2023/06/05,
能源

避免關鍵礦物集中少數國家，國際能源總署年底將設鋰鎳鈷進口指引

避免關鍵礦物集中少數國家，國際能源總署年底將設鋰鎳鈷進口指引
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我們想讓你知道的是

面對中國亟欲掌握關鍵礦物，美國方面也打算擴大在東南亞、非洲的影響力，並且針對採購機構進行調整，預計先和印尼、菲律賓等國進行磋商。

全球新能源產業蓬勃發展，各國紛紛建立屬於自己的「關鍵礦物」產業鏈，而國際能源總署（IEA）近日發表聲明，為了不讓成員國仰賴單一供應國，將於今（2023）年年底，針對關鍵礦物設立進口指引，其中鋰鎳鈷將是鎖定的目標。

IEA將設關鍵礦物進口指引

中國在關鍵礦物中具有影響力，而它們也有最多的出口限制措施。經濟合作暨發展組織（OECD）報告顯示，近年來，中國於擴大限制出口關鍵礦物的命令上居冠。這個限制命令使得市場上的再生能源所需要的原物料變得不足，進而推升了價格。

從數據上來看，截至2020年年底，已經有超過1.3萬項的限制命令，在過去10年內增加了4倍。《金融時報》按其價值估算，全球關鍵原料的十分之一中至有都面臨到一項限制命令。經濟合作暨發展組織強調，數據是2020年，若加上近年來的數據，將看到有更多的限制法規介入。

受到電動車、再生能源設備等產業蓬勃發展，這些產業所需的關鍵礦物的需求攀升。IEA目前正在研擬計畫，如果達到設定門檻，成員國可以進行聯合採購，其中鋰鎳鈷將是首批鎖定的目標。

此外，面對中國亟欲掌握關鍵礦物，美國方面也打算擴大在東南亞、非洲的影響力，並且針對採購機構進行調整。《路透社》報導指出，美國貿易代表辦公室（USTR）、美國商務部（USDC）已經向印尼、菲律賓等國進行磋商。印尼政府甚至計畫將鎳等產品，直接出口至美國。

事實上，美國要打造不仰賴中國的供應鏈已經浮上檯面，早在今年3月也與日本簽署了關於重要礦物的協議。未來在日本開採和加工的關鍵礦物，將和美國產享受同等的稅收優惠。這有可能成為與其它各國的協定的雛形。

美國擴大全球南方採購礦物的體制

美國拜登（Joe Biden）政府將電動車產業，當作是應對氣候變遷的重要政策。他曾提及，於今往後的7年要使純電動汽車，從美國市場新車銷量的比例6%提高至50%。在此前提下，所謂南半球的新興和發展中國家確實是重要的礦產寶庫。

根據《日經亞洲》報導指出，印尼鎳儲量屬於世界上擁有最多存量，而剛果民主共和國和玻利維亞等也擁有豐富的地下資源，如果美國能夠確立全球南方採購的體制，就可以降低依賴中國的風險。

不過，美國要打造全球南方採購的體制，必須要先解決礦山存在勞動環境惡劣和環境污染等問題。美國總統國家安全事務發言人蘇利文（Sullivan）在今年4月底表示，「希望和工會組織等深入討論與東南亞及非洲國家簽署協議的重要性」。

最後，因為疫情造成的財政破洞。OECD也指出，像印尼、智利和巴拿馬等國家的政府近年來對礦業公司提出更高的要求，包括重新談判稅收、限制礦石出口以及要求在國內進行更多的加工和製造。

這些要求，是他們填補預算漏洞和應對債務成本上升的方式。這也意味著，除了中國以外，其它的產礦大國也正在加強管制國內的關鍵礦物出口。

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核稿編輯：翁世航


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