2023/06/06,
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短網址成散布私密影片利器，立委發函要查臉書社團管理員，Risu：進行內容審查

短網址成散布私密影片利器，立委發函要查臉書社團管理員，Risu：進行內容審查
Photo Credit: 立委洪申翰臉書

我們想讓你知道的是

近日名為「Risu自拍」、「Risu外流」的臉書社團引起關注，社團中透過Risu短網址分享各種私密照或私密影片。民進黨立委洪申翰就呼籲，切勿鼓勵散步違法私密影像以免吃上刑責。Risu短網址公司也發布聲明，正在進行大範圍內容審查，並追究法律責任。

（中央社）政壇日前爆發多起性騷擾事件，內容充斥大量偷拍、外流私密影片的「Risu臉書社團」也引發關注。立委今（5）日發函衛福部、警政署，要求查明社團管理員及散布者是否違法，並提醒民眾切勿觸法。

近日有網友在噗浪 、Dcard、臉書等社群平台發文指出，臉書出現多個開頭名為「Risu」的社團，標榜「自拍外流」、「未滿18不准進」、「前任自拍流出」，更透過Risu短網址上大量分享未經當事人同意的私密照或影片，藉此規避Meta公司的查緝。

這些恐涉及網路性剝削的社群平台，雖引起不少人撻伐，但諷刺的是，據傳近期反而有大量新加入的成員。

民進黨立委洪申翰表示，最近有很多「Risu臉書社團」利用短網址進行性私密影像外流，試圖規避Meta公司（臉書公司）的查緝，許多網友、數位女力聯盟（WIDI，Women In Digital Initiative）都提出警告，他呼籲網友小心觸法吃上刑責，別成為鼓勵散布違法性私密影像的幫兇。

洪申翰說，根據他辦公室助理的調查發現，每個社團都有數萬名的成員在裡面，且內容的確涉及許多不確定來源是否合法的性私密影像。他已發函到衛福部、警政署，要求查明社團管理員及相關散布者是否違反刑法、犯罪被害人權益保障法，性侵害犯罪防治法、兒少性剝削防制條例等法規。

時代力量立委王婉諭也表示，臉書不處理這些外流私密照片的社團，原因則在於加害人會先將影像儲存在雲端空間或LINE群組，再利用短網址形式張貼在社團中，或是直接透過Risu短網址上傳圖片，而臉書無法審查外部網站或雲端連結，因此基本上對此束手無策。

王婉諭呼籲民眾秉持「5不」原則，即「不觀看、不下載、不轉傳、不分享、不持有」，希望民眾不論任何理由，如果正在社團內，請立刻退出，如果你發現有朋友在社團中，請告訴他們，這樣的作為非常惡劣。

每一個社群上的影像連結、每一位旁觀者好奇跟風的心態，都是對被害人一次又一次的傷害，更是對外流者莫大的縱容。

洪申翰提醒網友，偷拍他人性影像、無正當理由持有兒少性影像、分享性影像給別人、下載性私密影像及製造換臉性影像，都是犯罪行為，每一件都有刑責。

洪申翰也分享上述所指涉及之刑責，包括偷拍他人性影像，成人影像部分處3年以下有期徒刑、1年以上7年以下有期徒刑；無正當理由持有兒少性影像，處1年以下有期徒刑；分享性影像給別人，處5年以下有期徒刑；下載性私密影像，處5年以下有期徒刑；製造換臉（deepfake）性影像，處5年以下有期徒刑。

洪申翰說，衛福部在今（2023）年初已經設置「性影像集中處理中心」，他也呼籲網友，檢查自己是否有加入社團，投資和色情往往是詐騙的手段之一，務必小心謹慎。

Risu短網址遭濫用分享私密片，業者進行大範圍審查

（中央社）臉書出現多個開頭名為Risu的社團，大量分享外流私密影片惹議，Risu短網址公司發聲明指出，服務遭不法分子濫用，強烈譴責這種行為，正在進行大範圍內容審查，並追究法律責任。

Risu短網址公司今（5）日晚間在臉書粉絲頁發布聲明，Risu指出，近期短網址服務遭不法分子濫用，以Risu的字眼在社群平台設立社團，分享不適當的內容，對此深感遺憾，並對由此造成的困擾表示最誠摯的道歉。

Risu強調，強烈譴責這種行為，Risu是提供短網址服務，對於濫用Risu平台的行為絕對不能容忍，已立即採取行動，正在進行大範圍內容審查，以確保所有不適當的內容都能被找出並刪除，但鑒於涉及的內容數量眾多，請求用戶諒解和耐心等待。

Risu表示，為了防止這種情況再次發生，將在系統上加強審查機制，包括但不限於引入更先進的內容過濾技術，並增加人工審查的範圍和頻率。同時，將會通過法律途徑，以追究這些不法分子的所有可能的法律責任；Risu呼籲，請勿任意造謠不實Risu言論，為維護權益也會採取一切必要的法律手段。

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範


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