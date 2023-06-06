《南華早報》：日本頒布新禁令打亂中國晶片自主，中國駐日大使：美國獨贏
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不具名晶片投資人表示，這份清單給人的感覺，就像是舉凡中國業者打算轉向日本採購的所有進貨來源都要杜絕，如此對於受美國制裁而苦苦掙扎的中國晶片製造業而言，可說是陷入「滅絕」的處境。
分析：日本頒布新禁令，打亂中國晶片自主
（中央社）日本頒布23項與製成晶片有關的設備與材料出口限制令即將於7月生效，業界人士指出，由於限制出口的特定項目深具選擇性和針對性，勢必打亂中國晶片自主的計畫和布局。
香港《南華早報》（SCMP）引述熟知內情的消息人士4日報導，這項措施規範，23個品項若出口至未列入42個「友善」市場名單的國家，必須取得特定的許可。
對北京而言，實際上日本此舉就如同美國在去（2022）年10月宣布針對中國的出口禁令，勢必重創當前力推的更大規模晶片自主。
中國政府已就此表達不滿並呼籲日方三思，但目前仍看不出來，日本政府打算改弦易轍。
不同於美國發布針對中國的高科技技術出口管制措施，日本跟進荷蘭的做法，也就是並未挑明衝著中國卻聲稱，即將於7月生效的出口限制，是根據「外匯及對外貿易法」的規定。
依據這部法規，日本政府可管理武器輸出，並管控其他可轉換為軍事用途的物資外銷。
23個限制出口的項目涵蓋廣泛，而且針對諸多產製先進晶片必備的高科技設備與材料，分析人士說，日本的限制措施已超過美國施加的管制。
不具名晶片投資人表示，這份清單給人的感覺，就像是舉凡中國業者打算轉向日本採購的所有進貨來源都要杜絕，如此對於受美國制裁而苦苦掙扎的中國晶片製造業而言，可說是陷入「滅絕」的處境。
業界的專家表示，過去3年中國晶圓片廠已減用美國製的組件，改向非美國的供應商如日本、荷蘭與德國採購，日本是全球晶片供應鏈的要角且壟斷若干領域，並曾藉此對付競爭對手韓國。
2019年7月，日本宣布嚴加管控3項攸關晶片與顯示器製造的主要材料出口至韓國，分別是氟化聚酰亞胺、抗蝕劑和氟化氫，以致韓國的下游廠商亂成一團，因今年兩國關係修復，上述的管制才告終。
據聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade）資料，去年日本是中國首要的半導體製造設備出口國，因此北京藉外交施壓日方收回成命，上週中國商務部長王文濤曾鄭重告訴日本經濟產業大臣西村康稔務必喊卡。
南早訪問台經院產經資料庫總監劉佩真表示，日本的晶片製造工具限制出口禁令似乎比預期更嚴，意味著中國將來面臨更大的阻力。
她說，除了已經被限制的先進製程節點之外，還可能波及14奈米製程的節點，以及28奈米成熟製程的節點。
報導指出，清單中列入限制出口的製成晶片工具，大部分是前段半導體晶片製造（front-end semiconductor chip-making）必備的，包括曝光機（lithography）、蝕刻、薄膜沈積、塗佈、顯影和清洗等機具。
銷售用於製造先進晶片設備的最具規模業者分布於美國、荷蘭與日本，像是美國的應用材料（Applied Materials）、荷蘭的艾司摩爾（ASML）與日本的東京威力科創（Tokyo Electron）。
一家北京半導體設備製造商的工程師表示，若日本也跟著美國全面禁止製造晶片的機具出口，中國的晶片研發就慘了。
談半導體出口禁令，中國駐日大使：美國獨贏
（中央社）日本先前公布23種晶片設備出口管制措施，中國駐日本大使吳江浩近日表示，若日方執意對中日半導體合作設限，將失去中國巨大的市場，結果只會有一個，就是中日雙輸，而美國獨贏。
中國駐日本大使館官網5日發布訊息，吳江浩6月2日應邀出席日本國際貿易促進協會交流會並發表演講時，作出上述表示。
吳江浩指出，近日日本政府公布半導體出口管制措施，雖然聲稱不針對特定國家，不採取一刀切作法，但指向性無疑十分明確，中方已表達強烈關切。
他說，半導體是日本僅次於汽車的第二大出口商品，也是對中國出口第一大商品。如果日方執意對中日半導體合作設限，失去的不僅是中國巨大的市場，更是日本自身的商業信譽和半導體產業的未來。
吳江浩表示，美國的目的是重新確立半導體霸權，如果按美國設計的路走下去，結果只會有一個，那就是中日雙輸，而美國獨贏。
此外，他提到中日經貿關係，指日本國內有一些人渲染中國風險，從政治、法律、網路、供應鏈等風險，到台海局勢炒作戰爭風險，再到近來利用個別在中國人員從事間諜活動被抓事件煽動人身安全風險，最終結論無非就是鼓動撤離中國。
他說，中日經貿合作本質上相互依存、互利雙贏，中方從來沒有把日本當作風險，更不會鼓動企業撤離日本；今年第一季日本對中國出口大幅下滑20％，應該扭轉這一趨勢。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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南投農業──農業再生成果
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921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。