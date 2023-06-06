民進黨內性騷連環爆，顯示出長官和制度對「金童」們真是呵護備至

文：李心文（美國德拉瓦大學哲學系助理教授）

我不是來檢討加害者的，我不是當事人、不清楚發生了什麼事。我是來檢討制度的。

早上一醒來，臉書上突然很多關於民進黨性騷擾的貼文。一開始還不知道到底發生什麼事。後來繼續看下去，還沒看到第一爆、就已經看到第四爆的消息。

接連讀了幾則相關人等的臉書貼文後，深感民進黨的文化與制度，對於那些被申訴的⋯⋯因為我也不在場，不知道這些人是不是加害者，我就暫時稱他們為「金童」好了。

民進黨的長官和制度，對於這些金童，真的是呵護備至。

民進黨申訴制度對申訴人不友善

首先，受害者提出申訴之後，會被告知，一申訴，就會公開——這不就是擺明叫申訴人不要申訴的意思嗎？根據何孟樺的臉書貼文：「民進黨的性騷擾調查程序，其中有一條是『必須送到中常會』，婦女部主任向我還有受害者說明，這樣整個事件就一定會在媒體曝光。」

奇怪，民進黨很多婦運前輩，沒有一個聽了覺得怪的嗎？受申訴的長官、相關受理的人員不要說出去，不就不會曝光了嗎？有什麼道理申訴一定要曝光？

其次，去申訴的女性受害人，似乎都受到不同程度的指責或檢討——「你為什麼不跳車？」會問這問題，除了顯然沒有常識之外，真的需要加強性平教育訓練。

照這邏輯，想毛手毛腳的人就毛手毛腳，這很正常。不想被毛手毛腳的人應該要自已跳車。

再來，處理性騷擾的辦法之一，就是把申訴人與被申訴者隔離開來。

有兩種選擇——將申訴人調離原單位、或是將受申訴人調離原單位。奇怪的是，如果選擇一的話，申訴者可能被降職。選擇二的話，被申訴人在未來仍可能繼續有升遷機會。

有人可以幫助我們瞭解這種運作，是基於什麼道理還是原則呢？看起來是擔心被申訴人的工作權。

那申訴人的工作權呢？

最後，所有觀眾、選民都看不下去的，就是要求申訴人向加害人道歉。

作為一個選民，我十分擔心，從這樣制度中生存下來的人，他從政之後，會給我們一般民眾的生活，帶來什麼樣的影響。

跟民進黨黨主席、及各位民主社會的領導人們，分享一個美國發生過的故事。

因為「前途」所以輕輕放下

2018年的時候，加州有位法官，艾倫．裴斯基（Aaron Persky），被民眾投票，罷免下台。那麼多加州選民願意站出來投票罷免他的原因，是因為他在2016年輕判史丹佛大學「金童」布洛克．透納（Brock Turner）的性侵案件。

2016年一天晚上，有兩個史丹佛大學的研究生在校園騎腳踏車的時候，經過一個垃圾搜集區域。他們經過時，看到大學生透納正在性侵一位躺在地上、完全沒有意識的女性。兩個人馬上上前制止。

透納發現有人，於是站起來逃跑。但研究生仍然騎車追了上去，抓到透納、送且叫了警察。

受理這案子的法官裴斯基，也是史丹佛大學畢業的。他知道史丹佛大學畢業生的前途是不可限量的。雖然透納被抓的時候是現行犯，沒有什麼好懷疑他是不是無辜的，但透納的爸爸、朋友，都覺得他沒有犯什麼大錯，不應該坐牢。

法官裴斯基顯然也同意他們的看法，最後輕判透納六個月的徒刑。

做出這樣的判決，證明了裴斯基根本不適合擔任法官。

選民都看到了，所以裴斯基下台了。

透納是一個典型的金童——雖然他犯罪是當場馬上被抓，他受到指控的時候，還是引起許多人的不捨，擔心這金童本來光明的前途，就要毀於一旦了。

這些人把同理心不合比例地運用到犯罪加害人身上，而完全沒有替那個躺在地上、毫無意識、也毫無反抗能力的受害者想過。

這種對於性侵、性騷擾的加害男性有過份同理心的心理狀態，其實是一個厭女文化下很常見的反應。康乃爾大學哲學教授凱特・曼恩（Kate Manne）「同理他心」（himpathy）。

就算知道他強爆了一個女人，大家都還擔心他的未來。

這些人沒有想過那個女人的未來。

民進黨的文化與制度，似乎也有一模一樣的毛病 。不止同理自己男性黨員多於女性黨員，就連非民進黨的男性——某導演、李正皓——民進黨相關的制度也都對他們很友善。

也許，在上位的人，也都曾經是金童，他們能同理金童前途的可貴。

但對我們這些需要上班賺錢、可能會需要和他們共事的凡婦俗女來說，他們就是噁爛男。也許對透納的爸爸、還有法官裴斯基來說，透納是史丹佛金童。但，對我們來說，他就是史丹佛噁爛男。

當然他願意改過向善，尊重女性，他也能成為一個值得人敬重、可以共事的男同事。

但，如果，他什麼都沒改的話——那沒有人會想要他是自己的同事或主管。

而包庇噁爛男的主管，更沒有人會支持他。

作為一個黨主席，這是你大展身手的一個非常好的機會。你可以趁這個時候，大刀闊斧地對黨內制度進行改革，證明你和國民黨、民眾黨的領導者都不一樣。

或著，你也可以持續道歉與不作為，證明你能力也不怎麼樣。

（投書原標題：民主社會裡，金童的前途與一黨的前途）

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九