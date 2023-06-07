反對北約設東京辦事處，馬克宏：應聚焦北大西洋，中國：不歡迎把觸角伸向亞洲

反對北約設東京辦事處，馬克宏：應聚焦北大西洋

（中央社）英國《金融時報》報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）反對北約在日本東京開設聯絡辦事處的提案，他認為北約應持續將注意力放在北大西洋地區。

8名知情人士透露，法國反對使得北大西洋公約組織（NATO）這幾個月來針對其在印太地區開設首個駐外辦事處的討論變得複雜。

北約推動明（2024）年在東京設立一個小據點之際，美國和日本正敦促歐洲對亞洲安全議題介入更深，尤其是當各界對中國未來可能對台灣動武的憂慮日益加深。

然而，北約這項決定恰好呼應北京指責美國正極力於印太地區建立所謂反中聯盟的說法，中國將這個聯盟比擬成「亞洲的北約」。

一名法國官員表示，巴黎當局認為，北約憲章要求北約將地理範圍限制在「北大西洋」。這名官員也說，此舉可能在俄烏戰爭方面破壞歐洲對中國的信譽，特別是歐洲要求中國不要提供武器給俄羅斯。

一名熟知北約內部辯論的人士說，法國不願支持任何「使北約和中國緊張關係加劇」的事情。

馬克宏上週在一場會議中說，北約不應擴大到北大西洋之外地區，還說「如果我們推動擴張北約影響力和地理範圍，我們將鑄下大錯」。

馬克宏兩個月前造訪中國時表示，歐洲應避免因台灣議題被捲入美中衝突之中，惹火了美國和其他盟邦。

北約要成立新辦公室，需要最高決策機構北大西洋理事會（North Atlantic Council）一致支持，這意味法國有權阻止其在東京設辦事處。北約拒絕透露「正在研議中」的相關細節。

日本政府並未對此做出評論，但有一名日本官員表示，東京當局希望加強與北約的關係。美國方面尚未回應置評要求。

已故日本前首相安倍晉三2007年訪問北約總部後，日本便持續與北約討論在東京設辦事處一事。日本政府2018年在比利時布魯塞爾成立駐北約辦事處，現任首相岸田文雄去年成為首位出席北約峰會的日本領導人，今年他將參與7月在立陶宛舉行的會議。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）日本專家越野結花（Yuka Koshino）表示，在日本設辦事處將使北約正式且持久地參與印太地區事務。

越野結花說：「岸田認為，歐洲－大西洋和印度－太平洋戰略環境之間存在密切關係……並試圖尋求與志同道合夥伴協調的方法。」

安倍時代的前日本政府高層官員兼原信克（Nobukatsu Kanehara）表示，日本支持烏克蘭，是因為日本認為歐亞大陸兩端的問題相互有關。「日本和北約關係迅速變得密切，是因為雙方都對中國崛起感到擔憂。」

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）3日在新加坡舉行的安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）中表示，歐洲和亞洲「直接關係到彼此的安全」，必須共同努力避免在亞太地區發生對抗。

反對北約設東京辦事處，中國：北約要頭腦清醒

（中央社）英國《金融時報》報導，法國總統馬克宏反對北約在日本東京開設聯絡辦事處的提案。中國外交部6日回應稱，北約在此問題上應保持「頭腦清醒」。

英國《金融時報》報導，法國總統馬克宏反對北約在日本東京開設聯絡辦事處的提案，他認為北約應持續將注意力放在北大西洋地區。

馬克宏上週在一場會議中說，北約不應擴大到北大西洋之外地區，還說「如果我們推動擴張北約影響力和地理範圍，我們將鑄下大錯」。

在6日中國外交部舉行的例行記者會上，發言人汪文斌針對這一議題做了相關回應。

汪文斌聲稱，中方注意到關報導，北約多次公開表示，北約作為區域性聯盟的定位沒有變化，不尋求地理突破，亞洲不是北大西洋地理範疇，也不需要建立所謂「亞太版北約」。但是北約卻執著東進亞太、干預地區事務、挑動陣營對抗，「這到底意欲何為」。

汪文斌又稱，北約的相關動向已引起國際社會，特別是亞洲國家的高度警惕。

他稱，「大部分地區國家在這個問題上的態度十分明確，反對在地區拼湊各種軍事集團，不歡迎北約把觸角伸向亞洲，不接受把陣營對抗複製到亞洲，不允許任何冷戰熱戰在亞洲重演。」

汪文斌表示，北約在這個問題上應該保持「頭腦清醒」，日本也應做出符合地區穩定和發展利益的正確判斷，不要做破壞地區國家間相互信任，損害地區和平穩定的事。

據《金融時報》報導，北約推動明年在東京設立一個小據點之際，美國和日本正敦促歐洲對亞洲安全議題介入更深，尤其是當各界對中國未來可能對台灣動武的憂慮日益加深。

但是，北約這項決定恰好呼應北京指責美國正極力於印太地區建立所謂反中聯盟的說法，中國將這個聯盟比擬成「亞洲的北約」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺