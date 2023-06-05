航空業疫後需求復甦、油價走低，各大業者獲利三級跳搶攻「綠色商機」

疫情解封後，航空業迎來復甦，載客需求暴增，再加上油價走低，推高各大航空業者獲利三級跳，而近零碳排趨勢下，國內航空業的「綠色商機」戰爭正式開打，分別於綠色金融、綠色機票還有綠色投資等商機上布局。

航空疫後復甦，迎來大利多

疫情告一段落，航空需求復甦。根據英國《金融時報》報導，航空顧問業者IBA指出，數據顯示印度航空在今（2023）年2月宣布向空中巴士和波音訂購470架單走道和長程寬體客機。截至5月底，總訂單量達1198架。

這些1198架的訂單數字，凸顯了航空公司需求以飛快的速度恢復至疫情前水準。近日，國際航空運輸協會（ITAT）宣布，整體客運量在今年4月同比增長了46%，各國國內線已恢復至疫情前水準，而國際線則由亞太地區的航空公司帶領著復甦趨勢。

不過，航空產業整體持續的產能受限，跟不上航空業的復甦風潮，熱門機型的交機時間，已經排至2030年。IBA市場分析經理麥克林托克指出：「航空業者正在積極恢復運力，先利用庫存飛機，同時也加緊訂購新飛機。」

而航空業的復甦可以從國內業者看出跡象。例如：台灣虎航在今年第1季每股純益（EPS）達到1.07元，成為國內航空業EPS領頭羊。而長榮航空及其合併子公司的稅後純益則達到449.8億元，EPS達到0.84元，年增率達31%，創下歷年同期新高。

受惠於解封商機，今年航空業的客運需求成長超出預期，機票價格上漲了3成，另一方面油價卻下降，這意味著，星宇、華航、長榮航和台灣虎航在今年下半年的旺季表現也相當可觀。

永續航空燃油成為下一個商機

此外，華航和長榮航持續增加航班班次和開設新航點，以彌補貨運下滑所帶來的壓力，並且對客運市場的需求保持樂觀，外界預計這一繁榮趨勢將持續到年底。

值得關注的是，經常被評選為全球最佳航空公司的卡達航空公司（Qatar Airways）將改變營運模式，不再提供頭等艙座位。《彭博社》報導指出，卡達航空商務艙和頭等艙，兩者福利趨近，意味著頭等艙將沒有實質的需求，不過德國漢莎航空、澳航、法航等航空公司，則將擴大投資高檔服務的業務。顯示出業者分別轉向不同客群、定位明顯。

還有一個值得注意的是，航空業也有綠色商機開打，華航、長榮航搶攻綠色金融、綠色機票還有綠色投資等大商機。華航、長榮航今年開始使用永續航空燃油（SAF），隨著華航、長榮航推動ESG全面開跑，搶客戶、搶資金、吸引外資投資目光的ESG策略布局全面開打。

華航強調，它們ESG優異成績領先全球，積極邁向2050年淨零碳排目標，名列全球航空產業首位。華航2017年在A350-900新機飛渡添加永續航空燃油；

再加上，2021年開始引進新世代節能客機 A321neo至今，已有15架新機飛渡添加永續航空燃油。今年華航二度執行永續示範航班，特別規劃首度於載客航班添加10%的永續航空燃油，是台灣航空業的創舉。

目前，使用永續航空燃油（SAF）是航空產業最關鍵的減碳做法之一，相較於航空燃油減少約8成碳排放量，現階段全球永續航空燃油產量有限，且價格約為一般航空燃油的4倍。華航強調，期盼持續透過這些計劃，實踐ESG永續經營。

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核稿編輯：翁世航