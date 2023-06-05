前台南市府發言人易俊宏去年被控性騷兒少、如今又擔任議員助理，林依婷：他已提出辭呈
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曾被爆料性騷擾兒少的前台南市政府副發言人易俊宏，日前被傳出在民進黨台南市議員林依婷辦公室任職，對此，林依婷今（5）日表示，他已經在上午提出辭呈，並希望他能夠好好的跟當事人道歉及和解。
前台南市政府副發言人易俊宏先前被控性騷擾兒少，如今傳出5月起於民進黨台南市議員林依婷的辦公室任職。消息一出，易俊宏火速辭職，發文向曾經傷害到的人道歉；林依婷則說明聘用易俊宏並不代表認為對他的指控都是子虛烏有，曾向他達成協議，如果司法判他有罪就必須無條件離開團隊。
台少盟2022年中召開記者會表示，聲稱遭到性騷擾的兒少有8人，有人被問及性向、交往經驗，有沒有「打過手槍」，還有收到性邀約者，也有人在營隊中被易俊宏邀約到房間討論專案，婉拒後遭到言語騷擾還摟腰、搭肩。
沈寂一時的易俊宏，日前被傳出在民進黨台南市議員林依婷辦公室任職，對此，林依婷今（5）日表示，他已經在上午提出辭呈，並希望他能夠好好的跟當事人道歉及和解。林依婷指出，易俊宏目前有性騷擾的官司在身，正在接受司法調查，相信司法會做出公正的判決。他也會在6月12日的總質詢時間，於議事堂內公開詢問市府的調查進度與結論，並要求市政府向司法機關提供調查報告，以利真相釐清。
林依婷表示，選擇聘用易俊宏並不代表認為對他的指控都是子虛烏有，因此他在聘用之前與易俊宏達成幾項勞資協議，其中一項就是，如果司法判他有罪，他必須無條件離開團隊。且若有任何與性平有關的爭議或控訴，同樣必須離開團隊。
林依婷指出，他原本的法案助理因故離職，為了因應即將到來的第一次定期會，於5月1日聘用易俊宏作為法案助理。在各領域隨後爆發性平事件的同時，林依婷也想過這個聘用可能不是正確的決定，但仔細思考過後，他認為易俊宏被指控的案子司法很快會有結論，如果真的認定易俊宏有罪，當下可以立刻解職。林也強調在司法判決當天，會一一向相關當事人親自道歉謝罪。
易俊宏本人在臉書上發文，再一次為自己曾經讓人感到輕浮的言語動作及模糊的尺度邊界，向相處過的人誠摯道歉，尤其是被直接或間接、有意或無意傷害到的同儕、學員們，未來他會一直不斷反省自己、提醒自己、警惕自己。
易俊宏強調，不會再說任何為自己開脫的話，並會先離開政治相關工作，靜待司法部門的調查與審判。他也深刻明白不是離職了就沒事，會配合任何調查，給自己也給其他人一個說明解釋的機會與場合，「聆聽與釐清才能走向和解與原諒，讓彼此走出無盡陰影光明重生」。
當時出面爆料的台少盟則表示，雖然易俊宏已經離職，仍深感遺憾，會在7日早上召開記者會，說明本案一年來處理進度與懲處資訊。
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核稿編輯：翁世航
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2023 Computex：飛宏科技與Vinpower聯手玩GaN，搶攻快充商機
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在即將到來的2023台北國際電腦展中，飛宏科技將於現場展示市場首款搭載1TB儲存空間與65W快充技術的充電器「iXcharger」、以及高功率密度電競筆電電源等產品，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
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2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）
地址：台北南港展覽館1館／台北市南港區經貿二路1號
日期：2023年5月30日－2023年6月02日
攤位：J0509a（偉得科技）
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