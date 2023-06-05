《港台》前編導蔡玉玲查車牌案，香港終院判上訴得直撤罪

（中央社）《香港電台》節目《鏗鏘集》前編導蔡玉玲3年多前製作元朗「7.21」襲擊事件調查報導，被法院判進行車牌查冊時作出虛假陳述罪成。蔡不服上訴，終審法院今天（5日）裁定她上訴得直，撤銷各項定罪。

「反送中」2019年初爆發後，同年7月21日，一批「反送中」支持者身穿黑衣在元朗集會示威，期間曾在區內與其他人爆發衝突；當晚，示威者在區內地鐵站遭到一批白衣人襲擊，導致運動惡化。

翌年，蔡玉玲為港台製作「721事件」調查報導，期間她向香港運輸署申請調查一輛轎車的資料，相關資料其後在「721誰主真相」節目上出現。

節目播放後，警方稱，接獲市民投訴，於是拘捕了蔡玉玲並予以起訴，罪名是「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」。

按照規定，任何人都可以向運輸署查問車輛及車主資料，但只能用於涉及交通事宜。

2021年4月，西九龍裁判法院裁定蔡玉玲兩項虛假陳述罪名成立，罰款港幣6000元，是首樁有記者因車牌查冊被定罪的案件。

蔡玉玲不服定罪，2022年向高等法院提訴，但遭駁回。之後，她上訴至終審法院，終院5月開審，今天裁決，而終院5名法官最終一致裁定蔡玉玲上訴成立，撤銷所有定罪。

綜合媒體報導，大致而言，終院確定，申請人需要就車輛查冊提出申請，以及陳述其用途，但查冊申請表格上，蔡玉玲申報的細分類「其他有關交通及運輸事宜」，必須被理解為涵蓋任何其他跟交通及運輸事宜有關的事務。

判決指出，言論及新聞自由受憲法保護，沒有理由將真誠的新聞調查排除在「其他有關交通及運輸的事宜」外，而「其他有關交通及運輸的事宜」一辭既不清晰，也不明確。

判決又認為，記者「很可能誠實地錯誤相信新聞工作用途包含在『有關交通及運輸的事宜』內」。

對於蔡玉玲上訴得直，香港新聞行政人員協會表示歡迎，強調新聞工作者對涉及公眾利益的社會事件進行偵查報導，是職責所在；香港的言論、出版及新聞自由受基本法保障，促請當局理順目前新聞界使用的相關查冊，包括車牌查冊等查證方式，訂定更清晰的指引，以利新聞界的採訪工作。

香港記者協會也歡迎有關裁決，指出案件足以反映業界現況艱難。蔡玉玲透過查找車牌來尋找真相，卻被控虛假陳述罪成，這只會對媒體工作者構成重大障礙，削弱媒體發揮求真及監察的作用。

記協促請政府尊重新聞工作者的工作，確保公眾的知情權及新聞自由獲得保障。

蔡玉玲本人則向媒體說，今天的判決很清晰，傳達的重點就是言論自由及新聞自由受憲法保障；她又指自己於2020年11月被捕，到今天判決取得最後勝利，歷時30個月，這對業界或很多新聞工作者來說，其實已帶來限制。

她希望記者們不要因為這起案例被嚇倒，導致日後在新聞調查上有所顧慮。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex