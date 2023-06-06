【關鍵眼中盯】噁人不分藍綠白：除了司法制裁，我們要讓加害者繼續擔心受怕

6月2日民進黨有關人士接連爆出性騷擾疑雲後，其他政黨第一時間還見獵心喜，但接下來國民黨與民眾黨也被爆出類似事件，直接證明了噁心的人不分色彩，都該藉這個機會盡力剷除。

我相信這些揭露者真的是抱著極大的壓力，因為隨著事件一一走向司法，許多陳年老案可能難以舉證，到最後可能只會得到不起訴的結果。但至少我們能藉這些案例看清某些人的嘴臉，更能在當未來再有人說「只有別的黨有我們都沒有」時，重新反思這類論述的天真與邪惡。

據消息靈通的朋友說，接下來幾天各黨各行各業都還有得爆，但讓我們先回顧這次事件至今的幾個重要討論點。

明明可以走體制，為什麼要「相忍為黨」？

事件爆發後，有朋友問為什麼相關人員不好好走程序，就沒有今天的這些事情了。我認為除了大事化小的習慣之外，最大的問題就是「怕曝光」。

正如前幾個揭露者就有在發文裡提到，一旦開性平會最後就會經過中常會，媒體自然就會得知。此外，正如台北市政府勞動局這次依法向民進黨中央黨部要求回函說明（並表示不回函就要開罰），熟悉流程的朋友說，雖然性平報告為保障當事人不會寫出名字，但仍會寫出雇主（在這裡就是政黨名稱），因此開會就等於見報。

就像《人選之人》裡面王淨所飾演的角色被騷擾後，大人們提出擔憂一樣，因為怕被政敵做文章，所以這類事情一旦發生，能夠私了都會想要私了。其實就連《人選之人》最後也沒告訴觀眾性平會最後開了沒。

另一部分——雖然比較主觀——和其他政黨相比，民進黨真的是個比較團結，比較容易「相忍為黨」的組織。也因此對比出事很容易見報留下紀錄的國民黨，綠營汙垢過去長期都只留在你知我知的傳言裡，所以這次一連串爆出來才會那麼嚇人。

話說回來，不管是什麼政黨，背後其實都充滿了沙文和父權的結構，即便個人並無直接過錯的立委議員主任，參政至今從資源、提名到各種禮讓與保障名額，幾乎很難跳出這樣的庇蔭，這也是因權勢而產生的爭議事件，在政治圈難以根除的關鍵原因之一。

民進黨的年輕基層仍是「進步派」，這對台灣很重要

然而，這次與綠營相關的性平爭議事件，從最一開始提名爭議引發的火種，到至今仍沒有因黨中央道歉止息，不斷有人揭露除垢，我覺得這正是民進黨了不起的地方。

因為從直接相關的人員、聲援者、多數人回應的屬性來看，可發現不論長期執政下領導核心如何腐化、側翼如何扭曲，民進黨基層年輕支持者的本質仍是進步派，仍相信透過自己的力量可以改變政黨、改變台灣，讓台灣變得離自己的理想更近一些。

而這些他們盡力守護價值的權重，甚至可以超過一時的勝敗。

我認為這才是民進黨最該尋回的核心，也是對台灣民主最大的助益，更希望部分黨職人員和側翼可以銘記這件事，不要像之前見到與自己利益不合的人，就無限上綱罵人左膠，殊不知他們才是民進黨和台灣真正的改變動力。

Photo Credit: 中央社

筆者很多年前專訪（當時的）黃國昌時，他講過一個金句：如果國民黨貪污媒體會報兩天，民進黨貪污會報兩週，時代力量貪污會報兩個月。雖然最後這段閒聊不幸一語成讖，但同時也真切展現出選民和輿論對政黨的期待。

所以像是有些人在6月2日之後，快速整理出國民黨過去的性平爭議，想以此主張藍營一樣爛或是更爛，但正因為這些事都見過報，反而代表當時的事件都有曝光和回應——不論是體制內或私底下的——也都曾成為輿情的一部份。

反觀這次民進黨最受批評的，就是讓受害者無助、提心吊膽數月或數年之久，再加上許多與綠營關聯密切的意見領袖，過往總用過度偏頗的方式批評其他政黨，這次一掀鍋全變成迴力鏢，才是最讓支持者覺得反差的地方。

因此，別再說什麼新聞不報、媒體監督國民黨力道比較小，會這樣想的人就是不願面對自己的錯，也不知道演算法和自己閱讀習慣的關聯。

除了司法制裁，我們也要讓加害者繼續擔心受怕

就像是文章開頭所說的，噁人不分色彩。

但隨著這些揭露不斷增加，被指控的加害者許多都是以「交由司法處理」回應，孰知這個法律的60分底線才是最難達成——因為要舉證驚慌之下於私人空間發生的事情就已很不容易，更別說是幾年前的事情。

雖然對於這些案件最後有多少能成案平反，我個人抱著比較悲觀的心態，但若要說這起延燒各政黨的事件為台灣社會帶來什麼正面改變，那就是所有做過垃圾事的人會開始提心吊膽，晚上會睡不著，白天會不停滑社群軟體，就怕自己的名字突然出現。

做過壞事的人太多，絕對沒有清理完畢的一天，我們能做的就是讓他們不斷擔心受怕，同時也希望就算司法上難以舉證，各政黨也該停用那些早已你知我知的問題人物，除了避免受害者二度傷害，更因為擁權者最痛的就是從他們手上奪走權力，這才是最有用的懲罰。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航