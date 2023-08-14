從天菜成為「菜渣」，他們如何長成一個跨性別？
我們想讓你知道的是
跨性別男泰瑞與跨性別女芯妤，有著與一般人不同的性別認同及性傾向，同時也導致他們的成長過程格外艱難，不只是異於常人的孤立感，又或是遭人指指點點的外界壓力，都使他們在成長過程中難以自在的「做自己」。
文：楊佳羚（高師大性別教育研究所副教授）
泰瑞雖然生為女孩，但從小就一直覺得自己是男生。由於喜歡女孩，他曾經以為自己是個T，也就是比較陽剛的女同志，又隱隱約約覺得自己跟其它女同志朋友不一樣。
後來泰瑞跟初戀女友吵架，被老師叫去輔導，這時泰瑞才跟媽媽說：「我喜歡女生」，媽媽說：「沒關係，你甲意就好」，這樣的回應讓泰瑞覺得自己是幸福的人。
直到23歲時聽了跨性別演講，泰瑞才知道，原來自己是跨性別男性（簡稱跨男）。
相較之下，芯妤的遭遇就顯得艱辛許多。自有記憶以來，她一直隱約覺得自己跟其他人不太一樣。但因為小時候長期住院，跟同儕相處的時間並不多，所以「是男是女」對年幼的她而言沒有造成什麼困擾。
當她回到學校後，開始意識到自己不適用「男生」這個身份。參加補習班的萬聖節活動時，芯妤很想跟其他女同學一樣，扮成仙女或公主，但身邊長輩都說：「那是女生扮的，你是男生，這樣很奇怪」，最後她只好不甘願地扮成巫師。
因為這件事，讓她從此不敢再表現出違背性別刻板印象的樣子。
直到高二校慶化妝遊行，芯妤才向身邊的朋友坦承自己的性別認同，朋友也給她支持。當晚，芯妤不知哪來的膽子，傳了簡訊向媽媽出櫃，結果換來的卻是媽媽歇斯底里的責罵，原本鼓足的勇氣瞬間消失殆盡，憂鬱的情緒又陷地更深了⋯⋯。
學校與職場的經驗
許多人以為只有兩性──男性與女性，而且過往也常以「藍色」、「紅色」做為男女的顏色分類，包括男女廁標幟、男女生制服等等。這樣的二元分類，對於跨性別者而言，總存在著生活中的不便。
例如，泰瑞小時候總是一升旗完就立刻把裙子換下來，或是一到學校就立刻把紅色運動褲換成藍色的。先前曾有學校要求不願意穿裙裝的學生必須持有精神科醫師的診斷，才能換得「長褲證」，所幸由於民間團體的抗議，以及《性別平等教育法》的實施，這些規定都變得不合法。
雖然現在的制服顏色、樣式放寬許多，也允許學生混搭制服、運動服或便服，但某些顏色與型式的區隔依舊存在。
班上同學對泰瑞友善，但別班男同學總愛稱呼他「泰國人妖」、「男人婆」或「變態」。泰瑞只能儘量不對號入座地忽略這些嘲笑，也不敢把這些事跟媽媽說。
為了讓自己不顯得那麼奇怪，泰瑞必須偽裝自己是女生，從廁所出來時得假裝開心，大叫：「我月經終於來了！」
芯妤雖然有朋友的支持，但她對外表的焦慮與日俱增，幾乎每週都到學校輔導室諮商，也無心課業和社團活動，完全自我放棄，覺得永遠只能被困在男性軀殼的框架裡，無法掙脫。
芯妤高中肄業後，曾試圖讓自己變得更陽剛，希望可以「矯正」家人眼裡不正常的行為，甚至跑去車行做學徒學修車，結果不但無法「矯正」自己，反而得面對上司對她性別氣質的言語暴力，還常常受到體罰。
她最後受不了這些而離職，輾轉做了幾份工作都遭遇類似處境，錢沒賺多少，身心卻被糟蹋到極糟的狀態，必須靠著朋友們的支持，才又重新再站起來。
當她兩年前加入計程車隊時，原本擔心制服方面的問題，幸好車隊的主管都很友善，即使知道她的證件性別為男，依然願意讓她以自己認同的性別選擇制服。
身體的打造歷程
由於跨性別者的身體跟他自己認同的性別不同，因此常會討厭與自己認同不一致的身體部位，不同的人也有不同程度的身體打造歷程。
以泰瑞為例，來初經對他而言簡直像晴天霹靂。泰瑞每天早上都用膠布纏胸，又怕撕膠帶的聲音會引來家人注意。更慘的是，一流汗膠布就會更「親膚」，對他而言真是苦不堪言。
一直到進了性別所後，他從跨性別同學得知施打荷爾蒙的經驗，才在27歲時開始使用男性荷爾蒙。泰瑞在施打荷爾蒙三週後開始長鬍子，同事覺得奇怪，他只好謊稱自己本來就有鬍子。
後來泰瑞聲音開始變得低沈，還好在同事覺得懷疑的當下，泰瑞得了A型流感，就跟同事說自己因A流而聲帶受損。
就像小時候在學校必須偽裝一樣，在職場的「謊稱」，是泰瑞在職場的生存策略。泰瑞後來進行平胸手術，也因為持續施打荷爾蒙，身形都變成男生的樣子。
跨性別女性（簡稱跨女）的身體打造，包括服用女性荷爾蒙、隆乳手術、去除喉結等。有的會進一步將生殖器官摘除，或做陰道重建手術。而對於跨男而言，除了施打荷爾蒙與平胸手術外，有的也會將生殖器官摘除，或做陰莖重建手術。
然而，有些跨性別並不會做完「全套」的性別置換手術（也就是俗稱的變性手術）。
跨性別就像一個光譜，有人認為自己是「非二元性別」，不想定位自己是男性或女性；有人很希望自己是「男性」或「女性」，不受半點懷疑；而每個人想要成為怎樣的男性、女性也都不一樣。
加上每個人身體健康狀態不同，這也是在考慮身體打造時的重要因素。此外，這些手術多為自費手術，例如平胸手術至少十幾萬起跳，經濟因素也成為跨性別能否「圓夢」的重要考量。
像芯妤，必須在經濟狀況穩定一些後，才能逐步尋求醫療協助，開始荷爾蒙治療，同時把頭髮留長，一步步朝自己認同的樣子前進。
跨性別的感情路
泰瑞國中時喜歡自己最好的朋友，但對方只把自己當成閨蜜。到了專科，泰瑞剪短髮也交女朋友，開始自稱「女同志」，但當女友形容自己的性器官為「妹妹」時，泰瑞發現自己會生氣，因為他希望自己的性器官被稱為「弟弟」。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！