【關鍵眼中盯】噁人不分藍綠白：除了司法制裁，我們要讓加害者繼續擔心受怕
我們想讓你知道的是
相較其他政黨，民進黨確實是個比較容易「相忍為黨」的組織，然而這次性平事件從最一開始提名爭議引發火苗，至今仍沒有因黨中央道歉止息，正是民進黨了不起的地方——不論長期執政下領導核心如何腐化，民進黨基層年輕支持者的本質仍是進步派，而他們守護價值的權重甚至可以超過一時勝敗。
6月2日民進黨有關人士接連爆出性騷擾疑雲後，其他政黨第一時間還見獵心喜，但接下來國民黨與民眾黨也被爆出類似事件，直接證明了噁心的人不分色彩，都該藉這個機會盡力剷除。
我相信這些揭露者真的是抱著極大的壓力，因為隨著事件一一走向司法，許多陳年老案可能難以舉證，到最後可能只會得到不起訴的結果。但至少我們能藉這些案例看清某些人的嘴臉，更能在當未來再有人說「只有別的黨有我們都沒有」時，重新反思這類論述的天真與邪惡。
據消息靈通的朋友說，接下來幾天各黨各行各業都還有得爆，但讓我們先回顧這次事件至今的幾個重要討論點。
明明可以走體制，為什麼要「相忍為黨」？
事件爆發後，有朋友問為什麼相關人員不好好走程序，就沒有今天的這些事情了。我認為除了大事化小的習慣之外，最大的問題就是「怕曝光」。
正如前幾個揭露者就有在發文裡提到，一旦開性平會最後就會經過中常會，媒體自然就會得知。此外，正如台北市政府勞動局這次依法向民進黨中央黨部要求回函說明（並表示不回函就要開罰），熟悉流程的朋友說，雖然性平報告為保障當事人不會寫出名字，但仍會寫出雇主（在這裡就是政黨名稱），因此開會就等於見報。
就像《人選之人》裡面王淨所飾演的角色被騷擾後，大人們提出擔憂一樣，因為怕被政敵做文章，所以這類事情一旦發生，能夠私了都會想要私了。其實就連《人選之人》最後也沒告訴觀眾性平會最後開了沒。
另一部分——雖然比較主觀——和其他政黨相比，民進黨真的是個比較團結，比較容易「相忍為黨」的組織。也因此對比出事很容易見報留下紀錄的國民黨，綠營汙垢過去長期都只留在你知我知的傳言裡，所以這次一連串爆出來才會那麼嚇人。
話說回來，不管是什麼政黨，背後其實都充滿了沙文和父權的結構，即便個人並無直接過錯的立委議員主任，參政至今從資源、提名到各種禮讓與保障名額，幾乎很難跳出這樣的庇蔭，這也是因權勢而產生的爭議事件，在政治圈難以根除的關鍵原因之一。
民進黨的年輕基層仍是「進步派」，這對台灣很重要
然而，這次與綠營相關的性平爭議事件，從最一開始提名爭議引發的火種，到至今仍沒有因黨中央道歉止息，不斷有人揭露除垢，我覺得這正是民進黨了不起的地方。
因為從直接相關的人員、聲援者、多數人回應的屬性來看，可發現不論長期執政下領導核心如何腐化、側翼如何扭曲，民進黨基層年輕支持者的本質仍是進步派，仍相信透過自己的力量可以改變政黨、改變台灣，讓台灣變得離自己的理想更近一些。
而這些他們盡力守護價值的權重，甚至可以超過一時的勝敗。
我認為這才是民進黨最該尋回的核心，也是對台灣民主最大的助益，更希望部分黨職人員和側翼可以銘記這件事，不要像之前見到與自己利益不合的人，就無限上綱罵人左膠，殊不知他們才是民進黨和台灣真正的改變動力。
筆者很多年前專訪（當時的）黃國昌時，他講過一個金句：如果國民黨貪污媒體會報兩天，民進黨貪污會報兩週，時代力量貪污會報兩個月。雖然最後這段閒聊不幸一語成讖，但同時也真切展現出選民和輿論對政黨的期待。
所以像是有些人在6月2日之後，快速整理出國民黨過去的性平爭議，想以此主張藍營一樣爛或是更爛，但正因為這些事都見過報，反而代表當時的事件都有曝光和回應——不論是體制內或私底下的——也都曾成為輿情的一部份。
反觀這次民進黨最受批評的，就是讓受害者無助、提心吊膽數月或數年之久，再加上許多與綠營關聯密切的意見領袖，過往總用過度偏頗的方式批評其他政黨，這次一掀鍋全變成迴力鏢，才是最讓支持者覺得反差的地方。
因此，別再說什麼新聞不報、媒體監督國民黨力道比較小，會這樣想的人就是不願面對自己的錯，也不知道演算法和自己閱讀習慣的關聯。
除了司法制裁，我們也要讓加害者繼續擔心受怕
就像是文章開頭所說的，噁人不分色彩。
但隨著這些揭露不斷增加，被指控的加害者許多都是以「交由司法處理」回應，孰知這個法律的60分底線才是最難達成——因為要舉證驚慌之下於私人空間發生的事情就已很不容易，更別說是幾年前的事情。
雖然對於這些案件最後有多少能成案平反，我個人抱著比較悲觀的心態，但若要說這起延燒各政黨的事件為台灣社會帶來什麼正面改變，那就是所有做過垃圾事的人會開始提心吊膽，晚上會睡不著，白天會不停滑社群軟體，就怕自己的名字突然出現。
做過壞事的人太多，絕對沒有清理完畢的一天，我們能做的就是讓他們不斷擔心受怕，同時也希望就算司法上難以舉證，各政黨也該停用那些早已你知我知的問題人物，除了避免受害者二度傷害，更因為擁權者最痛的就是從他們手上奪走權力，這才是最有用的懲罰。
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核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【上篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
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典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。