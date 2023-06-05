2023/06/05,
教育

台鋼捐資2.8億元助高苑科大脫離退場命運，大同、明道、環球112學年結束將停招停辦

台鋼捐資2.8億元助高苑科大脫離退場命運，大同、明道、環球112學年結束將停招停辦
Photo Credit: 中央社

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教育部退審會認定高苑科大免除專案輔導學校，該校先前積欠教職員11個月的薪水，財務狀況顯著惡化，但於5月接受台鋼集團捐資2.8億元且已經入帳，私校工會發言人尤榮輝表示，台鋼集團的挹注奏效、高苑解除專輔，「可謂創造奇蹟」。

教育部私校退場審議會今（5）日宣布，日前被列為專案輔導學校的高苑科大免除專輔，大同技術學院、明道大學及環球科技大學則應停招停辦。台鋼集團日前挹注高苑科大2.8億元資金奏效，償還積欠教職員的11個月薪資；其他3校則沒這麼幸運，需在112學年停招、學年結束時停辦，未來共計將有超過1100名學生需要接受轉學等安置手續。

教育部今日召開退場審議會，由召集人、教育部政務次長劉孟奇主持，審議去（2022）年遭列入專案輔導學校的高苑科技大學、大同技術學院、明道大學及環球科技大學，在5月31日的改善期限屆滿後，是否能免除專輔。

其中，退審會認定高苑科大免除專案輔導學校。該校先前積欠教職員11個月的薪水，財務狀況顯著惡化，但於5月接受台鋼集團捐資2.8億元且已經入帳，私校工會發言人尤榮輝表示，台鋼集團的挹注奏效、高苑解除專輔，「可謂創造奇蹟」。

教育部技職司副司長柯今尉指出，台鋼集團捐資後補足財務缺口，清償所有積欠薪資，學校也沒有其他《私立高級中等以上學校退場條例》規定應列為專案輔導學校的情形，因此審議會認定免除專輔，即日起恢復正常辦學。

不過，台鋼捐資的2.8億元之中，就有1.77億元用於償還薪資，教育部未來會要求企業穩定捐資。目前學校有初步提出系所調整、組織整併的改善計畫，因此今日審議會有附帶決議，要求校方一個月內提報未來改善計畫。

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Photo Credit：關鍵評論網／李芯
教育部技職司副司長柯今尉（左）及教育部高教司副司長梁學政（右）於退場審議會結束後接受媒體聯訪。

大同、明道、環球112年將退場，學生安置、教職員資遣尚待追蹤

另一方面，退審會認定大同、明道、環球3所學校於改善期間屆滿時未能改善，因此依照《退場條例》規定，於112學年度起停止全部招生，並在112學年度結束時停辦。

柯今尉表示，大同、環球2校都有財務與積欠薪資的問題，其中大同目前仍有419名學生，預計學校停辦時會有121人需要安置；環球現有1873名學生，停辦時有556人需要安置。教育部高教司副司長梁學政說明，明道大學也有財務問題且積欠薪資，現學生有1376人，預估停辦時共462名學生需要安置。

如同先前中州科大等私校退場的經驗，針對這些需要安置的學生，教育部會找鄰近學校、相關科系協助，將調查表交由學生選填志願，同時會補助學生交通費、住宿費，預計明（2024）年5月開始安置作業。

教職員的部分，大同現有25名教師、27名職員，總共積欠薪資3500萬元；環球教師103人、職員81人，積欠薪資876萬元；明道教師84人、職員106人，積欠薪資將近4000萬元。後續學校進入退場程序，重組董事會以後，教職員的薪水就由退場基金墊付，預計最快8月開始墊付。

私校工會：私校辦學環境惡劣，政府不出手「非死即傷」

外傳高苑科大可能改名為「台鋼科技大學」，該校會在明（6）日對外說明。尤榮輝提醒，後續仍須觀察台鋼是否會持續挹注資金、恢復學校正常運作，以及是否對系所進行大幅調整，造成教職員大量失業。如果必須將高苑科大「打掉重練」期待台鋼展現大財團的氣度，給予教職員更優渥的資遣條件。

尤榮輝表示，財務惡化及欠薪是私校退場的2大關鍵，目前私校辦學環境惡劣，如果政府持續不調整政策及制度，私校將「非死即傷」，未來恐怕只有大財團有能力接手私校辦學，大財團掌控的私校，其公共性及公益性的維持也將備受挑戰。

另外，本次退場審議會也通過加派苗栗縣龍德家商依法加派的董事及監察人名單，後續教育部派任後，期望能強化專輔學校的治理。

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核稿編輯：翁世航


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