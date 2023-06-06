短網址成散布私密影片利器，立委發函要查臉書社團管理員，Risu：進行內容審查

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近日名為「Risu自拍」、「Risu外流」的臉書社團引起關注，社團中透過Risu短網址分享各種私密照或私密影片。民進黨立委洪申翰就呼籲，切勿鼓勵散步違法私密影像以免吃上刑責。Risu短網址公司也發布聲明，正在進行大範圍內容審查，並追究法律責任。
（中央社）政壇日前爆發多起性騷擾事件，內容充斥大量偷拍、外流私密影片的「Risu臉書社團」也引發關注。立委今（5）日發函衛福部、警政署，要求查明社團管理員及散布者是否違法，並提醒民眾切勿觸法。
近日有網友在噗浪 、Dcard、臉書等社群平台發文指出，臉書出現多個開頭名為「Risu」的社團，標榜「自拍外流」、「未滿18不准進」、「前任自拍流出」，更透過Risu短網址上大量分享未經當事人同意的私密照或影片，藉此規避Meta公司的查緝。
這些恐涉及網路性剝削的社群平台，雖引起不少人撻伐，但諷刺的是，據傳近期反而有大量新加入的成員。
民進黨立委洪申翰表示，最近有很多「Risu臉書社團」利用短網址進行性私密影像外流，試圖規避Meta公司（臉書公司）的查緝，許多網友、數位女力聯盟（WIDI，Women In Digital Initiative）都提出警告，他呼籲網友小心觸法吃上刑責，別成為鼓勵散布違法性私密影像的幫兇。
洪申翰說，根據他辦公室助理的調查發現，每個社團都有數萬名的成員在裡面，且內容的確涉及許多不確定來源是否合法的性私密影像。他已發函到衛福部、警政署，要求查明社團管理員及相關散布者是否違反刑法、犯罪被害人權益保障法，性侵害犯罪防治法、兒少性剝削防制條例等法規。
時代力量立委王婉諭也表示，臉書不處理這些外流私密照片的社團，原因則在於加害人會先將影像儲存在雲端空間或LINE群組，再利用短網址形式張貼在社團中，或是直接透過Risu短網址上傳圖片，而臉書無法審查外部網站或雲端連結，因此基本上對此束手無策。
王婉諭呼籲民眾秉持「5不」原則，即「不觀看、不下載、不轉傳、不分享、不持有」，希望民眾不論任何理由，如果正在社團內，請立刻退出，如果你發現有朋友在社團中，請告訴他們，這樣的作為非常惡劣。
每一個社群上的影像連結、每一位旁觀者好奇跟風的心態，都是對被害人一次又一次的傷害，更是對外流者莫大的縱容。
洪申翰提醒網友，偷拍他人性影像、無正當理由持有兒少性影像、分享性影像給別人、下載性私密影像及製造換臉性影像，都是犯罪行為，每一件都有刑責。
洪申翰也分享上述所指涉及之刑責，包括偷拍他人性影像，成人影像部分處3年以下有期徒刑、1年以上7年以下有期徒刑；無正當理由持有兒少性影像，處1年以下有期徒刑；分享性影像給別人，處5年以下有期徒刑；下載性私密影像，處5年以下有期徒刑；製造換臉（deepfake）性影像，處5年以下有期徒刑。
洪申翰說，衛福部在今（2023）年初已經設置「性影像集中處理中心」，他也呼籲網友，檢查自己是否有加入社團，投資和色情往往是詐騙的手段之一，務必小心謹慎。
Risu短網址遭濫用分享私密片，業者進行大範圍審查
（中央社）臉書出現多個開頭名為Risu的社團，大量分享外流私密影片惹議，Risu短網址公司發聲明指出，服務遭不法分子濫用，強烈譴責這種行為，正在進行大範圍內容審查，並追究法律責任。
Risu短網址公司今（5）日晚間在臉書粉絲頁發布聲明，Risu指出，近期短網址服務遭不法分子濫用，以Risu的字眼在社群平台設立社團，分享不適當的內容，對此深感遺憾，並對由此造成的困擾表示最誠摯的道歉。
Risu強調，強烈譴責這種行為，Risu是提供短網址服務，對於濫用Risu平台的行為絕對不能容忍，已立即採取行動，正在進行大範圍內容審查，以確保所有不適當的內容都能被找出並刪除，但鑒於涉及的內容數量眾多，請求用戶諒解和耐心等待。
Risu表示，為了防止這種情況再次發生，將在系統上加強審查機制，包括但不限於引入更先進的內容過濾技術，並增加人工審查的範圍和頻率。同時，將會通過法律途徑，以追究這些不法分子的所有可能的法律責任；Risu呼籲，請勿任意造謠不實Risu言論，為維護權益也會採取一切必要的法律手段。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範
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2023 Computex：飛宏科技與Vinpower聯手玩GaN，搶攻快充商機
我們想讓你知道的是
在即將到來的2023台北國際電腦展中，飛宏科技將於現場展示市場首款搭載1TB儲存空間與65W快充技術的充電器「iXcharger」、以及高功率密度電競筆電電源等產品，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
飛宏科技與Vinpower, Inc.、Silanna Semiconductor攜手合作，共同開發市場首款同時搭載1TB跨裝置儲存空間與65W快充技術的2 in 1充電器「iXcharger」，將在2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）正式亮相！除此之外，飛宏科技於現場將展示一系列330W GaN、280W GaN與140W PD 3.1高功率密度電競筆電電源，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
首款2 in 1 65W 1TB iXCharger
「iXCharger 」採用飛宏科技GaN快充技術，提供產品更高功率密度和快速散熱的同時，實現更小的封裝設計，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。值得注意的是iXcharger不僅是快充，還擁有市面上首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，並可作為外接式硬碟使用，廣泛適用於iSO、Android、Windows、Chrome OS等作業系統，還具有高達1TB大容量的儲存空間。iXCharger輕巧便攜的傑出設計，時時能滿足現代人在資料快存、裝置快充的需求。
GaN頂級電競筆電電源，結合電路設計與製造工藝之最
普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提升電源功率的同時，體積與重量也顯得更大更笨重，造成使用者攜帶時的困擾。飛宏電競筆電電源的設計研發，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，使產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度突破業界多年來的設計極限，僅一般180W電源的大小。今年飛宏科技將於2023台北國際電腦展中，推出330W GaN電競筆電電源，其相較於目前市面所販售的相同輸出功率產品，不僅體積小巧，且重量最輕（< 800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待！
2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）
地址：台北南港展覽館1館／台北市南港區經貿二路1號
日期：2023年5月30日－2023年6月02日
攤位：J0509a（偉得科技）
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