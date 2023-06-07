吊臂意外砸破捷運安全網，全台哪些捷運線無緊急停車按鈕？
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一場工程吊臂意外，砸出國內捷運安全漏洞，目前全台各地捷運緊急措施設置狀況不一，專家建議，除了增進異物偵測系統與緊急停車等措施，落實安全及風險管理，才是治本解方。
文：陳子萱
「不要開車！」5月10日正午，興富發建案40米的吊臂從天而降，砸落在台中捷運豐樂公園站前軌道，隨車員見狀拿起無線電急忙對著行控中心大喊，仍來不及讓捷運煞停。15秒後，列車撞上吊臂，車內粉塵四起、座椅歪斜，碎玻璃散落一地，釀成一死十傷悲劇。
天降吊臂，看得見卻煞不停？
搭乘捷運禍從天降，讓民眾人心惶惶。事實上，吊掛工程環伺捷運的情形並不少見，目前位在捷運設施6到50公尺內「限建區」的工程，中捷綠線沿線7處，就有5處有吊掛作業；同為高架設計的新北捷運環狀線、台北捷運文湖線，沿線分別有三處、八處吊掛工程；桃園捷運和高雄捷運也各有三處及六處，事發後各地捷運均加強巡檢。
儘管這次事故源頭來自建商工安意外，但外界不解，站務人員明明已看到障礙物在前，為何仍然開動列車？自動駕駛的捷運系統中，除了在車頭監控的隨車人員，必要時可操作駕駛盤，難道沒有其他緊急煞停措施？現場人員的應變SOP又出了什麼問題？
全面檢視國內各捷運緊急措施，北捷文湖線以外的高運量路線，以及桃捷和高捷均配有司機員，遇到緊急狀況，除了司機員可立即煞車，月台上更設有緊急停車按鈕，乘客及工作人員都能使用。高捷甚至在車站服務台內裝設緊急停車鈕，讓站務人員也能為安全把關。
至於採無人自動駕駛的北捷文湖線、新北環狀線和中捷綠線，僅配置隨車員監控行駛狀況。儘管列車均設有障礙物偵測器，如北捷裝在車頭與車廂兩端，新北環狀線和中捷綠線裝在車底；不過這次意外後，外界赫然發現，原來各捷運偵測器只有在「撞到」異物時，才會自動煞停，不具遠距偵測功能，根本無法事先預防。
此外，國內無人自動駕駛的捷運系統，在月台上、車站服務台或站務員辦公室內，都沒有設置緊急停車按鈕。一旦有突發事故，乘客或工作人員第一時間發現也難以救急，站務員同樣無法控制系統停車，少了好幾層安全把關。
面對質疑，台北捷運局5月23日表示，預計3個月內，針對北捷局承造的北捷文湖線、新北環狀線和中捷綠線同步研擬設置月台緊急停車鈕，最慢今年9月執行，明年陸續建置完成。
為了讓安全再升級，包括北捷文湖線、新北環狀線、桃捷和中捷均表示，未來研擬加裝運用光學雷達、紅外線偵測和影像辨識功能的「軌道異物偵測系統」。
對此，消基會交通委員會召集人李克聰認為，短期解方除了設置月台緊急鈕，也可研擬在捷運車頭加裝攝影鏡頭，讓行控中心監控車前軌道狀況。中期來看，確實可朝增設紅外線、雷射、甚至AI功能的軌道偵測系統規畫，讓列車自動預先偵測異物、提早反應，不必到撞上才煞停。
遠距異物偵測技術開發不易
不過，紅外線、雷射或AI等先進功能的異物偵測系統，可行性恐怕還有待驗證。國家運輸安全調查委員會諮詢委員、前北市捷運局長蔡輝昇表示，現在自駕汽車還在發展相關技術，綜觀國內外軌道界，目前並沒有完整且有實績的設計，恐怕得等到汽車界發展完備後，再引進軌道界。
他指出，一來軌道相關的遠距偵測技術尚未成熟，二來各地捷運分屬不同國外廠牌，捷運系統都是各家獨有的專利技術，「我們沒辦法自己做。」台灣團隊需和設計原廠一起合作開發，才能整合出有效的緊急應變系統。
- 國外廠牌
以捷運機電系統為例，北捷文湖線來自加拿大商龐巴迪、新北環狀線為義大利商日立軌道打造，高捷與桃捷來自德國西門子，中捷為日商川崎、法商阿爾斯通及中鼎工程所組成的KAC團隊製造。
儘管系統有所差異，行車風險及安全管理機制、人員訓練應是共同的治本解方，也是長期改革目標。 「不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，遇到什麼（問題）就趕快裝什麼（設備），」運安會專任委員李綱直言，就算偵測器布建再完善，還是有誤報的問題，相關人員如何判斷何時該踩煞車，整套SOP怎麼調整更新，都須並進討論，不是只有加裝設備那麼簡單。
李綱認為，真正的重點應從組織著手，改善和落實安全管理，建立所有人員的風險觀念。捷運公司應從風險防範角度，每年度訂定明確、可量化的安全目標，如要降低多少事故率，並檢討落實程度。
他點出，公共運輸業者根據每日營運狀況和特定災害事故，要有「隨時」修正SOP的觀念，才能動態調整安全機制。換言之，安全管理一定要由上而下推動改革，「而不是由下而上，把責任推給基層。」
至於人員訓練方面，各系統捷運隨車員和保全的應變能力，也還有改進空間。
李克聰從中捷事發影片觀察，當時吊臂砸落後，隨車員還在監看乘客上下車，凸顯隨車員訓練重點放在月台和車上監控，輕忽了車前軌道狀況。他也點出，捷運站兩邊月台通常僅一側配有站務員，另一側交由保全人員看顧，有些站甚至兩側都由保全監控。「如果實務上保全要身兼站務，那他的教育訓練是否充足？」
意外發生的情形非常多元，李克聰強調，這次中捷事件並非行駛中遭吊臂砸落，而是異物已經擋在車前，若有人員在月台上仔細觀察，或許可以提前預防。
至於捷運法規是否需規範更嚴格，民進黨立委何欣純認為，目前《大眾捷運法》及相關禁限建規範或軌道安全的要求等，並無太大問題，考量各地捷運系統不同，母法屬於原則性規範，可保留因地制宜的空間。但重點在於執行和監督能否落實，儘管捷運管理由地方政府主責，交通部作為主管機關也責無旁貸。
她指出，尤其台中市政府目前沒有捷運局，中捷也才通車兩年，在安全維護、營運管理等經驗較不足，中央應積極伸出援手、協調資源，把雙北捷運經驗帶進來。
事後檢討，交通部遭指不積極
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。