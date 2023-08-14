從天菜成為「菜渣」，他們如何長成一個跨性別？

文：楊佳羚（高師大性別教育研究所副教授）

泰瑞雖然生為女孩，但從小就一直覺得自己是男生。由於喜歡女孩，他曾經以為自己是個T，也就是比較陽剛的女同志，又隱隱約約覺得自己跟其它女同志朋友不一樣。

後來泰瑞跟初戀女友吵架，被老師叫去輔導，這時泰瑞才跟媽媽說：「我喜歡女生」，媽媽說：「沒關係，你甲意就好」，這樣的回應讓泰瑞覺得自己是幸福的人。

直到23歲時聽了跨性別演講，泰瑞才知道，原來自己是跨性別男性（簡稱跨男）。

相較之下，芯妤的遭遇就顯得艱辛許多。自有記憶以來，她一直隱約覺得自己跟其他人不太一樣。但因為小時候長期住院，跟同儕相處的時間並不多，所以「是男是女」對年幼的她而言沒有造成什麼困擾。

當她回到學校後，開始意識到自己不適用「男生」這個身份。參加補習班的萬聖節活動時，芯妤很想跟其他女同學一樣，扮成仙女或公主，但身邊長輩都說：「那是女生扮的，你是男生，這樣很奇怪」，最後她只好不甘願地扮成巫師。

因為這件事，讓她從此不敢再表現出違背性別刻板印象的樣子。

直到高二校慶化妝遊行，芯妤才向身邊的朋友坦承自己的性別認同，朋友也給她支持。當晚，芯妤不知哪來的膽子，傳了簡訊向媽媽出櫃，結果換來的卻是媽媽歇斯底里的責罵，原本鼓足的勇氣瞬間消失殆盡，憂鬱的情緒又陷地更深了⋯⋯。

學校與職場的經驗

許多人以為只有兩性──男性與女性，而且過往也常以「藍色」、「紅色」做為男女的顏色分類，包括男女廁標幟、男女生制服等等。這樣的二元分類，對於跨性別者而言，總存在著生活中的不便。

例如，泰瑞小時候總是一升旗完就立刻把裙子換下來，或是一到學校就立刻把紅色運動褲換成藍色的。先前曾有學校要求不願意穿裙裝的學生必須持有精神科醫師的診斷，才能換得「長褲證」，所幸由於民間團體的抗議，以及《性別平等教育法》的實施，這些規定都變得不合法。

雖然現在的制服顏色、樣式放寬許多，也允許學生混搭制服、運動服或便服，但某些顏色與型式的區隔依舊存在。

班上同學對泰瑞友善，但別班男同學總愛稱呼他「泰國人妖」、「男人婆」或「變態」。泰瑞只能儘量不對號入座地忽略這些嘲笑，也不敢把這些事跟媽媽說。

為了讓自己不顯得那麼奇怪，泰瑞必須偽裝自己是女生，從廁所出來時得假裝開心，大叫：「我月經終於來了！」

芯妤雖然有朋友的支持，但她對外表的焦慮與日俱增，幾乎每週都到學校輔導室諮商，也無心課業和社團活動，完全自我放棄，覺得永遠只能被困在男性軀殼的框架裡，無法掙脫。

芯妤高中肄業後，曾試圖讓自己變得更陽剛，希望可以「矯正」家人眼裡不正常的行為，甚至跑去車行做學徒學修車，結果不但無法「矯正」自己，反而得面對上司對她性別氣質的言語暴力，還常常受到體罰。

她最後受不了這些而離職，輾轉做了幾份工作都遭遇類似處境，錢沒賺多少，身心卻被糟蹋到極糟的狀態，必須靠著朋友們的支持，才又重新再站起來。

當她兩年前加入計程車隊時，原本擔心制服方面的問題，幸好車隊的主管都很友善，即使知道她的證件性別為男，依然願意讓她以自己認同的性別選擇制服。

身體的打造歷程

由於跨性別者的身體跟他自己認同的性別不同，因此常會討厭與自己認同不一致的身體部位，不同的人也有不同程度的身體打造歷程。

以泰瑞為例，來初經對他而言簡直像晴天霹靂。泰瑞每天早上都用膠布纏胸，又怕撕膠帶的聲音會引來家人注意。更慘的是，一流汗膠布就會更「親膚」，對他而言真是苦不堪言。

一直到進了性別所後，他從跨性別同學得知施打荷爾蒙的經驗，才在27歲時開始使用男性荷爾蒙。泰瑞在施打荷爾蒙三週後開始長鬍子，同事覺得奇怪，他只好謊稱自己本來就有鬍子。

後來泰瑞聲音開始變得低沈，還好在同事覺得懷疑的當下，泰瑞得了A型流感，就跟同事說自己因A流而聲帶受損。

就像小時候在學校必須偽裝一樣，在職場的「謊稱」，是泰瑞在職場的生存策略。泰瑞後來進行平胸手術，也因為持續施打荷爾蒙，身形都變成男生的樣子。

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跨性別女性（簡稱跨女）的身體打造，包括服用女性荷爾蒙、隆乳手術、去除喉結等。有的會進一步將生殖器官摘除，或做陰道重建手術。而對於跨男而言，除了施打荷爾蒙與平胸手術外，有的也會將生殖器官摘除，或做陰莖重建手術。

然而，有些跨性別並不會做完「全套」的性別置換手術（也就是俗稱的變性手術）。

跨性別就像一個光譜，有人認為自己是「非二元性別」，不想定位自己是男性或女性；有人很希望自己是「男性」或「女性」，不受半點懷疑；而每個人想要成為怎樣的男性、女性也都不一樣。

加上每個人身體健康狀態不同，這也是在考慮身體打造時的重要因素。此外，這些手術多為自費手術，例如平胸手術至少十幾萬起跳，經濟因素也成為跨性別能否「圓夢」的重要考量。

像芯妤，必須在經濟狀況穩定一些後，才能逐步尋求醫療協助，開始荷爾蒙治療，同時把頭髮留長，一步步朝自己認同的樣子前進。

跨性別的感情路

泰瑞國中時喜歡自己最好的朋友，但對方只把自己當成閨蜜。到了專科，泰瑞剪短髮也交女朋友，開始自稱「女同志」，但當女友形容自己的性器官為「妹妹」時，泰瑞發現自己會生氣，因為他希望自己的性器官被稱為「弟弟」。