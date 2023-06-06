101年長征劃下句點：日本老牌雜誌《週刊朝日》停刊的喜與悲

我們想讓你知道的是
前《Friday》編輯長元木昌彥在接受《朝日新聞》訪問時便稱「雖然是週刊但感覺是別的分類，說實話我沒有把《週刊朝日》當作對手看過」，但也稱不是看不起，而是在週刊誌業界殺得難分難解的時候，居然還有《週刊朝日》這種「清流派」存在，「不得不說算是週刊業界的奇蹟」。
百年老週刊正式以忙碌封面作結
「101年來，謝謝你們的愛閱！」5月30日，日本最長壽的週刊雜誌《週刊朝日》，在歷經101個年頭之後，終於敵不過數位化的浪潮，紙本出本正式劃下句點。在最後一期的封面中，則是以編輯部內部一景、搭配33位同仁們擺出各種上班的忙碌狀態為畫面作意象，讓這本雜誌的停刊回歸到工作人員為主角。
最後一期的封面，《週刊朝日》的編輯部特別請來知名攝影師淺田政志來操刀，為了傳達過去昭和時代雜誌最鼎盛時期，編輯部人仰馬翻、工作人員跑來跑去的忙碌場景，每位工作人員都接受淺田相當熱血的「演技指導」，來呈現出當年雜誌趕校稿時分秒必爭的緊迫場面。
但其實，根據《週刊朝日》官方網站，2022年12月時的每週雜誌出版數量已經銳減掉7萬4125本。雖然說銷售數字跟其他出版社相比不算太慘，但因為廣告費用的開支需要兼顧其他出版品，編輯部不得不在審慎考量下，將《週刊朝日》停刊。往後將投注精力在其他的週刊《AERA dot.》及相關書籍上。
《週刊朝日》的母公司朝日新聞，則是在每天的專欄「天聲人語」中，刊登一篇名為〈再會了！週刊朝日〉的致意文。當中也引用最後一任編輯長渡部薰所言：「新聞無法傳遞殆盡，而接續傳達其溢出來的思想跟興趣的就是《週刊朝日》了」，這句話巧妙地傳遞了當年週刊在報紙與電視新聞間所扮演的媒介作用。
首刊封面是法國大元帥霞飛
《週刊朝日》創立於1922年2月，其前身是《旬刊朝日》，原本是一個月發行三次的、意即「上旬、中旬、下旬」的刊物。首期封面便是法國元帥霞飛（Joseph Joffre）在造訪當時大阪朝日新聞總公司的照片。發行及兩個月後便因為大受歡迎，而從旬刊變為週刊，內容從新聞、經濟、娛樂、家庭副刊等，無所不包。
在當年大正時代後期的民主浪潮下，《週刊朝日》的多元特色受到各階級人士的喜愛。加上後來對手每日新聞的《Sunday 每日》等也發刊下，週刊雜誌的競爭開始蓬勃發展。然而，隨著日本在二次大戰的戰線逐漸拓展，《週刊朝日》也不免俗地開始宣揚帝國主義，直到二戰結束前，已經差不多累積每週近10萬本的發刊數。
二戰後，日本由GHQ接收下，《週刊朝日》起初為了存活，也一度轉變性格，從過去宣傳帝國主義變成親美國，甚至開始以英日文對照連載起美式的幽默漫畫。
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。