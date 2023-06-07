中國經濟「三駕馬車」熄火乏力，民生消費降級成趨勢，《紐約時報》：疫後復甦前景黯淡
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紐時報導說，雖然各方低估全球最大經濟體美國，但美國股市的表現遠勝於中國，像是標準普爾（S&P）500指數今年漲幅達12%。目前，投資者繼續拋售中國股票，網上零售商京東和火鍋連鎖店海底撈最慘，今年跌幅平均超過20%，導致香港恒生中國企業指數，1日收盤跌至今年以來最低。
中國經濟復甦寒風陣陣，三駕馬車熄火乏力
（中央社）中國官方製造業5月PMI為48.8，低於榮枯線。學者剖析，投資、出口、消費是拉動經濟「三駕馬車」，目前中國投資、出口表現欠佳，對於官方喊出全年經濟成長率達5%左右保守看待。
中國官方製造業5月採購經理人指數（PMI）為48.8，較4月PMI再跌0.4個百分點，落於收縮區間。
中國財新製造業5月PMI為50.9，高於榮枯線；不同於官方製造業PMI調查對象以大中型企業、國有企業為主，財新製造業PMI調查對象側重中小型企業。
中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣6日接受《中央社》採訪表示，財新製造業5月PMI高於50榮枯線，不過由於其調查樣本數量較官方製造業PMI少，中小企業左右市場力道也低於中大型國有企業；若欲以財新製造業PMI作為中國經濟觀測窗，參考價值相對地較小。
他指出，官方製造業5月PMI為48.8；從其細項來看，生產指數為49.6，顯示製造業生產活動放緩，新訂單指數48.3，呈現市場需求繼續回落、新訂單需求沒有攀升等態勢，整體需求滑落，這也意味著出口表現不會太好。
王國臣提到，中國投資信心萎靡，房地產投資持續衰退；民眾消費不振、企業購買機械器材意願下滑，這些都使進口持續衰退，拉動經濟「三駕馬車」中，投資、出口這兩駕馬車明顯熄火。
他認為，三駕馬車恐僅能靠消費作為拉動經濟主力，餐飲業會是帶動內需經濟重點；不過在4月青年失業率達20.4%情況下，可否有COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫後報復性消費是個問號，「因為失業了，怎會有錢消費」。
王國臣表示，過去一些智庫或研究機構推斷第二季會是中國疫後經濟強烈反彈時候，由於去年同期上海歷經封城，基期較低，反彈是可以預期的，究竟反彈力道有多高，尚待觀察。
他指出，從第一季中國經濟表現和近期數據來看，推估全年經濟成長率最多可達官方預設目標5%左右，也有很大機會落在4%區間。
中國疫情3年後，民生消費降級成趨勢
（中央社）中國去年底放開疫情管制後，商場人潮恢復，但零售品人均消費不增反減。以低價取勝的電商平台拼多多第一季營收大漲，也被視為印證當前「消費降級」的例子之一。
週末走在上海的大型商場，以及網紅商圈武康大樓周邊，人潮來來往往，相較於一年前上海剛解封，當時連去餐館吃飯都要偷偷摸摸的景象（尚未開放餐飲內用），人氣似乎已經恢復。
然而，真正坐進一家吃到飽的燒肉餐館後，卻發現客人寥寥無幾。店員說，今年以來這是常態，僅週末晚餐狀況較好；整體來說，比疫情前差太多了，「我也不知道你們下次來時，店還在不在」，環顧其他商場內的餐館，這並非特例。
中國當前與民生相關的零售消費，呈現出復甦緩慢的現象，甚至出現消費降級。
今年第一季，中國的旅遊和餐飲消費曾出現報復性反彈。不過，根據官方數據，4月社會消費零售品總額人民幣（下同）3兆4910億元（約新台幣15億元），年增雖達18.4%，但其實與3月的銷售額相比，月減7.78%，降幅擴大，且零售品類全線下滑，而同樣受到季節性因素影響的2019年，4月月降幅僅下滑3.59%。
陸媒《財新網》5日的報導指出，中國實體超市、商場人潮恢復，但實際銷售遠遜預期。高鑫零售、聯華超市、永輝超市等14家主營超市的上市公司中，2022年有9家虧損，到2023年第一季仍有4家虧損，且半數超市營收與去年同期相比下滑。
零售店面的出租狀況也大都不佳，河南鄭州的多個商業區都出現空舖，一家當地經營服飾的經銷商說，他所在的辦公樓，租金從每間3000元降到1600元，還租不出去。
消費降級已經成為不可忽視的市場趨勢，報導引述貝恩公司大中華區消費品、零售與奢侈品業務總監Brunno Lannes說，疫情後的主要特徵就是價格收縮，平均消費價格低於往年，說明消費者變得謹慎，尋找低價的能力更強了。
這樣的說法可從拼多多得到印證。拼多多5月26日公布的第一季財報顯示，公司營收實現376.4億元，年增58.18%，淨利潤為81億元，年增212%。而全國規模以上網路和相關服務企業整體收入僅年增1.6%。
拼多多向來標榜低價，不在乎品牌甚至產品來源。財經自媒體「遠川研究所」日前發文分析，拼多多的業績向好，顯示消費正在迅速降級。「拼多多的增長並不是消費者開始給家裡添置新物件了，而是原來在別的平台花100塊買的東西，如今到拼多多上找平替去了。 所謂的增長，都是從別人嘴裡搶來的」。
《財新網》報導，多名受訪人士指出，消費的恢復最終取決於收入預期和就業預期的修復。促消費舉措可能短期有效，但中長期來看還是需要整個社會的投資復甦，帶動就業市場活躍。
紐時：中國股市跌不停，經濟復甦前景更黯淡
（中央社）《紐約時報》5日報導，本週在香港交易的中國股票短暫進入熊市，從1月的高位下跌逾20%，於此同時，中國股市今年也跟跌，顯示民眾對中國經濟於疫後復甦的可能性越來越不樂觀。
報導說，雖然各方低估全球最大經濟體美國，但美國股市的表現遠勝於中國，像是標準普爾（S&P）500指數今年漲幅達12%。
目前，投資者繼續拋售中國股票，網上零售商京東和火鍋連鎖店海底撈最慘，今年跌幅平均超過20%，導致香港恒生中國企業指數，1日收盤跌至今年以來最低。
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。