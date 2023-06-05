鏡文學總經理董成瑜指控性騷擾，傅崐萁回應「歡迎提告」；郝龍斌、侯友宜呼籲國民黨應啟動調查
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董成瑜說自己之所以公布此事，實在是因為想鼓勵年輕的女性，遇到騷擾不要隱忍，請當場發作。「不要怕比妳位高權重的人說你不識大體破壞氣氛，也不要怕加害者對你的攻擊與之後的報復。要強悍！你的強悍，會讓你更堅強，也會讓社會更進步。」
鏡文學總經理董成瑜前（3）日於臉書揭露曾遭2014年時任縣長、現任國民黨立委的傅崐萁性騷擾。面對董成瑜的指控，傅崐萁3日在臉書發文表示，從政20多年以來，未有利用權力關係對女性或下屬性騷擾，如有相關情事歡迎依法提出告訴。
國民黨今（5）日則召開記者會，表示該黨依據性別工作平等法為標準，在黨職、專任員工在性別騷擾問題上制定相關處理機制，若非在職場內，也會根據《性騷擾防治法》提供防治機制以及申訴管道。國民黨一定確實依照法令規章去處理面對所有案件，不會去打迷糊仗。
遭性騷擾的當下，董成瑜立刻掙脫並大聲斥罵傅
董成瑜表示，其最後一次遭到性騷擾是在2014年，他在《壹週刊》擔任記者的最後一年，也是首都市長即將改選的一年。董成瑜說，有位想要居間統整國民黨選舉的縣長（如今是立委的傅崐萁），邀集了首都市長、想要接續選市長的人，還有壹週刊社長、副社長、總編輯等人吃飯。他當時是人物組副總編輯，社長每遇到特別的人物都會問他要不要一起去。有觀察各色人等的機會他當然不放過。
董成瑜表示，席間傅崐萁坐其右邊，雖然對這位傅無好感，但得知傅吃素後，董成瑜不免與傅聊天。「也許我太和顏悅色，不久，他抓起我手，講了一些關於手的無關痛癢的話，我慢慢抽回，不想發作，但知道這是我的極限。」
董成瑜說，飯局尾聲時傅崐萁突然站起來，並抱著他的頭親吻。董成瑜表示一般女生可能為了顧全傅的顏面，以及現場眾位有權勢者心情，選擇隱忍或巧秒化解，但他則立刻掙脫並大聲斥罵傅。
董成瑜表示，傅崐萁捱罵後訕訕坐回原位，開始想從董的身上找到可攻擊之處，隨後便對董成瑜當日的穿著評價了一番。
董成瑜說，後續他隨即拿起包包立刻離開飯局。等電梯時，傅的助理神色驚惶跑來攔截，以及不停地道歉，表示「縣長從來不曾如此」。當時的董成瑜看助理擔心有些心軟，便明白告訴傅的助理「我不會怎樣，但請他最好節制」。
董成瑜表示，遭遇此事的他之所以未張揚，是因為覺得要再與傅牽扯只會令他厭惡。至於為何傅會如此明目張膽，董成瑜說，「看來，是因為過去的經驗讓他覺得......我們都不會說出去。」
回應傅崐萁聲明，董成瑜勸有心理問題的權力者「早日收手」
面對董成瑜的指控，傅崐萁於3日在臉書發文，表示其從政20年以來，從未有利用權力關係對於女性或下屬有任何性騷擾之情事。
傅崐萁表示，他珍惜家庭，從政後未曾有任何緋聞，也從未有約女性私下單獨見面。傅崐萁並說自己尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴。
董成瑜讀到傅崐萁的聲明後再度於臉書回應，表示如果傅崐萁仍以為自己清白，可以請郝龍斌前市長出來為他澄清。「我相信郝龍斌前市長是誠實的人。」
董成瑜說自己之所以公布此事，實在是因為想鼓勵年輕的女性，遇到騷擾不要隱忍，請當場發作。「不要怕比妳位高權重的人說你不識大體破壞氣氛，也不要怕加害者對你的攻擊與之後的報復。要強悍！你的強悍，會讓你更堅強，也會讓社會更進步。」
董成瑜表示不會向傅崐萁提出告訴，因為他很忙，並呼籲傅崐萁和其他同樣有心理問題的權力者，早日收手，「至少不要讓你的孩子看不起你。」
郝龍斌、侯友宜籲國民黨應啟動調查
郝龍斌也於3日在臉書發表聲明，表示他對八年多前的那場餐會已沒有清楚的記憶，但是他認為人與人之間的接觸相處，不論性別都應該互相尊重，沒有得到許可的碰觸，讓對方不舒服的言行，都是不適當。
郝龍斌表示，不論任何政黨或職場機構都應該建立妥善的性平保護和獨立調查的機制，並表示國民黨應該啟動調查，傅崐萁也要坦然面對，清楚說明。
《中央社》報導，侯友宜競選工作室3日晚間也針對有媒體工作者自述曾遭不當行為侵犯發布聲明表示，國民黨總統徵召參選人、新北市長侯友宜重申，絕不允許，更不會坐視，任何侵犯個人身體自主權的行為，任何政黨皆然，不容有任何妥協。
侯友宜並呼籲黨中央，絕不能輕忽此事，應主動針對舉報內容，積極調查，立即處理，絕不寬貸。
《中央社》報導，4日侯友宜出席活動時再被問及此事時，表示不管任何的黨籍，每個政黨都要採取更嚴格的標準來看待，這個標準要經過立即處理、展開調查，讓調查結果很清楚的告訴民眾。所有的調查，不但要快，也要清楚，要用高標準檢驗自己，所有人都一視同仁，這才是性別平權最重要的方向。
國民黨考紀會：性騷加害人是黨員，考紀會就會啟動相關程序
（中央社）國民黨立委傅崐萁、國民黨智庫特約副研究員曾柏文遭指控涉及性騷擾，國民黨考紀會主委黃怡騰今日表示，如果性騷加害人是黨員，考紀會就會啟動考紀會程序，黨員行為若有違反黨章、法令，根據情節輕重進行黨紀懲處。
政壇性騷擾事件越演越烈，包含前花蓮縣長、國民黨立委傅崐萁，以及國民黨智庫特約副研究員曾柏文等人，都被指控涉及性騷擾事件。國民黨日前表示，強調堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，會依照事實及證據妥適處理。
國民黨文傳會主委林寬裕、考紀會主委黃怡騰、文傳會副主委林家興及國民黨發言人楊智伃等人，今日在中央黨部召開「堅決守護性別平等及女性權益，性平調查機制啟動說明 」記者會。
林寬裕指出，國民黨處理態度是希望從被害者的角度，多一點同理心，尊重當事人，而不是以息事寧人角度處理。國民黨依據「性平三法」中的性別工作平等法為標準，在黨職、專任員工在性別騷擾問題上制定相關處理機制，若非在職場內，也會根據性騷擾防治法提供防治機制以及申訴管道。國民黨一定確實依照法令規章去處理面對所有案件，不會去打迷糊仗。
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。