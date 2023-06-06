2023/06/06,
經濟

《南華早報》：日本頒布新禁令打亂中國晶片自主，中國駐日大使：美國獨贏

《南華早報》：日本頒布新禁令打亂中國晶片自主，中國駐日大使：美國獨贏
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不具名晶片投資人表示，這份清單給人的感覺，就像是舉凡中國業者打算轉向日本採購的所有進貨來源都要杜絕，如此對於受美國制裁而苦苦掙扎的中國晶片製造業而言，可說是陷入「滅絕」的處境。

分析：日本頒布新禁令，打亂中國晶片自主

（中央社）日本頒布23項與製成晶片有關的設備與材料出口限制令即將於7月生效，業界人士指出，由於限制出口的特定項目深具選擇性和針對性，勢必打亂中國晶片自主的計畫和布局。

香港《南華早報》（SCMP）引述熟知內情的消息人士4日報導，這項措施規範，23個品項若出口至未列入42個「友善」市場名單的國家，必須取得特定的許可。

對北京而言，實際上日本此舉就如同美國在去（2022）年10月宣布針對中國的出口禁令，勢必重創當前力推的更大規模晶片自主。

中國政府已就此表達不滿並呼籲日方三思，但目前仍看不出來，日本政府打算改弦易轍。

不同於美國發布針對中國的高科技技術出口管制措施，日本跟進荷蘭的做法，也就是並未挑明衝著中國卻聲稱，即將於7月生效的出口限制，是根據「外匯及對外貿易法」的規定。

依據這部法規，日本政府可管理武器輸出，並管控其他可轉換為軍事用途的物資外銷。

23個限制出口的項目涵蓋廣泛，而且針對諸多產製先進晶片必備的高科技設備與材料，分析人士說，日本的限制措施已超過美國施加的管制。

不具名晶片投資人表示，這份清單給人的感覺，就像是舉凡中國業者打算轉向日本採購的所有進貨來源都要杜絕，如此對於受美國制裁而苦苦掙扎的中國晶片製造業而言，可說是陷入「滅絕」的處境。

業界的專家表示，過去3年中國晶圓片廠已減用美國製的組件，改向非美國的供應商如日本、荷蘭與德國採購，日本是全球晶片供應鏈的要角且壟斷若干領域，並曾藉此對付競爭對手韓國。

2019年7月，日本宣布嚴加管控3項攸關晶片與顯示器製造的主要材料出口至韓國，分別是氟化聚酰亞胺、抗蝕劑和氟化氫，以致韓國的下游廠商亂成一團，因今年兩國關係修復，上述的管制才告終。

據聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade）資料，去年日本是中國首要的半導體製造設備出口國，因此北京藉外交施壓日方收回成命，上週中國商務部長王文濤曾鄭重告訴日本經濟產業大臣西村康稔務必喊卡。

南早訪問台經院產經資料庫總監劉佩真表示，日本的晶片製造工具限制出口禁令似乎比預期更嚴，意味著中國將來面臨更大的阻力。

她說，除了已經被限制的先進製程節點之外，還可能波及14奈米製程的節點，以及28奈米成熟製程的節點。

報導指出，清單中列入限制出口的製成晶片工具，大部分是前段半導體晶片製造（front-end semiconductor chip-making）必備的，包括曝光機（lithography）、蝕刻、薄膜沈積、塗佈、顯影和清洗等機具。

銷售用於製造先進晶片設備的最具規模業者分布於美國、荷蘭與日本，像是美國的應用材料（Applied Materials）、荷蘭的艾司摩爾（ASML）與日本的東京威力科創（Tokyo Electron）。

一家北京半導體設備製造商的工程師表示，若日本也跟著美國全面禁止製造晶片的機具出口，中國的晶片研發就慘了。

談半導體出口禁令，中國駐日大使：美國獨贏

（中央社）日本先前公布23種晶片設備出口管制措施，中國駐日本大使吳江浩近日表示，若日方執意對中日半導體合作設限，將失去中國巨大的市場，結果只會有一個，就是中日雙輸，而美國獨贏。

中國駐日本大使館官網5日發布訊息，吳江浩6月2日應邀出席日本國際貿易促進協會交流會並發表演講時，作出上述表示。

吳江浩指出，近日日本政府公布半導體出口管制措施，雖然聲稱不針對特定國家，不採取一刀切作法，但指向性無疑十分明確，中方已表達強烈關切。

他說，半導體是日本僅次於汽車的第二大出口商品，也是對中國出口第一大商品。如果日方執意對中日半導體合作設限，失去的不僅是中國巨大的市場，更是日本自身的商業信譽和半導體產業的未來。

吳江浩表示，美國的目的是重新確立半導體霸權，如果按美國設計的路走下去，結果只會有一個，那就是中日雙輸，而美國獨贏。

此外，他提到中日經貿關係，指日本國內有一些人渲染中國風險，從政治、法律、網路、供應鏈等風險，到台海局勢炒作戰爭風險，再到近來利用個別在中國人員從事間諜活動被抓事件煽動人身安全風險，最終結論無非就是鼓動撤離中國。

他說，中日經貿合作本質上相互依存、互利雙贏，中方從來沒有把日本當作風險，更不會鼓動企業撤離日本；今年第一季日本對中國出口大幅下滑20％，應該扭轉這一趨勢。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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