TNL+ 2023/06/06,
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韓半島太空競賽：北韓火箭發射失敗顏面掃地，韓國晉升世界第七大航太國

韓半島太空競賽：北韓火箭發射失敗顏面掃地，韓國晉升世界第七大航太國
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

儘管據韓國科技部說明，這八顆已經順利接受傳遞訊號的小型衛星，未來兩年將依循與太陽同步的軌道，圍繞地球進行15圈觀測，觀察地球海平面與森林變化，蒐集數據與分析等實際應用，但我們也不能輕忽世界號衛星對於目前惡鄰居北韓的「牽制」。

近日來，韓國科技界乃至地緣外交領域，最引人熱議與最大突破莫過於韓國對外宣稱，已經晉升全球第七大航太大國（前六國為美國、法國、日本、俄羅斯、中國與印度），因為韓國終將自行開發的宇宙發射體世界號火箭（우주발사체 누리호），於5月25日傳來捷報，試射成功。

而此次試射成功，可說是韓國政府歷經多年努力（2010年開始研製世界號），相較起繼2021年10月21日首次試射世界號，當時因零件故障無功而返；且就尹錫悅2022年5月就任以來，隔月6月21日的第二次試射，僅將一顆模擬實驗衛星送入軌道之過往經驗，第三次試射可說是完美成功與技術大躍進。

成功主因在於，韓國科技部於第三次火箭試射過程內，除了平順地將次世代小型八顆應用衛星送入軌道外，其中還有三顆衛星，屬於韓國自製開發，這也難怪當天試射之際，韓國媒體競相直播羅老宇宙中心發射基地台最新狀況外，總統尹錫悅於試射成功記者會時，也眉飛色舞地「雙關語」提到這也是韓國躋身G7航太大國「信號」（신호）。

同時，尹錫悅也藉由臉書，影文並茂論及，韓國第三次世界號發射成功之舉，就好比1962年推動月球計畫的甘迺迪（John F. Kennedy）總統所言，人類努力奔向夢想，用熱情與汗水實踐夢想之舉，同時也對Nuri Lake、KAIST與韓國天文研究所共同研發衛星，感到驕傲，甚則對未來（目前暫定2025至2027年，至少有三次以上發射火箭衛星計畫）的發射規劃，也抱持相當期許。

就此看來，韓國第三次世界號試射成功之意義，堅決地確保未來該國能發射各式應用衛星於外太空，掌握宇宙制空權外，更增添探索遼闊太空的可能性。

此成功之點，也易讓人聯想到，尹錫悅於今年4月向馬斯克（Elon Musk）提議，前往韓國投資特斯拉超級工廠時，意有所指地也希望韓國企業能夠積極參與馬斯克的Space X計畫，而從他任內不到一年期間，兩次火箭試射與韓國自製衛星的魄力，即可見到端倪，而最終成果終在世界號第三次試射圓滿落幕。

但耐人尋味的是，儘管據韓國科技部說明，這八顆已經順利接受傳遞訊號的小型衛星，未來兩年將依循與太陽同步的軌道，圍繞地球進行15圈觀測，觀察地球海平面與森林變化，蒐集數據與分析等實際應用，但我們也不能輕忽世界號衛星對於目前惡鄰居北韓的「牽制」。

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