傅牽扯只會令他厭惡。至於為何傅會如此明目張膽，董成瑜說，「看來，是因為過去的經驗讓他覺得......我們都不會說出去。」

回應傅崐萁聲明，董成瑜勸有心理問題的權力者「早日收手」

面對董成瑜的指控，傅崐萁於3日在臉書發文，表示其從政20年以來，從未有利用權力關係對於女性或下屬有任何性騷擾之情事。

傅崐萁表示，他珍惜家庭，從政後未曾有任何緋聞，也從未有約女性私下單獨見面。傅崐萁並說自己尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴。

董成瑜讀到傅崐萁的聲明後再度於臉書回應，表示如果傅崐萁仍以為自己清白，可以請郝龍斌前市長出來為他澄清。「我相信郝龍斌前市長是誠實的人。」

董成瑜說自己之所以公布此事，實在是因為想鼓勵年輕的女性，遇到騷擾不要隱忍，請當場發作。「不要怕比妳位高權重的人說你不識大體破壞氣氛，也不要怕加害者對你的攻擊與之後的報復。要強悍！你的強悍，會讓你更堅強，也會讓社會更進步。」

董成瑜表示不會向傅崐萁提出告訴，因為他很忙，並呼籲傅崐萁和其他同樣有心理問題的權力者，早日收手，「至少不要讓你的孩子看不起你。」

郝龍斌、侯友宜籲國民黨應啟動調查

郝龍斌也於3日在臉書發表聲明，表示他對八年多前的那場餐會已沒有清楚的記憶，但是他認為人與人之間的接觸相處，不論性別都應該互相尊重，沒有得到許可的碰觸，讓對方不舒服的言行，都是不適當。

郝龍斌表示，不論任何政黨或職場機構都應該建立妥善的性平保護和獨立調查的機制，並表示國民黨應該啟動調查，傅崐萁也要坦然面對，清楚說明。

《中央社》報導，侯友宜競選工作室3日晚間也針對有媒體工作者自述曾遭不當行為侵犯發布聲明表示，國民黨總統徵召參選人、新北市長侯友宜重申，絕不允許，更不會坐視，任何侵犯個人身體自主權的行為，任何政黨皆然，不容有任何妥協。

侯友宜並呼籲黨中央，絕不能輕忽此事，應主動針對舉報內容，積極調查，立即處理，絕不寬貸。

《中央社》報導，4日侯友宜出席活動時再被問及此事時，表示不管任何的黨籍，每個政黨都要採取更嚴格的標準來看待，這個標準要經過立即處理、展開調查，讓調查結果很清楚的告訴民眾。所有的調查，不但要快，也要清楚，要用高標準檢驗自己，所有人都一視同仁，這才是性別平權最重要的方向。

國民黨考紀會：性騷加害人是黨員，考紀會就會啟動相關程序

（中央社）國民黨立委傅崐萁、國民黨智庫特約副研究員曾柏文遭指控涉及性騷擾，國民黨考紀會主委黃怡騰今日表示，如果性騷加害人是黨員，考紀會就會啟動考紀會程序，黨員行為若有違反黨章、法令，根據情節輕重進行黨紀懲處。

政壇性騷擾事件越演越烈，包含前花蓮縣長、國民黨立委傅崐萁，以及國民黨智庫特約副研究員曾柏文等人，都被指控涉及性騷擾事件。國民黨日前表示，強調堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，會依照事實及證據妥適處理。

國民黨文傳會主委林寬裕、考紀會主委黃怡騰、文傳會副主委林家興及國民黨發言人楊智伃等人，今日在中央黨部召開「堅決守護性別平等及女性權益，性平調查機制啟動說明 」記者會。

林寬裕指出，國民黨處理態度是希望從被害者的角度，多一點同理心，尊重當事人，而不是以息事寧人角度處理。國民黨依據「性平三法」中的性別工作平等法為標準，在黨職、專任員工在性別騷擾問題上制定相關處理機制，若非在職場內，也會根據性騷擾防治法提供防治機制以及申訴管道。國民黨一定確實依照法令規章去處理面對所有案件，不會去打迷糊仗。