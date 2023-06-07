反對北約設東京辦事處，馬克宏：應聚焦北大西洋，中國：不歡迎把觸角伸向亞洲
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馬克宏上週在一場會議中說，北約不應擴大到北大西洋之外地區，還說「如果我們推動擴張北約影響力和地理範圍，我們將鑄下大錯」。馬克宏兩個月前造訪中國時表示，歐洲應避免因台灣議題被捲入美中衝突之中，惹火了美國和其他盟邦。
反對北約設東京辦事處，馬克宏：應聚焦北大西洋
（中央社）英國《金融時報》報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）反對北約在日本東京開設聯絡辦事處的提案，他認為北約應持續將注意力放在北大西洋地區。
8名知情人士透露，法國反對使得北大西洋公約組織（NATO）這幾個月來針對其在印太地區開設首個駐外辦事處的討論變得複雜。
北約推動明（2024）年在東京設立一個小據點之際，美國和日本正敦促歐洲對亞洲安全議題介入更深，尤其是當各界對中國未來可能對台灣動武的憂慮日益加深。
然而，北約這項決定恰好呼應北京指責美國正極力於印太地區建立所謂反中聯盟的說法，中國將這個聯盟比擬成「亞洲的北約」。
一名法國官員表示，巴黎當局認為，北約憲章要求北約將地理範圍限制在「北大西洋」。這名官員也說，此舉可能在俄烏戰爭方面破壞歐洲對中國的信譽，特別是歐洲要求中國不要提供武器給俄羅斯。
一名熟知北約內部辯論的人士說，法國不願支持任何「使北約和中國緊張關係加劇」的事情。
馬克宏上週在一場會議中說，北約不應擴大到北大西洋之外地區，還說「如果我們推動擴張北約影響力和地理範圍，我們將鑄下大錯」。
馬克宏兩個月前造訪中國時表示，歐洲應避免因台灣議題被捲入美中衝突之中，惹火了美國和其他盟邦。
北約要成立新辦公室，需要最高決策機構北大西洋理事會（North Atlantic Council）一致支持，這意味法國有權阻止其在東京設辦事處。北約拒絕透露「正在研議中」的相關細節。
日本政府並未對此做出評論，但有一名日本官員表示，東京當局希望加強與北約的關係。美國方面尚未回應置評要求。
已故日本前首相安倍晉三2007年訪問北約總部後，日本便持續與北約討論在東京設辦事處一事。日本政府2018年在比利時布魯塞爾成立駐北約辦事處，現任首相岸田文雄去年成為首位出席北約峰會的日本領導人，今年他將參與7月在立陶宛舉行的會議。
英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）日本專家越野結花（Yuka Koshino）表示，在日本設辦事處將使北約正式且持久地參與印太地區事務。
越野結花說：「岸田認為，歐洲－大西洋和印度－太平洋戰略環境之間存在密切關係……並試圖尋求與志同道合夥伴協調的方法。」
安倍時代的前日本政府高層官員兼原信克（Nobukatsu Kanehara）表示，日本支持烏克蘭，是因為日本認為歐亞大陸兩端的問題相互有關。「日本和北約關係迅速變得密切，是因為雙方都對中國崛起感到擔憂。」
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）3日在新加坡舉行的安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）中表示，歐洲和亞洲「直接關係到彼此的安全」，必須共同努力避免在亞太地區發生對抗。
反對北約設東京辦事處，中國：北約要頭腦清醒
（中央社）英國《金融時報》報導，法國總統馬克宏反對北約在日本東京開設聯絡辦事處的提案。中國外交部6日回應稱，北約在此問題上應保持「頭腦清醒」。
英國《金融時報》報導，法國總統馬克宏反對北約在日本東京開設聯絡辦事處的提案，他認為北約應持續將注意力放在北大西洋地區。
馬克宏上週在一場會議中說，北約不應擴大到北大西洋之外地區，還說「如果我們推動擴張北約影響力和地理範圍，我們將鑄下大錯」。
在6日中國外交部舉行的例行記者會上，發言人汪文斌針對這一議題做了相關回應。
汪文斌聲稱，中方注意到關報導，北約多次公開表示，北約作為區域性聯盟的定位沒有變化，不尋求地理突破，亞洲不是北大西洋地理範疇，也不需要建立所謂「亞太版北約」。但是北約卻執著東進亞太、干預地區事務、挑動陣營對抗，「這到底意欲何為」。
汪文斌又稱，北約的相關動向已引起國際社會，特別是亞洲國家的高度警惕。
他稱，「大部分地區國家在這個問題上的態度十分明確，反對在地區拼湊各種軍事集團，不歡迎北約把觸角伸向亞洲，不接受把陣營對抗複製到亞洲，不允許任何冷戰熱戰在亞洲重演。」
汪文斌表示，北約在這個問題上應該保持「頭腦清醒」，日本也應做出符合地區穩定和發展利益的正確判斷，不要做破壞地區國家間相互信任，損害地區和平穩定的事。
據《金融時報》報導，北約推動明年在東京設立一個小據點之際，美國和日本正敦促歐洲對亞洲安全議題介入更深，尤其是當各界對中國未來可能對台灣動武的憂慮日益加深。
但是，北約這項決定恰好呼應北京指責美國正極力於印太地區建立所謂反中聯盟的說法，中國將這個聯盟比擬成「亞洲的北約」。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。