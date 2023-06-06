101年長征劃下句點：日本老牌雜誌《週刊朝日》停刊的喜與悲

百年老週刊正式以忙碌封面作結

「101年來，謝謝你們的愛閱！」5月30日，日本最長壽的週刊雜誌《週刊朝日》，在歷經101個年頭之後，終於敵不過數位化的浪潮，紙本出本正式劃下句點。在最後一期的封面中，則是以編輯部內部一景、搭配33位同仁們擺出各種上班的忙碌狀態為畫面作意象，讓這本雜誌的停刊回歸到工作人員為主角。

最後一期的封面，《週刊朝日》的編輯部特別請來知名攝影師淺田政志來操刀，為了傳達過去昭和時代雜誌最鼎盛時期，編輯部人仰馬翻、工作人員跑來跑去的忙碌場景，每位工作人員都接受淺田相當熱血的「演技指導」，來呈現出當年雜誌趕校稿時分秒必爭的緊迫場面。

但其實，根據《週刊朝日》官方網站，2022年12月時的每週雜誌出版數量已經銳減掉7萬4125本。雖然說銷售數字跟其他出版社相比不算太慘，但因為廣告費用的開支需要兼顧其他出版品，編輯部不得不在審慎考量下，將《週刊朝日》停刊。往後將投注精力在其他的週刊《AERA dot.》及相關書籍上。

《週刊朝日》的母公司朝日新聞，則是在每天的專欄「天聲人語」中，刊登一篇名為〈再會了！週刊朝日〉的致意文。當中也引用最後一任編輯長渡部薰所言：「新聞無法傳遞殆盡，而接續傳達其溢出來的思想跟興趣的就是《週刊朝日》了」，這句話巧妙地傳遞了當年週刊在報紙與電視新聞間所扮演的媒介作用。

首刊封面是法國大元帥霞飛

《週刊朝日》創立於1922年2月，其前身是《旬刊朝日》，原本是一個月發行三次的、意即「上旬、中旬、下旬」的刊物。首期封面便是法國元帥霞飛（Joseph Joffre）在造訪當時大阪朝日新聞總公司的照片。發行及兩個月後便因為大受歡迎，而從旬刊變為週刊，內容從新聞、經濟、娛樂、家庭副刊等，無所不包。

在當年大正時代後期的民主浪潮下，《週刊朝日》的多元特色受到各階級人士的喜愛。加上後來對手每日新聞的《Sunday 每日》等也發刊下，週刊雜誌的競爭開始蓬勃發展。然而，隨著日本在二次大戰的戰線逐漸拓展，《週刊朝日》也不免俗地開始宣揚帝國主義，直到二戰結束前，已經差不多累積每週近10萬本的發刊數。

二戰後，日本由GHQ接收下，《週刊朝日》起初為了存活，也一度轉變性格，從過去宣傳帝國主義變成親美國，甚至開始以英日文對照連載起美式的幽默漫畫。